Brio goes Dino: Neue Holzzüge mit Dinosauriern angekündigt

Die Eisenbahnwelt von Brio soll im Herbst um ein paar Neuheiten wachsen. Besonders kleine Dino-Fans kommen auf ihre Kosten.

Mit den Holzzügen von Brio habe ich als Kind besonders gerne gespielt und auch meine beiden Söhne habe ich mittlerweile mit etlichen Sets der Ravensburger-Marke ausgestattet. Jedes Mal freue ich mich dann, wenn sie ihr Spielzimmer in eine abenteuerliche Scheibenwelt verwandeln und fröhliche «Tut Tut!»-Rufe ertönen.

Nun dürfte ihre Schienenansammlung demnächst wachsen, denn Brio hat neue Sets angekündigt, die dem Leben in der Urzeit angelehnt sind: Dinosaurier und aktive Vulkane verzieren den Weg der kleinen Holzzüge. Besonders gut ankommen werden bei meinen Boys sicherlich die Sets mit den interaktiven Dinosauriern.

Neue Dinosaurier-Sets

Zunächst sollen im September drei größere Spielsets erscheinen. Herzstück des 44-teiligen «Dinosaurier Deluxe Sets» ist ein Vulkan, der grummeln und Dampf spucken kann. Das Set enthält außerdem acht Dinosaurier mit beweglichen Gliedmaßen, darunter ein Tyrannosaurus-Rex, ein Plesiosaurus und ein Pteranodon. Die Aufbewahrungsbox des Spielsets kann dein Kind in eine stabile Spielmatte umwandeln.

Das 21-teilige «Dinosaurier Abenteuer Set» hat einen grasbewachsenen Bahnübergang, eine Lavahöhle und mehrere Schienen auf verschiedenen Ebenen. Mithilfe von Magneten heben ein Brachiosaurus und ein Pteranodon ihre Holzeier an und transportieren sie auf diese Weise. Die zugehörige Dinosaurier-Lok hat zwei Waggons.

Das «Dinosaurier Bahn Set» besteht aus 12 Teilen, darunter der Brachiosaurus, an dessen beweglichem Kopf sich ein Magnet befindet. So kann er das beiliegende Gras transportieren. Der Dino kann sogar im Waggon mitfahren.

Zwei kleine Sets mit Dinosauriern

Außerdem wurden zwei kleinere Sets, der «Vulkan mit Ausbruchsfunktion» und ein «Dinosaurier Batteriezug» angekündigt. Drückt dein Kind auf den Knopf beim Vulkan, entweicht echter Wasserdampf und die Lava leuchtet auf. Noch abenteuerlicher wird es dann, wenn der Tyrannosaurus-Rex auf die rote Markierung gestellt wird: Der Berg explodiert, Trümmerteile fliegen durch die Luft und der Vulkankegel bricht auseinander.

Der «Dinosaurier Batteriezug» kann elektrisch vor- und rückwärts fahren. Die zugehörigen Dinos Pteranodon und Brachiosaurus haben Magnete zum Anheben der Ladung. Beide Sets sollen ebenfalls im September in den Handel kommen.

Alle Dinosaurier-Neuheiten werden für Kinder ab drei Jahren empfohlen.

Weitere Neuheiten von Brio

Die Eisenbahn-Welt von Brio soll im Laufe des Herbsts noch um andere Sets erweitert werden. So kommen etwa ein Zug zum Transportieren von Gold und Silber, ein Tunnel mit einer Sprengfunktion und der schnellste Brio-Zug auf den Markt.

Für die ganz kleinen Brio-Fans ab zwölf Monaten soll es Magnetbausteine, ein Holztier zum Nachziehen und einen magnetischen Rennwagen neu geben.

Was hast du früher am liebsten mit den Schienen und Zügen von Brio gebaut? Schreib es mir gerne in die Kommentare.