Buch-Trend: Kunst an den Schnittkanten jetzt auch bei Sachbüchern

Lehrbücher und Kunst-Trend: Wie passt das zusammen? Der Thieme-Verlag setzt das einfach um und spendiert einem 3500-Seiten-Standardwerk einen Farbschnitt.

Wenn du in letzter Zeit mal einen Buchladen aufgesucht hast, ist dir sicher schon aufgefallen: Viele Romane präsentieren sich mit farbenprächtigen Kunstwerken an den Seiten des Buchblocks. Jetzt landet dieser Trend auch bei Fachbüchern. Der auf Gesundheitsthemen spezialisierte Thieme-Verlag hat ein Standardwerk mit einem sogenannten Farbschnitt herausgebracht.

Was ist ein Farbschnitt? Die Schnittkanten von Buchseiten ergeben bei zugeschlagenen Büchern zusammen eine Fläche, die sich bedrucken lässt. Je dicker das Buch, desto mehr Druckfläche steht für kunstvolle Motive zur Verfügung. Solche prächtigen Verzierungen machen Bücher auch dann zum Hingucker, wenn sie nicht im Regal stehen.

Die dreiteilige Reihe «I care» ist in Deutschland das Standardwerk für Auszubildende in Pflegeberufen. Die Bücher decken die Bereiche Pflege, Anatomie und Physiologie sowie Krankheitslehre ab und sollen die Azubis auf ihre Prüfungen vorbereiten. Das Werk ist im Juli mit 20 000 Exemplaren in der dritten Auflage erschienen – jetzt erstmals mit Farbschnitt.

Palettenweise Fachbücher frisch aus dem Farbschnitt-Druck.

Quelle: Thieme

Das Motiv – anatomische Abbildungen des Magens, des Herzens und des Augapfels sowie verschiedene Zeichnungen – ist nur dann vollständig zu erkennen, wenn alle drei Bücher in der richtigen Reihenfolge aufeinander liegen.

Laut Pressemeldung kam dem Verlag die Idee 2023 auf der Frankfurter Buchmesse. Dort war eine ganze Halle für Young-Adult-Bücher reserviert, das Genre, bei dem der aktuelle Farbschnitt-Trend seinen Anfang nahm. Verlagsazubis, in der Regel selbst junge Erwachsene, wollten wissen, warum ihr eigener Verlag keine Farbschnitte anbringen lässt. Und weil gerade an der neuen Auflage für das Pflege-Standardwerk gearbeitet wurde, nutzte der Verlag die Gelegenheit.

«Lernen soll Spaß machen», steht in der Pressemeldung. Zunächst habe jedoch Skepsis vorgeherrscht: Passt Spaß zu einem Fachbuch? Die Verantwortlichen ließen sich schließlich überzeugen. Der Farbschnitt hole die Pflege-Azubis ab und zeige ihnen, dass «Lernen und Freude kein Widerspruch» sei.

Titelbild: Thieme-Gruppe

