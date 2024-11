«Call of Duty»-Spieler erreicht höchsten Rang ohne einen einzigen Kill

Ein friedseliger «Black Ops 6»-Spieler zockt den Multiplayer-Titel auf seine eigene Art und Weise. Er hat noch nie einen anderen Spieler getötet und trotzdem den Prestige-Rang erreicht.

Ballern, ballern, ballern. So lässt sich das Gameplay von Activisions neuestem Mutliplayer-Blockbuster «Call of Duty: Black Ops 6» zusammenfassen. Während Millionen von blutrünstigen Spielerinnen und Spielern unzählige Gegner über den Haufen schiessen, hat sich Reddit-User Pilgore1 ein anderes Ziel gesetzt.

In seinen insgesamt 111 Multiplayer-Matches hat er noch nie jemand anderes gekillt. Seine beeindruckende Statistik siehst du hier:

Pazifismus wird immer eine legitime Strategie sein, schreibt der User auf Reddit.

Quelle: Reddit / Pilgore1

Trotz einer Kill-Death-Ratio von 0,00 schafft es der User auf eine sensationelle Win-Lose-Ratio von 1,92 und eine durchschnittlichen Score von 422 Punkten pro Minute. Nach etwas mehr als 19 Stunden hat er mit diesem Wert erstmals die Schwelle zum höchsten Rang (Prestige) im Multiplayer-Modus erreicht.

Eine etwas andere Strategie, die sich auszahlt

Seinen Erfolg erklärt der Pazifist in einem Interview damit, dass er sich voll und ganz auf die jeweiligen Ziele in den verschiedenen Multiplayer-Modi konzentriere. Während andere Spielerinnen und Spieler oft kopflos losstürmen und sich sinnlos niederballern, erledigt Pilgore1 seine Arbeit im Hintergrund und erhält dadurch Punkte.

Der User setzt bei seinem Loadout zudem auf Items, mit denen er schnell Punkte ohne Töten sammeln kann. Mit der Spy Cam taggt er Gegner für sein Team und mit dem Scrambler stört er gegnerisches Equipment. Bei den Scorestreaks setzt er auf UAVs und HARPs, um Feinde zu orten sowie Counter-UAVs, um gegnerische UAVs zu stören. Er spielt quasi eine Support-Rolle in einem Spiel, in dem es keine offizielle Support-Rolle gibt. Faszinierend.

Im eingebetteten Video kannst du dir einen Eindruck von Pilgores Pazifisten-Skills verschaffen:

Eine klitzekleine Ausnahme gönnt sich Pilgore1 in seiner Strategie. Er schiesst jeweils bemannte gegnerische Scorestreaks (wie zum Beispiel Flugzeuge) ab, um Punkte zu holen. Die werden jedoch nicht als menschlicher Kill gezählt. Auf Youtube betont der User: «Niemand interessiert sich für sie die getöteten Piloten».

Nicht das erste Mal

Pilgore1 hat schon in früheren Games seine Rolle als Pazifist ausgelebt. Angefangen hat das Ganze vor vier Jahren, als er mit einem Freund gewettet hat, dass er früher den Prestige-Rang ohne Kills erreichen könne, als sein Freund mit Kills. Bei «Call of Duty: Cold War» und «Modern Warfare III» hat er so schon 15 (!) Mal Prestige erreicht, bei «Vanguard» und «Modern Warfare» liegt er bei Prestige 10.

Seine Strategie ist riskant – ein kleiner Fehler und alles ist für nichts. Er betont jedoch, dass man als Pazifist nicht unbedingt viel länger brauche, um die hohen Ränge zu erreichen. Pro Match könne er durchschnittlich 7000 Punkte holen.

Auch bei «Black Ops 6» will Pilgore1 weiterhin Prestige-Punkte sammeln. Er werde so lange weitermachen, bis er aus Versehen einen Kill erreicht oder es ihm langweilig wird.

Vielleicht sollte ich auch einen pazifistischen Weg einschlagen. Trotz solider K/D-Ratio von 1,20 liegt meine W/L-Ratio bei miserablen 0,62. Wie sehen deine Statistiken aus?