Camelbak stellt weltweit ersten MTB-Rucksack mit Recco-Rettungstechnologie vor

Mountainbiken in unwegsamem Gelände birgt Gefahren. Mit der neuen Version des Bike-Rucksack-Klassikers, dem HAWG 20, will Camelbak deine Sicherheit erhöhen. Und bringt den weltweit ersten MTB-Rucksack mit Recco-Reflektor auf den Markt.

Epische Erlebnisse in den Bergen – davon träumen viele Mountainbiker. Doch trotz guter Planung, hoher Fitness und den nötigen Skills kann immer etwas schiefgehen.

Damit dich die Rettungskräfte bei einem potentiellen Unfall schnell finden, hat Camelbak einen Recco-Reflektor in die neue Version des «HAWG 20»-MTB-Rucksacks eingenäht. Der 20 Liter fassende HAWG ist damit der weltweit erste Mountainbike-Rucksack, der diese Technologie nutzt.

Bei der Wintersportausrüstung ist Recco dagegen schon weit verbreitet. Du findest Reflektoren des schwedischen Herstellers in Skihelmen, Jacken und Rucksäcken. Einige Bikehelme sind ebenfalls mit Recco-Technologie ausgestattet.

Der Recco-Reflektor braucht keinen Strom und reflektiert Signale von Radarreflektoren. Suchhelikopter in der Schweiz (Air Zermatt) und in anderen europäischen Ländern sowie in den USA und in Nepal setzen auf die Technologie.

Der Recco-Reflektor hilft, bei Unfällen in den Bergen schneller gefunden zu werden.

Quelle: Pete Elliott

Wasserabweisend und robustes Obermaterial Nicht nur die Sicherheitstechnologie ist neu: Der Rucksack besteht aus Cordura RE/Cor, einem Gewebe, das speziell für Camelbak aus recyceltem Kunststoff hergestellt wurde. Nach Angaben des Unternehmens soll es besonders robust und wasserabweisend sein. Für höheren Schutz wurde es zusätzlich mit einer PFAS-freien Imprägnierung behandelt.

Wasserdichte Reissverschlüsse schützen deine Wertsachen in den Aussentaschen.

Quelle: Camelbak

Damit deine Wertsachen auch bei einem Regenguss trocken bleiben, wurden die Aussentaschen am Hüftgurt mit wasserdichten Reissverschlüssen ausgestattet. Ein Fach mit wasserdichter Innenschicht erlaubt es dir, regennasse oder durchgeschwitzte Kleidung zu verstauen, ohne dass der Rest deines Rucksackinhalts feucht wird.

Neues, verstellbares Rückenteil Das Rückenteil soll sich auf fast jede Torsolänge einstellen lassen und so eine gute Passform bieten. Gemeinsam mit der Universität von Connecticut entwickelte Camelbak ein spezielles Rückenpanel, das hohe Unterstützung des Rückens mit guter Luftzirkulation vereinen soll.

Der unisex Rucksack lässt sich auf deine Torsolänge einstellen.

Quelle: Camelbak

Ein Prallschutz ist nicht im Lieferumfang enthalten. Den Camelbak Impact Protector gibt es separat zu kaufen.

Trinkblase und Innenfach Für ausreichend Flüssigkeit bei langen Touren ist die drei Liter fassende Camelbak Crux-Trinkblase integriert.

Der Rucksack bietet neun Innentaschen für Werkzeug, Minipumpe und alles, was du für deine Tour sonst noch brauchst. Dinge, die du griffbereit haben möchtest, kannst du in den fünf Aussentaschen verstauen. Wenn das nach viel Platz klingt: Camelbak hat den ursprünglichen Rucksack bereits 1996 mit dem Anspruch, möglichst geräumig zu sein, entwickelt. Denn das Acronym HAWG steht für «Hauls a lot of Water and Gear» (Schleppt viel Wasser und Ausrüstung).

Der neue HAWG mit Recco-Reflektor wurde gerade erst vorgestellt. Wir haben ihn aktuell noch nicht im Sortiment, sondern nur das Vorgängermodell ohne die hier angesprochenen Features.

Titelbild: Camelbak

