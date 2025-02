News & Trends 15 4

Carrera Hybrid: Neue Autos, Strecken & Controller

Carrera Hybrid bringt 2025 einige Neuerungen mit sich. Neue Fahrzeuge, zusätzliche Streckenteile und ein Bluetooth-Controller erweitern die Möglichkeiten der Rennbahn.

Carrera Hybrid kombiniert das Beste aus zwei Welten: klassische Slotcars mit digitalen Features. 2025 bringt das System einige spannende Neuerungen – von überarbeiteten Autos bis hin zu neuen Streckenelementen. Besonders der neue Bluetooth-Controller dürfte für frischen Wind auf der Rennbahn sorgen.

Neuer Bluetooth-Controller

Der überarbeitete Controller ermöglicht eine präzisere Steuerung und verfügt über eine Smartphone-Halterung. Er kann sowohl als klassisches Gamepad als auch in Verbindung mit der Carrera-App genutzt werden. Das Smartphone bleibt weiterhin ein Teil des Systems und unterstützt Funktionen wie Streckenerkennung und Fahrzeugtuning. Der Controller kostet 39,99 Euro und kommt voraussichtlich im Oktober 2025 in den Handel.

Der neue Bluetooth-Controller mit Smartphone-Halterung verspricht mehr Präzision und Kontrolle.

Neue Fahrzeugmodelle

Carrera erweitert die Hybrid-Serie um mehrere neue Fahrzeuge. Unter anderem ist ein Ford Mustang GT3 in den Varianten «Champion Spirit, No.55» und «Ford Performance, No.64» erhältlich. Der Ferrari 296 GT3 kommt in sechs verschiedenen Design-Versionen auf den Markt. Zudem gibt es den Porsche 911 GT3 R in zwei neuen Rennlackierungen. Alle Modelle bieten detaillierte Designs und Lichteffekte und sind für jeweils 59,99 Euro erhältlich. Im Handel erscheinen die Fahrzeuge im zweiten Halbjahr 2025.

Die neuen Carrera Hybrid-Modelle: Mustang, Ferrari und Porsche in frischen Designs.

Erweiterte Streckenoptionen

Neue Streckenteile ermöglichen abwechslungsreichere Rennen. Grosse Kurven und Haarnadelkurven, beide je für 26,99 Euro, sowie eine Engstelle für 15,99 Euro erlauben neue Streckenlayouts und beeinflussen das Fahrverhalten der Fahrzeuge. Diese Erweiterungen, die laut Carrera für noch mehr Spannung auf der Rennbahn sorgen, sind ab Oktober 2025 erhältlich.

Mehr Rennspass: neue Kurven und Bahnelemente für spannende Überholmanöver.

Carrera Hybrid entwickelt sich stetig weiter und bleibt eine spannende Alternative für Slotcar-Fans, die klassische Rennbahnen mit modernen Features kombinieren möchten. Wer bereits eine Carrera Hybrid besitzt, kann mit den neuen Modellen und Streckenteilen sein Set erweitern. Und wer neu einsteigt, bekommt 2025 eine noch ausgereiftere Version des Systems.

Was hältst du von den neuen Carrera Hybrid-Upgrades? Wirst du dir den neuen Controller oder eines der Fahrzeuge holen? Schreib es in die Kommentare und lass uns diskutieren.

