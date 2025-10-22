News & Trends 1 2

Catan wird verfilmt: Netflix plant Filme und Serien zum Brettspiel-Klassiker

Netflix sichert sich weltweit die Rechte für Catan. Geplant sind Realverfilmungen, Animationen und weitere Formate. Für Fans, die das Spiel seit Jahren kennen, stellt sich die Frage, ob sich das Spielgefühl überhaupt verfilmen lässt.

Umsetzung und Inhalt

Geplant sind Geschichten über Handel, Konflikte und Gemeinschaft auf einer Insel mit knappen Ressourcen. Die Produktion entsteht gemeinsam mit Guido und Benjamin Teuber, den Söhnen des verstorbenen Autors Klaus Teuber, und Catan Studio.

Der Streamingdienst will «Strategie, Spannung und das Drama» des Spiels einfangen. Genau das ist die grösste Schwierigkeit. Catan lebt nicht von Figuren, sondern vom Zusammenspiel am Tisch: vom Verhandeln, Abwägen und Blockieren. In einem Film droht dieses Element verloren zu gehen, sobald aus freiem Spiel eine feste Erzählung wird.

Vergleich mit anderen Brettspiel-Adaptionen

Catan ist nicht das erste Spiel, das den Bildschirm erobern soll. Hasbro plant seit Jahren Verfilmungen zu Monopoly und Cluedo. Netflix arbeitet bereits an einer Serie zu Exploding Kittens. Videospieladaptionen wie Arcane oder The Last of Us zeigen, dass Umsetzungen funktionieren können, aber nur, wenn sie mehr als Fanservice bieten.

Bei Brettspielen ist das schwieriger. Sie leben vom Mitmachen und dem gemeinsamen Erlebnis. Ersetzt der Film dieses Element durch klassische Handlung, bleibt im schlechtesten Fall nur die Marke übrig. Catan kann sehr wohl zu einem starken Abenteuer werden – oder seine spielerische Seele komplett verlieren.

Einordnung fürs Spielpublikum

Für viele Catan-Fans ist die Ankündigung zugleich Chance und Risiko. Sie eröffnet neue Einblicke in die bekannte Insel, lässt aber offen, ob rsp. wie Taktik und Verhandlung überhaupt filmisch funktionieren.

Die Zusammenarbeit mit den Teuber-Brüdern spricht immerhin für Respekt gegenüber dem Original. Ob daraus eine Serie entsteht, die Fans begeistert, bleibt (zu h)offen. Catan hat definitiv das Potenzial für gute Geschichten, lebt aber von seiner Mechanik, nicht von Figuren. Wenn die Adaptionen das verstehen, können sie funktionieren. Wenn nicht, bleibt der Spieltisch der bessere Ort, um Strassen zu bauen und Rohstoffe zu tauschen.

Was meinst du: Kann Catan als Film oder Serie funktionieren oder verliert es dabei seinen Reiz? Schreib es in die Kommentare.

Titelbild: Asmodee

Dieser Artikel gefällt mir! 1 Person gefällt dieser Artikel.







