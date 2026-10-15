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Céline Dion bekommt ihre eigene Barbie

Céline Dion bekommt ihre eigene Barbie. Die Sammlerpuppe erinnert an ihren Auftritt bei den Oscars 1998 und trägt eine Nachbildung der «Titanic»-Halskette.

Mit einem einzigen Punkt Vorsprung sang Céline Dion die Schweiz 1988 zum ESC-Sieg. Die damals 20-jährige Kanadierin gewann in Dublin mit «Ne partez pas sans moi».

Mattel hat sich allerdings für einen anderen Auftritt entschieden. Die neue Signature-Puppe erinnert an die Oscars 1998, bei denen Dion «My Heart Will Go On» aus «Titanic» sang. Der Song war ein weltweiter Hit, ebenso der Kinofilm.

Das dunkelblaue Kleid mit hohem Kragen und langer Schleppe greift Dions Bühnenlook von 1998 auf.

Quelle: Mattel

Das «Herz des Ozeans» gehört dazu

Die Puppe trägt ein dunkelblaues, bodenlanges Kleid mit langen Ärmeln und hohem Kragen. Dazu kommt eine Halskette mit einem blauen, herzförmigen Anhänger. Sie ist dem «Herz des Ozeans» nachempfunden, dem Diamantcollier aus «Titanic». Wer den Film gesehen hat, dürfte das Schmuckstück schneller einordnen können als das Kleid.

Der blaue Anhänger ist dem «Herz des Ozeans» aus «Titanic» nachempfunden.

Quelle: Mattel

Für die Puppe hat Mattel nach eigenen Angaben eine neue Gesichtsform nach Céline Dions Vorbild entwickelt. Ein Echtheitszertifikat und ein Puppenständer liegen bei. Letzteren braucht die kleine Céline auch, denn alleine stehen kann sie laut Hersteller nicht.

Zurück auf der Konzertbühne

Die Mattel-Veröffentlichung fällt mitten in Célines Konzert-Comeback. Dion hatte 2022 öffentlich gemacht, dass sie am Stiff-Person-Syndrom erkrankt ist und deshalb nicht auftreten konnte. Nach einer mehrjährigen Konzertpause startete sie am 12. September eine Serie von Auftritten in Paris. Laut ihrer offiziellen Website umfasst das Programm bis zum 17. Oktober insgesamt 16 Konzerte.

Während Dion wieder in Paris auftritt, posiert ihre Miniatur vor dem Eiffelturm.

Quelle: Mattel

Prominente Gesellschaft im Barbie-Regal

Im Barbie-Regal hat Céline Dion prominente Gesellschaft. Schon im Juli stellte Mattel eine Miley-Cyrus-Puppe vor. Im August folgte eine neue Whitney-Houston-Barbie im lila Kleid samt Mikrofonständer.

Ebenfalls im August kündigte Mattel eine neue Marilyn-Monroe-Barbie an. Zum 100. Geburtstag der Schauspielerin trägt sie das pinke Kleid aus «Blondinen bevorzugt», bekannt aus der Szene zu «Diamonds Are a Girl’s Best Friend». Im September kam Lenny Kravitz als Ken dazu.

Puppe EUR 73,91 Barbie Signature Miley Cyrus 3 Puppe EUR 86,10 Barbie Signature Marilyn Monroe Puppe EUR 92,39 Barbie Barbie Signature Puppe Kenbassadors: Lenny Kravitz Puppe EUR 73,91 Barbie Signature Miley Cyrus 3 Puppe EUR 86,10 Barbie Signature Marilyn Monroe Puppe EUR 92,39 Barbie Barbie Signature Puppe Kenbassadors: Lenny Kravitz

Bald bei Galaxus erhältlich

Mattel hat die Sammlerpuppe am 14. Oktober vorgestellt und nennt eine unverbindliche Preisempfehlung von 77.99 Euro bzw. 66.60 Franken. Bei Galaxus soll die Céline-Dion-Barbie in den nächsten Tagen oder Wochen erhältlich sein.

Passt der «Titanic»-Look für dich oder hättest du Céline Dion lieber im ESC-Outfit von 1988? Schreib es in die Kommentare.

Titelbild: Mattel

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