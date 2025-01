CES 2025: JBL und Harman erneuern Audio-Lineup

JBL ballert auch dieses Jahr viele neue Geräte raus. An der CES zeigt der Soundgigant einen neuen Wecker, Lautsprecher und Soundbars. Zudem kommt das neue Over-Ear-Flaggschiff Tour One M3 – und überrascht mit einem Transmitter.

Gleich sechs neue Geräte präsentiert JBL, beziehungsweise die Muttergesellschaft Harman, an der diesjährigen CES in Las Vegas. Neben verbessertem Sound und neuen Funktionen fördert das Unternehmen die Auracast-Technologie stark.

JBL Tour ONE M3: JBLs Over-Ear strebt Flagship-Klasse an

Als den «bisher leistungsstärksten Kopfhörer» kündigt JBL den neuen Tour ONE M3 an. Mit einem Preis von 349.90 Franken reiht sich der Over-Ear auch preislich direkt in die Premium-Klasse ein, zu der etwa auch der Sony WH-1000XM5 oder der Bose QuietComfort Ultra gehören. Features wie Auracast-Support, Spatial Sound, ANC (Active Noise Cancelling) und eine Akkulaufzeit von bis zu 70 Stunden setzen lassen aufhorchen. Auch kabelgebundenes, verlustfreies Audio über USB-C und 3,5-mm-Anschluss sei mit dabei. Für den Sound sorgen 40-mm-Mica-Dome-Treiber.

JBL steigt mit dem One M3 preislich oben ein.

Quelle: JBL

Inwiefern sich die Tour One M3 in der Praxis von den Vorgängern abheben, wird sich dann im Test zeigen.

JBL Smart Tx: Alte Geräte mit Bluetooth nachrüsten

Eine weiterer Ankündigung ist der JBL Smart Tx – ein Bluetooth-Transmitter mit Display. Dieser ermöglicht es, alte Geräte mit Bluetooth auszustatten und die Auracast-Technologie auf alle kompatiblen Geräte zu bringen.

Auf Wunsch kommt der Tour One M3 mit Transmitter.

Quelle: JBL

Der Transmitter kann ein Audiosignal von einer Quelle an eine unbegrenzte Anzahl von Auracast-fähigen Empfängern übertragen. Zudem bietet der Smart Tx auch ein Display-Ladecase, wie etwa jenes des JBL Live Beam 3. Dieses ermöglicht die Steuerung von Wiedergabe und Equalizer, ganz ohne App.

Beide Produkte kommen am 15. April 2025 auf den Markt. Die Over-Ears sind in Schwarz, Blau und Mokka verfügbar – für 349.90 Franken. Oder im Bundle mit dem Transmitter für 399.90 Franken.

JBL Horizon 3: Radiowecker soll den natürlichen Schlafzyklus fördern

Im Horizon 3 wurde ein mattiertes Display für bessere Ablesbarkeit verbaut und bietet und bietet eine Umgebungsbeleuchtung. Diese soll zusammen mit beruhigenden Klängen, wie dem Rauschen des Meeres im sogenannten «Sonnenaufgangsmodus», für ein sanftes Aufwachen sorgen soll. Der Hersteller verspricht, dass diese Features dabei helfen soll, den natürlichen Schlafrhythmus zu fördern. Abends sorgen von der Natur inspirierte Sounds für eine entspannte Atmosphäre, die das Einschlafen nach einem langen Tag erleichtern.

Die Weckeinstellungen, der Equalizer und die Beleuchtung können über die JBL One App ganz nach deinen eigenen Wünschen angepasst werden. Der Horizon 3 bietet ausserdem einen integrierten FM-Radio (nur UKW), zwei Alarmeinstellungen und einen Drehknopf, um alles zu steuern.

Der Horizon 3 soll den natürlichen Schlafzyklus fördern.

Quelle: JBL

Für den Sound sorgen zwei 1,5-Zoll-Breitbandlautsprecher und zwei Passivradiatoren. Mit Bluetooth 5.3 kann der Wecker zudem mit deinem Smartphone oder anderen Geräten verbunden werden. Wer mehrere Lautsprecher im Raum hat, kann die Auracast-Technologie nutzen, um diese miteinander zu verbinden. Der JBL Horizon 3 wird voraussichtlich im Mai 2025 erhältlich sein und kostet 139.95 Franken. Es gibt ihn in den Farben Grau und Schwarz.

Enchant-Serie: Speaker- und Soundbar-Triplette deckt grosses Anspruchsspektrum ab

Unter dem eigenen Brand – Harman Kardon – lanciert das JBL-Mutterunternehmen zwei neue Soundbars der Enchant-Serie. Die beiden Soundbars, die Enchant 1100 und die Enchant 900, nutzen die sogenannte MultiBeam-Technologie. So soll der Sound mit mehr räumlicher Tiefe bieten und klarer klingen. Zudem sind beide Soundbars Dolby-Atmos-zertifiziert.

Die Enchant Soundbars werden durch Speaker und Subwoofer ergänzt.

Quelle: Harman Kardon

Während der Enchant 900 mit neun Treibern und geringeren Massen kleinere Räume beschallen soll, ist der Enchant 1100 für grössere Zimmer gedacht. Er ist mit elf Treibern ausgestattet. Zudem hat der Hersteller in beiden Geräten Upfire-Speaker verbaut und die sogenannte Pure-Voice-Technologie soll für gut verständliche Dialoge in Filmen und Serien sorgen. Die Enchant 1100 unterstützt zusätzlich das 3D-Soundformat DTS:X. Ergänzend dazu hat Harman Kardon den Enchant Sub vorgestellt, um die Bässe noch druckvoller zu machen. Der zum neuen Line-up gehörende Enchant Speaker lässt sich solo, als Stereo-Paar oder im Zusammenspiel mit der Soundbar betreiben.

Onyx Studio 9: Optimiert den Klang von selbst

Onyx Studio 9 heisst der neue Wireless Speaker von Harman Kardon. Der Hersteller hat die sogenannte Constant Sound Field Technologie eingesetzt, was für eine verbesserte Klangqualität sorgen soll. Ein austauschbarer Akku soll für eine lange Lebensdauer sorgen. Der in einem Drei-Kanal-System arbeitende Speaker mit zwei Hochtönern «ziehe den Hörer mitten ins Geschehen jedes Soundtracks.»

Über Auracast können Nutzer den Lautsprecher mit einem weiteren Onyx Studio 9 oder mit anderen kompatiblen Geräten von JBL und Harman Kardon verbinden. So lässt sich Musik auf weitere Räume verteilen.

Der Onyx Studio 9 optimiert den Klang je nach Beschaffenheit des Raumes.

Quelle: Harman Kardon

Die automatische Selbstoptimierungsfunktion des Onyx Studio 9 sorge dafür, dass der Klang immer auf die jeweilige Raumumgebung abgestimmt wird. Der Lautsprecher ist in einem schlichten Design mit einem Aluminiumrahmen gehalten, der sowohl als Griff als auch als Standfuss dient.

Der Harman Kardon Onyx Studio 9 wird ab Februar 2025 in den Farben Classic Black und Stone Grey zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 249.90 Franken erhältlich sein.