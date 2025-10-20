News & Trends 4 1

Darts: Harrows fordert mit «Quick Point» den Swiss-Point-Standard heraus

Nach Jahren ohne ernsthafte Alternative bekommt Target Konkurrenz. Harrows hat mit «Quick Point» ein System entwickelt, das austauschbare Spitzen einfacher, stabiler und konsistenter machen will.

Das klingt nach einem Nischenthema, betrifft aber einen zentralen Teil des Spiels. Denn der Zustand und die Stabilität der Spitze entscheiden mit über Präzision, Balance und Rhythmus eines Wurfs und damit über die Leistung auf dem Board.

Stabilität als Schlüssel

Der entscheidende Unterschied zu anderen Systemen liegt in der Konstruktion. «Quick Point»verzichtet auf klassische Bruchstellen und setzt auf eine verstärkte Verbindung zwischen Spitze und Barrel. Sollte die Spitze dennoch brechen, geschehe das laut Harrows kontrolliert. Sie lässt sich leicht entfernen, der Dart bleibt einsatzfähig. Das spart Zeit und Nerven, besonders bei intensiver Nutzung im Training oder Wettkampf.

Damit reagiert Harrows auf ein bekanntes Problem: gebrochene Spitzen, die sich kaum aus dem Barrel lösen lassen. Während Swiss Point hier auf filigrane Präzision setzt, verfolgt Harrows mit «Quick Point» nach eigenen Angaben einen funktionaleren Ansatz: Stabilität vor Eleganz.

Die Mechanik ist dabei bewusst schlicht gehalten. Jede Spitze verfügt über zwei flache Seiten, die mit dem mitgelieferten Werkzeug gegriffen werden können. Ein kurzer Dreh genügt, um sie zu lösen oder festzuziehen. Laut Harrows ist der Wechsel damit in Sekunden erledigt.

Das spart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch für mehr Präzision. Durch den einheitlichen Mechanismus lassen sich die Spitzen exakt gleich tief einsetzen. Das ist ein Detail, das im Dartsport entscheidender ist, als es klingt. Schon minimale Abweichungen verändern das Gewicht und die Balance eines Darts. Mit «Quick Point» sollen alle drei Pfeile identisch reagieren und damit ein konstanteres Wurfverhalten ermöglichen.

Drei Längen, zwei Farben

Harrows bietet die «Quick Point»-Spitzen in drei Längen – 30, 35 und 40 Millimeter – und mit Silber und Schwanz in zwei Ausführungen an. Du kannst dein Setup damit gezielter anpassen, etwa an deinen Wurfstil oder an die Boardbeschaffenheit. Kürzere Spitzen führen zu einem direkteren Auftreffen, während längere Varianten etwas tiefer ins Sisal greifen und dadurch zusätzliche Stabilität bieten können.

Kompatibilität und Grenzen

«Quick Point» ist ausschließlich für sogenannte Screw-Point-Barrels ausgelegt: also Barrels, die für austauschbare Spitzen vorbereitet sind. Der Verriegelungsmechanismus basiert auf einer sechskantigen Form, die mit dem beiliegenden Werkzeug bedient wird. Dadurch lässt sich die Spitze schnell und sicher fixieren.

Titelbild: Harrows

Dieser Artikel gefällt mir! 4 Personen gefällt dieser Artikel







