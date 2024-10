Das bittere Ende für Darts-Legende Phil Taylor

Nach seinem Wechsel in die Seniors-Tour wollte Darts-Legende Phil «The Power» Taylor beim World Seniors Masters im November sein allerletztes Turnier spielen. Gesundheitlich muss er nun aber absagen.

Alle guten Dinge sind einmal vorbei. Nach seinem offiziellen Rücktritt von der Profi-Tour wechselte die Darts-Legende Phil «The Power» Taylor in die Seniors-Tour und hat dort noch bei Turnieren mitgespielt. Allerdings ist nun auch dieses Kapitel frühzeitig vorbei. Der 64-Jährige hatte bereits im Herbst vergangenen Jahres sein definitives Karriereende zum Ende der Saison 2024 angekündigt. Sein letztes Turnier sollte das World Seniors Masters am 8. und 9. November sein. Doch anhaltende gesundheitliche Probleme lassen eine Teilnahme nicht zu.

Schmerzende Arthritis

Im Juni musste sich Taylor aufgrund einer Arthritis-Erkrankung einer Operation an seiner Hüfte unterziehen und hat sich anscheinend davon nicht rechtzeitig erholt. Eine Arthritis ist eine entzündliche Erkrankung der Gelenke. Sie kann jedes Gelenk betreffen. «Durch die Arthritis in meiner Hüfte kann ich mich nicht nach rechts drehen oder neige und kann deshalb nicht gerade werfen. Ich weiß nicht, warum, aber alle meine Pfeile landen deswegen in der Fünf.»

Zu seiner Genesung nach der Operation sagte Taylor kürzlich in einem Gespräch mit Online Darts: «Alles lief gut, aber dann habe ich einfach ein bisschen zu viel gemacht und anscheinend ist mein Narbengewebe gerissen. Also ja, es ist ein bisschen schmerzhaft.» Er sei geistig immer noch bei 100 Prozent, aber sein Körper mache in seinem Alter nicht mehr mit. Er habe jeden Tag Schmerzen.

Dazu verriet er auch: «Es sind die schlimmsten Schmerzen, die ich in den letzten 12 Monaten hatte. Ehrlich gesagt werde ich froh sein, wenn dieses Jahr vorbei ist.» Beim Training sei alles in Ordnung, aber nach ein paar Stunden spielen, seien die Schmerzen in der Hüfte unerträglich.

Eine Karriere voller Superlative

Phil Taylor hat den Dartsport geprägt wie kein anderer. Seine Dominanz war so überwältigend, dass er oft als alleiniger Spieler gegen ein ganzes Feld anzutreten schien. Seine 16 Weltmeistertitel, sechs Premier League Darts Titel und zahlreichen Major-Turniersiege sind nur einige der beeindruckenden Zahlen, die seine Karriere zieren. Mit 85 Major-Siegen ist er immer noch unangefochtener Rekordhalter, gefolgt von Michael van Gerwen mit 50 Titeln und Raymond van Barneveld beziehungsweise James Wade mit elf Titeln.

Taylor war mehr als nur ein Sportler: Er war und ist eine Ikone, die Generationen von Darts-Spielern inspirierte. Sein endgültiges Karriereende ist ein bittersüßer Abschied für alle Darts-Fans. Einen Wechsel in die Kommentatorenkabine von Sky Sports für PDC-Events schloss er im Februar dieses Jahres noch aus.