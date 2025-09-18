News & Trends 5 0

Das Kultbrettspiel «Twilight Imperium» gibt es bald offiziell digital

Epische Weltraum-Schlachten, bald auch auf dem PC: «Twilight Imperium Digital» schliesst eine Lücke, auf die Fans bis jetzt gewartet haben. Digital gegen deine Freunde oder die KI ziehst du bald in die Schlacht um Mecatol Rex.

«Twilight Imperium» ist ein Phänomen: Ein Spiel dauert mindestens sechs Stunden, wir reservieren uns jeweils einen ganzen Tag und schaffen es selbst dann kaum vor Mitternacht fertig. Die Einstiegshürde ist nicht nur wegen der Länge der Partien gigantisch, sondern auch wegen der 17 spielbaren Fraktionen und den diversen Mechaniken, die ineinandergreifen. Das Strategie-Epos gilt daher als schwer zugänglich, erfreut sich aber dennoch grösster Beliebtheit. Es gibt zum Beispiel einen wöchentlichen Podcast mit dem wunderbaren Namen «Space Cats, Peace Turtles», der sich ausschliesslich um «Twilight Imperium» dreht.

Bis anhin konnte man TI4 (wie die vierte Edition oft abgekürzt wird) über Apps wie den Tabletop Playground oder eine von Fans entwickelte Webapp spielen. Jetzt hat Red Square Games eine offizielle Version von «Twilight Imperium Digital» angekündigt, dies noch ohne Termin.

Das Spielprinzip ist identisch mit dem Brettspiel: Drei bis Sechs Parteien kämpfen um die Vorherrschaft in der Galaxie. Das Spielfeld dreht sich um den Planeten Mecatol Rex, dessen Eroberung besonders viel Einfluss und Siegpunkte verspricht. Ein garantierter Sieg ist das allerdings nicht. Ressourcen geschickt zu handeln, Planeten strategisch einzunehmen oder Schlachten taktisch zu führen sind genauso wichtig, um die begehrten Siegpunkte zu ergattern. Wer zuerst bei acht («kurzes» Spiel, dauert trotzdem meistens sechs Stunden) oder zehn Siegpunkten ist, gewinnt.

Ein digitaler Anfang

Zunächst dürfte «nur» das Basisspiel verfügbar sein, darauf deuten die angekündigten 17 Fraktionen hin. Neben menschlichen Gegnern, steht auch eine KI bereit, um dir das Leben in der Galaxie schwer zu machen. Wie gut die funktioniert, wird sich zeigen müssen. Ein grosser Teil von TI4 sind Diplomatie und Absprachen unter den Spielerinnen und Spielern, die oft nicht bindend sind. Ich frage dich zum Beispiel, ob ich auf einem Planeten in deinem Gebiet landen darf, wenn ich dir im Gegenzug den Weg zu deinem Erzfeind freigebe. Solche «off the record» Abmachungen dürften mit der Künstlichen Intelligenz schwierig sein.

Weltraumschlachten dürften deutlich schneller abgehandelt sein.

Quelle: Red Square

Begrüssenswert ist, dass die digitale Version das Spieltempo deutlich erhöhen dürfte, weil alle Regeln, legalen Züge und Aktionen hinterlegt sind. Vielleicht bringen wir so ein Spiel an einem Abend durch.

Falls du Bock auf dieses Weltraum-Epos hast, empfehle ich dir das Brettspiel wärmstens. Achtung, die Box ist riesig!

«Twilight Imperium Digital» erscheint für Windows bei Steam und hat noch keinen Releasetermin.

