Das Lego Batmobil der 60er: Nostalgie auf vier Rädern

Lego bringt mit dem neuen Batmobil-Set einen Hauch von 60er-Jahre-Nostalgie ins Wohnzimmer. Doch reicht das, um Fans der kultigen Serie zu überzeugen?

Eine düstere Nacht in Gotham. Das Bat-Symbol leuchtet am Himmel, und Batman eilt mit schnellen Schritten in die Bat-Höhle. Er springt in sein rot-schwarzes Batmobil, zündet den Raketenantrieb und düst in ein weiteres Abenteuer.

Design und Details

Lego bringt diese legendäre Version des Batmobils als detailliertes Set am 1. Oktober auf den Markt. Mit 1822 Teilen und einem Preis von 169 Franken oder 150 Euro richtet sich das Modell vor allem an erwachsene Batman-Fans. Die Retro-Ästhetik wurde mit viel Liebe zum Detail eingefangen: von der charakteristischen roten Zierleiste bis hin zu den Cockpit-Scheiben. Eine exklusive Batman-Minifigur im originalgetreuen Kostüm der 60er-Jahre begleitet das Set.

Darum war die Batman-Serie ein Hit Die 1960er-Batman-TV-Serie mit Adam West war eine einzigartige Mischung aus Comic-Charme und übertriebener Action, die schnell Kultstatus erreichte. Die humorvollen «Pow!»- und «Zap!»-Szenen machten die Serie unvergesslich. Das Batmobil spielte eine zentrale Rolle und wurde zu einem Symbol für Batmans Kampf gegen das Verbrechen in Gotham.

Kritikpunkte

Doch hinter der glänzenden Oberfläche gibt es Kritikpunkte: Statt bedruckter Bausteine kommen Sticker zum Einsatz – ein Punkt, der von Lego-Fans oft bemängelt wird. Zudem fehlt dem Modell eine funktionierende Lenkung, und auch Türen lassen sich nicht öffnen, was den Spielwert einschränkt. Auch Robin, der in der klassischen Serie stets an Batmans Seite kämpfte, fehlt in diesem Set komplett. Für viele Fans der Serie dürfte das eine spürbare Lücke sein.

Der Innenraum verbirgt viele Details. Zum Beispiel das rote Bat-Phone.

Vergleich mit anderen Modellen

Im Vergleich zu anderen Batmobil-Sets wie dem Lego Tumbler oder dem 1989er Batmobil fällt dieses Modell eher schlicht aus. Während die anderen Sets bewegliche Türen und detailreiche Bauteile bieten, setzt das 60er-Jahre-Batmobil vor allem auf das ikonische Design. Für viele Sammler ist das ein Pluspunkt. Aber für Fans, die mehr Funktionalität wünschen, könnte das enttäuschend sein.

Im Kofferraum des Batmobils steht der mobile Verbrechenscomputer.

