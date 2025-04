News & Trends 3

Das neue Frontlicht mit Dashcam Varia Vue von Garmin

Maximal 600 Lumen und eine integrierte Dashcam: Das neue Frontlicht Varia Vue von Garmin zeichnet Videos auf und speichert diese automatisch, sobald das Gerät einen Vorfall erkennt.

Mit dem neuen Fahrradlicht schliesst Garmin eine Lücke im Produktportfolio. Nach einer Videofunktion fürs Rücklicht kommt mit dem Varia Vue ein Frontlicht, das dieselbe Möglichkeit bietet.

Sehen und gesehen werden mit dem Garmin Varia Vue

Wie Garmin in einer Medienmitteilung schreibt, zeichnet die integrierte Kamera scharfe Videos in 4K auf und speichert diese automatisch bei einem Unfall. Mit einer Lichtstärke von bis zu 600 Lumen und einer Seitenbeleuchtung sollen Radfahrerinnen und Radfahrer auch bei schlechten Lichtverhältnissen alle Gefahren auf der Strasse sehen. Das Varia Vue hat eine Akkulaufzeit von bis zu sieben Stunden im niedrigen Dauerlichtmodus inklusive Videoaufzeichnung.

Gute Sichtbarkeit bei allen Verhältnissen mit dem Varia Vue.

Quelle: Garmin

Bei Kopplung mit einem Edge Velocomputer passt die smarte Auto-Helligkeitsfunktion des Varia Vue das Licht in fünf Stufen – Dauerlichtmodus niedrig, mittel, hoch sowie Tag- bzw. Nacht-Blinkmodus – an die Lichtverhältnisse sowie die aktuelle Geschwindigkeit an. Über die Varia App können Licht- und Kameraeinstellungen vorgenommen, Videos über WLAN bearbeitet und gespeichert sowie Datenüberlagerungen hinzugefügt werden. Mit der optional erhältlichen Varia RCT715 mit integriertem Rücklicht und Dashcam können ausserdem Videoaufzeichnungen eines gesamten Überholvorgangs aufgenommen werden.

Technische Angaben

integrierte Kamera zeichnet Videos in 4K-Qualität auf, um Unfälle zu dokumentieren

helles Frontlicht mit bis zu 600 Lumen Lichtstärke und Seitenbeleuchtung

smarte Auto-Helligkeit passt Lichtintensität an Lichtverhältnisse und aktuelle Geschwindigkeit an

Akkulaufzeit bis 7 Stunden im Tag-Blinkmodus mit Videoaufzeichnung in 1080p und Bildstabilisierung

kompatibel mit Varia App und Edge Fahrradcomputern

Ergänzung zur Varia RCT715, um den gesamten Überholvorgang zu dokumentieren

Wenn möglich, werde ich die Technologie in den nächsten Wochen ausführlich testen und darüber berichten.

Titelbild: Garmin

