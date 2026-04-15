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Das neue Scrabble nimmt dem Klassiker den Biss

Mattel macht Scrabble mit einem kooperativen Modus freundlicher. Der ist nicht neu, aber erstmals in einem wertigen Set vertreten. Es soll den Klassiker vom kleinen Wortkrieg zum zugänglichen Familienspiel machen.

Mattel bringt eine Scrabble-Version mit klassischem Spielmodus, kooperativem Together-Modus sowie Holzsteinen und Holzablagen in den Handel. Das klingt zunächst nach einer klaren Auffrischung des Klassikers. Der Together-Modus ist aber keine echte Neuheit.

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Eine ähnliche Variante gab es schon 2024. Mattel verkauft hier also alten Wein in neuen Schläuchen. Mit dem Together-Modus will der Konzern Scrabble zugänglicher machen und dem Spiel etwas von seiner einschüchternden Härte nehmen.

Die neue Ausgabe kombiniert Holzsteine, Holzablagen und Zielkarten mit einem kooperativen Spielmodus.

Quelle: Mattel

Scrabble ist nicht nur ein Familienklassiker, sondern auch ein Spiel mit Biss. Es lebt von Schadenfreude, von clever gesetzten Wörtern und von dem fiesen Gefühl, jemandem gerade die Runde ruiniert zu haben. Genau diese Härte schwächt Mattel nun ab. Gemeinsam statt gegeneinander gehen wir auf Wortsuche. Das macht Scrabble für Casual-Runden attraktiver. Es nimmt dem Spiel aber auch einen Teil seines kompetitiven Charakters.

Laut Mattel sieht ein entspannter Familienabend mit Scrabble ungefähr so aus. Wer je Scrabble gespielt hat, weiss es besser.

Quelle: Mattel

Ich finde den Schritt trotzdem nachvollziehbar. Ein kooperativer Modus ist für Familien oder gemischte Runden sinnvoll. Holzsteine und Holzablagen lassen das Spiel sichtbar wertiger wirken. Neu ist das alles nicht. Mattel verkauft vor allem ein neues Framing: weg vom kleinen Wortkrieg, hin zum zugänglichen Wohnzimmerset. Das kann funktionieren. Langjährige Scrabble-Fans dürften trotzdem die Augen verdrehen.

Ist das für dich eine sinnvolle Modernisierung von Scrabble oder macht Mattel den Klassiker damit zu brav? Schreib deine Meinung in die Kommentare.

Titelbild: Mattel

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