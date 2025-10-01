News & Trends 20 15

Das sind die Game-Highlights im Oktober

Rachsüchtige Samurai, einen wandelnden Leuchtturm und Schreibtischsuperhelden warten im Oktober darauf, von dir gespielt zu werden.

Im Oktober 2015 hiess das Game-Highlight «Halo 5: Guardians». Der Master Chief ballerte sich zum fünftmeistverkauften Game für die Xbox One. Prädestiniert für Verkaufsrekorde ist auch ein Spiel in diesem Monat, wenn auch für die Konkurrenz-Konsole.

«Ghost of Yōtei» – das Schwert ist doch mächtiger als die Feder Die Rede ist von «Ghost of Yōtei». Der Nachfolger zu «Ghost of Tsushima» nimmt dich wieder mit in ein traumhaft schönes Japan, das du mit deinem Katana in Blut tränken darfst. Kollege Simon Balissat findet es in seinem Test in allen Belangen besser als den Vorgänger. Im Tech-telmechtel-Podcast gibt es auch kritischere Stimmen – von mir.

Wann: 2. Oktober

Wo: PS5

Multiplayer: folgt später

«Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2» – galaktisch gut Zu Unrecht überschatte die Preisdiskussion zwei grossartige Games, findet Kollege Domagoj Belancic in seinem Test. 70 Franken oder Euro für zwei Games, die zehn Jahre und älter sind und primär visuelle Updates erhalten haben, sind sicher nicht wenig. Es soll sich aber absolut lohnen für Wiederholungstäter und Neueinsteiger.

Wann: 2. Oktober

Wo: Switch, Switch 2¹

Multiplayer: lokaler Koop für zwei Personen

«Digimon Story Time Stranger» – kein Untergang Pokémon für die cooleren Kids ist der Vibe, den ich als Aussenstehender von dem zweiten grossen Monstersammelspiel bekommen habe. Im neusten Teil gilt es, nichts weniger als den drohenden Weltuntergang zu verhindern.

Wann: 3. Oktober

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multiplayer: nein

«Castle of Heart: Retold» – der rasende Ritter Der ursprünglich Switch-exklusive 2.5D-Sidescroller landet auf zusätzlichen Plattformen und das in neuem Gewand. Aber nicht nur die Grafik wurde deutlich aufgehübscht, auch das Gameplay und die Geschichte wurden überarbeitet. Als schwertschwingender Ritter kämpfst du in dieser slawischen Legende gegen allerhand Fabelwesen und einen bösen Zauberer.

Wann: 3. Oktober

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2

Multiplayer: nein

«2XKO» – doppelt hält besser Riot Games, das Studio hinter «League of Legends» hat ein äusserst ansehnliches Prügelspiel im Gepäck. Der Free-to-Play-Titel setzt auf ein ungewöhnliches Zwei-gegen-Zwei-Konzept. Zu den verfügbaren Charakteren gehören unter anderem Jinx und VI, die viele aus der Netflix-Serie «Arcane» kennen dürften.

Wann: 7. Oktober

Wo: PC (Early Access)

Multiplayer: 2 vs 2, online und lokal

«Seafarer: The Ship Sim» – aye aye Käpt’n In diesem Simulator setzt du dich hinter das Steuer von grossen und kleinen Schiffen und startest eine von mehreren Karrieren. Ob gigantischer Frachter, Löschboot oder Öltanker: Es stehen unzählige Schiffe zur Verfügung, um das Meer zu überqueren.

Wann: 7. Oktober

Wo: PC (Early Access)

Multiplayer: nein

«Kingmakers» – ein Königreich für eine Shotgun Ein abgedrehtes Sandbox-Action-Game, in dem du mit modernen Waffen und Fahrzeugen Armeen im mittelalterlichen England aufmischst. Erinnert mich an «Army of Darkness», einfach ohne Monster.

Wann: 8. Oktober

Wo: PC (Early Access)

Multiplayer: Online-Koop

«Yooka-Replaylee» – die hüpfende Echse ist zurück Das Remaster verbessert den 3D-Plattformer aus dem Jahre 2017 an allen Ecken. Hübschere Grafik, überarbeitete Animationen, neue Herausforderungen und eine Weltkarte, damit du dich nicht mehr verläufst.

Wann: 9. Oktober

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2¹

Multiplayer: nein

«Bye Sweet Carole» – Carole im Monstergarten Das Auffälligste an «Bye Sweet Carole» ist zweifellos das Design. Das Game sieht aus wie ein handgezeichneter Animationsfilm aus den 90er-Jahren. Die Geschichte wiederum erinnert an «Alice im Wunderland». Die junge Lana Benton findet sich in einem verzauberten Garten wieder und muss es mit allerhand verstörender Kreaturen aufnehmen.

Wann: 9. Oktober

Wo: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2¹

Multiplayer: nein

«Absolum» – ein Fest für Augen und Ohren Beat ’em up kombiniert mit Roguelike-Mechanik ist mir bisher noch nicht untergekommen. Du prügelst dich durch eine zauberhaft animierte Fantasywelt, um sie von dem Sonnenkönig Azra zu befreien. Der Stil ist eine absolute Wucht. Hinzukommt der Soundtrack aus den Federn bekannter Komponisten wie Gareth Coker («Ori», «Halo Infinite»), Yuka Kitamura («Dark Souls», «Elden Ring») und Mick Gordon («Doom Eternal»).

Wann: 9. Oktober

Wo: PC, PS4, PS5, Switch, Switch 2¹

Multiplayer: Koop, lokal und online für zwei Personen

«Little Nightmares 3» – Horror-Duo Die beiden Freunde Low und Alone müssen im dritten Teil der Rätsel-Plattformer-Serie einen Ausweg aus einer gruseligen Welt finden. Überall warten monströse Kreaturen, um die beiden in ihre Krallen zu bekommen. Nur wenn beide zusammenarbeiten, können sie dem Horror entkommen.

Wann: 10. Oktober

Wo: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2¹

Multiplayer: Online-Koop für zwei Personen

«Battlefield 6» – «Call of Duty» muss sich warm anziehen Die Serie scheint auf gutem Weg, ihre alte Bestform wiederzufinden – auch wenn der Verkauf von EA für einen bitteren Beigeschmack sorgt. Ich konnte den Multiplayer-Modus bereits ausprobieren und fand die Karten und das überarbeitete Klassensystem schon sehr vielversprechend. Auch das Zerstörungsmodell ist zurück. Jetzt muss nur noch die Kampagne halten, was sie verspricht.

Wann: 10. Oktober

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multiplayer: Online für bis zu 64 Personen

«Dreams of Another» – ein Traum zum Schiessen Erfrischend unverbraucht wirkt das Konzept von «Dreams of Another». Und das, obwohl du mehrheitlich mit Sturmgewehr und Raketenwerfer durch die Gegend rennst. Statt Objekte zu zerstören, materialisierst du die Welt durch deine Schüsse.

Wann: 10. Oktober

Wo: PC, PS5, PSVR 2

Multiplayer: nein

«Reach» – Brille auf und durch Für VR-Fans gibt es mit «Reach» ein cineastisches Action-Adventure in einer geheimnisvollen Fantasywelt. Du kämpfst beidhändig mit Schild, Knarren oder Bogen. Gleichzeitig wird es viele Plattforming-Passagen geben. Scheint also nichts für schwache Mägen zu sein.

Wann: 13. Oktober

Wo: PC,PS5, PSVR 2, Quest

Multiplayer: nein

«Ball x Pit» – alles Gute kommt von oben Das Spiel erinnert an «Vampire Survivor», nur dass du dich in einem Gang befindest und die Gegnerhorden von oben kommen. Abgesehen davon geht es auch hier darum, so lange wie möglich zu überleben. Du sammelst Ressourcen und schaltest laufend neue Waffen und Upgrades frei, bis dich die Gegner überwältigen und der Spass von vorn beginnt.

Wann: 15. Oktober

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S, Game Pass, Switch, Switch 2¹

Multiplayer: nein

«Pokèmon Legends: Z-A» – überzeugt von A bis Z, ausser bei der Grafik «Das beste ‹Pokémon›-Spiel seit langem», behauptet Kollege Domagoj nach seinem Anspieltermin in Paris. Statt den klassischen, rundenbasierten Kämpfen gibt es Echtzeitschlachten. Hinzukommen die Mega-Entwicklungen der Pokémon, welche die kleinen Monster zu riesigen wachsen lassen. Nur visuell ist es nach wie vor nicht berauschend.

Wann: 16. Oktober

Wo: Switch, Switch 2

Multiplayer: nein

«Pax Dei» – eine Welt, zum Austoben Nach einem Jahr Early Access erreicht das Mittelalter-MMO demnächst Version 1.0. Alleine oder gemeinsam erkundest du eine riesige Welt voller Mythen und Monster. Daneben gibt es ein komplexes Bausystem, mit dem du dir dein eigenes Dorf zimmern kannst. Die Wertungen auf Steam sind nach anfänglicher Euphorie deutlich gesunken. Vielleicht kann der Launch die Stimmung wieder heben.

Wann: 16. Oktober

Wo: PC (bereits im Early Access verfügbar)

Multiplayer: Online-Koop und PvP

«Fellowship» – WoW-Light Erinnert nicht nur stark an «World of Warcraft», spielt sich auch so – zumindest wie ein Teil davon. «Fellowship» streicht die Openworld mit all ihrer Ressourcensammelei und dem Questen und fokussiert sich vollends auf die Instanzen. In Viererteams mit der bevorzugten Kombination aus Heiler, Tank und Schadensausteilern stellst du dich kurzweiligen Herausforderungen.

Wann: 16. Oktober

Wo: PC (Early Access)

Multiplayer: Online-Koop für vier Personen

«Keeper» – ein Lichtblick Ein längst vergessener Leuchtturm erwacht zum Leben und macht sich zusammen mit einem Dodo-artigen Vogelwesen auf, ein Abenteuer zu erleben. Das Spiel stammt von Double Fine, die mit «Psychonauts 2», «Rad» oder «Headlander» ein Garant für frische Spielideen sind.

Wann: 17. Oktober

Wo: PC, Xbox Series X/S, Game Pass

Multiplayer: nein

«Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2» – hoffentlich nicht blutleer Nach 21 Jahren erhalten wir endlich die Fortsetzung zum genialen, wenn auch imperfekten Vampire-Rollenspiel. Der neue Teil macht einiges anders. Der Hauptunterschied findet sich bereits in der Genrebezeichnung. Teil 2 ist laut und deutlich ein Action-Rollenspiel. Und die Action war auch ziemlich spassig bei meiner Gamescom-Demo im August. Bleibt nur zu hoffen, dass auch die Geschichte nicht zu kurz kommt.

Wann: 21. Oktober

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multiplayer: nein

«Ninja Gaiden 4» – nichts für Epileptiker Ein unbestrittenes Action-Brett wird «Ninja Gaiden 4» und zwar ein ziemlich blutiges. In rasanten Kämpfen schnetzelst du dich mit Schwert und Magie durch alles, was sich dir in den Weg stellt. Ich bekomme schon schwitzige Hände vom Zusehen.

Wann: 21. Oktober

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S, Game Pass

Multiplayer: nein

«Painkiller» – der Boomershooter der «Fortnite»-Macher Kaum eine alte Marke, die heute unangetastet bleibt. So auch der Egoshooter aus dem Jahr 2004, des polnischen Studios People can Fly. Heute gehört das Studio zu Epic Games, wo sie «Fortnite» mitentwickelt haben. Das Remake von «Painkiller» erinnert stark an «Doom». Mit allerhand ausgefallenen Waffen ballerst du dich durch Monsterhorden, bis alles tot ist oder dein Finger verkrampft. Sieht spassig aus.

Wann: 21. Oktober

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multiplayer: Online-Koop

«Jurassic World Evolution 3» – die Dinos sind los Im dritten Saurier-Park-Simulator gibt es erstmals Jungtiere. Bis anhin kamen die Dinos ausgewachsen aus der Klonmaschine. Insgesamt gibt es 80 verschiedene Tiere, die du dank Gentechnik modifizieren kannst, um einen möglichst populären Park zu bauen – wo sie regelmässig ausbrechen und du sie wieder einfangen darfst. Idealerweise bevor sie deine Besucher fressen.

Wann: 21. Oktober

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multiplayer: nein

«Dispatch» – Schreibtischhelden Ein Superhelden-Game, das für einmal nicht auf Action setzt. Hier erlebst du die Geschichte vom Schreibtisch aus. Weil dein Kampfanzug kaputt ist, landest du im Dispatch-Center, wo du dich um die Rehabilitation von Ex-Superschurken kümmerst, dein Team verwaltest und dich durch Bürobeziehungen manövrierst. Dahinter stecken die Autorinnen und Autoren von «Tales from the Borderlands» und «The Wolf Among Us».

Wann: 22. Oktober

Wo: PC, PS5

Multiplayer: nein

«Tormented Souls 2» – do it yourself Survival-Horror-Fans kommen derzeit voll auf ihre Kosten. Nach «Silent Hill f» und «Cronos» folgt der nächste vielversprechende Kandidat. In einer abgelegenen Villa bekämpfst du Monster mit improvisierten Waffen, löst Rätsel und versuchst dabei, deine Schwester vor einer gefährlichen Sekte zu retten.

Wann: 23. Oktober

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multiplayer: nein

«Moonlighter 2: The Endless Vault» – Doppelschicht In der Nacht kämpfst du dich durch magische Welten voller Monster und grast sie nach Beute ab. Tagsüber verkaufst du den Loot in deinem Shop, um deine Ausrüstung und deine Fähigkeiten zu verbessern.

Wann: 23. Oktober

Wo: PC (Early Access), Game Pass

Multiplayer: nein

«Angry Video Game Nerd 8-bit» – Aaaasssssss Das griesgrämige Youtube-Persona von James Rolfe erhält bereits den dritten Spieleableger. Auch dabei handelt es sich wieder um einen knackig schweren 2D-Plattformer. Das 8-Bit-Pixeldesign sieht dieses Mal nicht nur aus, als stamme es direkt von der ersten Nintendo-Konsole, es erscheint auch offiziell für den NES. Wie das Spiel zustande kam, darüber habe ich mit den Entwicklern geredet.

Wann: 23. Oktober

Wo: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2¹, NES

Multiplayer: nein

«Wreckreation» – alles Schrott Das Spin-off zum Karambolagen-Renngame «Wreckfest» setzt auf eine offene Spielwelt zum Austoben. Fahre wilde Rennen mit Loopings, Windrädern und sonstigen Hindernissen, die du im Editor selber platzieren kannst. Natürlich ist auch das herrliche Zerstörungsmodell wieder mit dabei.

Wann: 28. Oktober

Wo: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Multiplayer: Online-PvP und Koop

«Simon the Sorcerer Origins» – er ist wieder da 30 Jahre nach dem ersten Teil geht die Geschichte um den sarkastischen Zauberer weiter. Wie es der Name verrät, handelt es sich bei dem Point-and-Click-Abenteuer um ein Prequel. Simon wird in eine fremde Welt gezogen und muss dort allerhand knifflige Rätsel lösen. Der Grafikstil ist an die 90er-Jahre angelehnt, wo die Serie ihren Höhepunkt feierte.

Wann: 28. Oktober

Wo: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2¹

Multiplayer: nein

«The Outer Worlds 2» – wer braucht schon «Mass Effect» Obsidians Sci-Fi-Rollenspiel verspricht wieder eine humorvolle Geschichte und viel spielerische Freiheiten. Die Demo, die ich spielen konnte, hat definitiv Lust auf mehr gemacht.

Wann: 29. Oktober

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S, Game Pass

Multiplayer: nein

«ARC Raiders» – Gruppenausflug «ARC Raiders» ist ein Extraction-Shooter, in dem du alleine oder in Teams gegen eine mysteriöse Roboter-Bedrohung namens ARC kämpfst. Auf der Suche nach Ressourcen stellen sich dir nicht nur computergesteuerte Gegner in den Weg, sondern auch menschliche. Die Resonanz der Beta-Phase war äusserst positiv.

Wann: 30. Oktober

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multiplayer: Online-Koop und PvP

«Dragon Quest I & II HD-2D Remake» – äh, das ist doch das mit ähm Ich muss zugeben, ich habe bei den Remakes und Remaster all dieser JRPGs längst den Überblick verloren. Für mich sehen sie alle gleich aus. Wenn dann noch der dritte Teil vor den ersten beiden erscheint, ist bei mir definitiv Feierabend. Aber ich bin sicher, für Fans wird es ein Fest und das ist das Wichtigste.

Wann: 30. Oktober

Wo: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2

Multiplayer: nein

«Mortal Kombat: Legacy Kollection» – Finish Him! Digital Eclipse erweitert seine interaktive Doku-Reihe um «Mortal Kombat». Enthalten sind zum einen die wichtigsten Spiele der blutigen Prügel-Reihe. Hinzu kommt der Museums-Teil, der angereichert ist mit Interviews, Entwicklugnsnotizen und Videos, welche die Geschichte hinter «Mortal Kombat» erzählen.

Wann: 30. Oktober

Wo: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2

Multiplayer: nein

«Mina the Hollower» – 8-Bit-Liebe Das Studio hinter dem genialen «Shovel Knight» veröffentlicht demnächst das nächste pixelige Retro-Game. Du spielst Mina, die aufbricht, um eine verfluchte Insel zu retten. Erinnert visuell und spielerisch an Titel wie «Castlevania» und das nicht nur wegen der Peitsche. Das Design dürfte alle 8-Bit-Fans verzücken und beim Gameplay mache ich mir auch keine Sorgen.

Wann: 31. Oktober

Wo: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2

Multiplayer: nein

¹ Switch-1-Version, die auch mit der Switch 2 kompatibel ist.

