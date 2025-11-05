News & Trends 4 1

Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im November 2025 (Teil 2)

Die zweite Spielewelle im November spült dir eine bunte Mischung verschiedener Genres in den Game Pass. Du spielst ein rohes Ei, erkundest die Leere, knallst Nazis ab und baust eine Mäusestadt auf.

Microsoft hat die zweite Welle an Spielen vorgestellt, die im November neu im Xbox Game Pass erscheinen. Es handelt sich wie immer um eine Mischung aus Neuheiten und (teilweise neu aufgelegten) Klassikern. Alle Titel erscheinen im Laufe der nächsten Wochen und sind je nach Abostufe für Cloud, Konsole oder PC verfügbar.

«Sniper Elite: Resistance»

Wann: 5. November

Wo: Cloud, Konsole und PC

Wie: Game Pass Premium



In dem taktischen Stealth-Shooter «Sniper Elite: Resistance» nimmst du es mit dem Dritten Reich auf und bekommst die Gelegenheit, jede Menge Nazis zu erschießen. Du spielst den britischen Agenten Harry Hawker. Dein Auftrag ist, zusammen mit der französischen Résistance die Nazis daran zu hindern, auf einem idyllischen Schlossgelände in Frankreich eine Wunderwaffe zu entwickeln.

Es gibt eine Kampagne, die du allein oder im Koop zu zweit bestreitest, sowie einen PvP- und einen Survival-Modus. Das Spiel erschien am 30. Januar 2025.

«Egging On» Wann: 6. November

Wo: Cloud, PC und Xbox Series X|S

Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Egging On» ist direkt zum Release im Game Pass verfügbar.

«Whiskerwood» Wann: 6. November

Wo: PC

Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



Optisch erinnert das City-Builder-Strategiespiel «Whiskerwood» an «Timberborn» – aber statt Bibern spielst du Mäuse. Du errichtest auf einer prozedural generierten Inselkarte eine Siedlung, die dazu dienen soll, hohe Tributzahlungen an Katzen zu entrichten. Dazu baust du komplexe Produktionsketten, bei denen auch Förderbänder zum Einsatz kommen. Es gibt Jahreszeiten, die jeweils ihre eigenen Herausforderungen und Chancen mit sich bringen.

Das Game ist zum Start des Early Access direkt im Game Pass verfügbar.

«Voidtrain» Wann: 7. November

Wo: Cloud, PC und Xbox Series X|S

Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium



Neben dem Singleplayer-Modus gibt es einen Online-Coop für bis zu vier Spielerinnen und Spieler. Das Spiel erschien 2023 im Early Access und kommt am 7. November 2025 als Full Release.

«Great God Grove»

Wann: 11. November

Wo: Cloud, PC und Xbox Series X|S

Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium



Ziemlich kreativ präsentiert sich auch das Adventure «Great God Grove». Das Game, das 2024 erschien, besticht durch seinen stilisierten 2D/2.5D-Look und den skurrilen Humor. Die Handlung dreht sich um eine drohende Apokalypse: Die Götter im titelgebenden Hain (Grove) sind so zerstritten und abgelenkt, dass sie nicht mehr auf die Welt aufpassen. Also liegt es an dir, die Welt zu retten.

Du bist der neue Postbote der Götter. Dein Werkzeug ist eine Art Dialog-Kanone. Damit saugst du Sprechblasen mit Dialogzeilen anderer Charaktere ein und feuerst sie an anderer Stelle wieder ab, um wortbasierte Rätsel zu lösen, Streitereien zu schlichten und die Götter wieder zu versöhnen.

«Lara Croft and the Temple of Osiris»

Wann: 11. November

Wo: Cloud, Konsole und PC

Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium



«Lara Croft and the Temple of Osiris» ist schon älter: Das Spiel erschien ursprünglich 2014. Es handelt sich um ein Action-Adventure mit Fokus auf Rätsel und Top-Down-Shooter-Elementen in der isometrischen Perspektive. Du spielst als Lara Croft, die zusammen mit ihrem Rivalen Carter Bell in Ägypten versehentlich den bösen Gott Seth befreit und gleichzeitig die Götter Isis und Horus erweckt.

Seth fackelt nicht lange und plant, die Menschheit zu versklaven. Lara Croft will das verhindern und benötigt dazu die Hilfe des Gottes Osiris. Der ist unpässlich, weil in einzelne Fragmente zerstreut ist. Du arbeitest mit Carter Bell, Isis und Horus zusammen, um die Fragmente zu finden und Osiris wiederzubeleben.

«Pigeon Simulator»

Wann: 11. November

Wo: Cloud, PC und Xbox Series X|S

Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



Die Tauben sind los! «Pigeon Simulator» erinnert auf den ersten Blick an den berühmt-berüchtigten «Goat Simulator». Das chaotische Koop-Action-Adventure legt einen humorvollen Fokus auf Zerstörung und Physik. Die Handlung bricht mit dem reinen Tier-Simulator-Genre und versetzt dich in die Rolle eines Agenten der streng geheimen Paranormal Examination & Kontainment (P.E.K.) Unit.

Du sollst in der Stadt «New Squawk City» gefährliche anomale Kreaturen aufspüren, neutralisieren und extrahieren, um die menschliche Bevölkerung zu schützen und die Existenz der P.E.K. geheim zu halten. Das Spiel ist in erster Linie für den Online-Koop-Modus konzipiert und kann mit bis zu vier gefiederten Agenten gespielt werden. Es kommt direkt zum Release in den Game Pass.

«Relic Hunters Legend»

Wann: 12. November

Wo: Cloud, Konsole und PC

Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium



Auch ein Online-Looter-Shooter darf in der neuen Spielewelle nicht fehlen. «Relic Hunters Legend» spielt in einer bunten Cartoon-Galaxie, die vom tyrannischen Duke Ducan unterdrückt wird. Du schließt dich den Relic Hunters an, die gestohlene Relikte wiederfinden sollen, um damit Ducans Regime zu stürzen. Es gibt eine Story-Kampagne mit etwa 30 Stunden Spielzeit sowie Online-Multiplayer-Modi.

«Winter Burrow»

Wann: 12. November

Wo: Cloud, Konsole und PC

Wie: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



Winter Burrow ist ein gemütliches Survival- und Crafting-Abenteuer in der Third-Person-Perspektive mit einer liebevollen 2D-Grafik. Du schlüpfst in die Rolle einer kleinen Maus, die nach einer langen Abwesenheit in ihr altes Zuhause im Wald zurückkehrt. Dort ist der Winter eingebrochen und dein Bau wurde zerstört. In der rauen, verschneiten Umgebung sammelst du Ressourcen und baust Werkzeuge, um damit deinen Bau wieder zu errichten und den Winter zu überleben.

Diese Spiele verlassen den Game Pass demnächst

Zum 15. November musst du dich von diesen sechs Titeln aus dem Game Pass-Katalog verabschieden:

«Blacksmith Master»

«Football Manager 2024»

«Football Manager 2024 Console Edition»

«Frostpunk»

«Spirittea»

«S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl»

Titelbild: Rebellion

Dieser Artikel gefällt mir! 4 Personen gefällt dieser Artikel







