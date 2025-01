Dell stattet erste Notebooks mit modularem USB-C-Anschluss aus

Bei Dells neuesten Notebooks lässt sich der USB-C-Anschluss im Schadensfall einfacher austauschen. Und neue Namen haben die Geräte auch bekommen.

Dell verabschiedet sich von Untermarken wie XPS oder Vostro. Stattdessen sollen drei neue Kategorien es erleichtern, das passende Notebook zu finden. Für Dell, Dell Pro und Dell Pro Max gibt es jeweils drei Unterkategorien. Das ergibt dann insgesamt doch wieder neun Kategorien, die auch noch verdammt an Smartphones von Apple erinnern.

USB-C zum Schrauben und neue Platinen

Lenovo hat im Interview bei uns angekündigt, den USB-C-Anschluss leichter reparierbar zu machen. Dell war schneller und bringt als erster Hersteller mit Schrauben befestigte Buchsen auf den Markt.

Bei Dell Pro Plus und ausgewählten Dell Pro Max (auf dem Bild) sind die USB-C-Anschlüsse verschraubt und nicht verlötet.

Quelle: Dell

Da Notebooks über UBS-C geladen werden, wird der Anschluss besonders viel genutzt und verschleißt entsprechend. Bisher sind die Buchse auf Platinen fest gelötet und lassen sich nicht einzeln austauschen. Das ändert sich nun bei den neuen Dell-Pro- und einigen Dell-Pro-Max-Geräten. Hier sind die USB-C-Anschlüsse mit Schrauben befestigt und lassen sich einzeln austauschen.

Zusätzlich soll eine neu gestaltete Hauptplatine und davon unabhängige Ein-/Ausgabeplatinen ebenfalls die Reparatur der Geräte erleichtern. Durch eine veränderte Batteriechemie benötigen die Akkus der Dell-Pro-Plus-Modelle dem Hersteller zufolge zudem 80 Prozent weniger Kobalt als bisher.

Neue Kategorien sollen Auswahl erleichtern

Latitude, Precision, XPS, Vostro, OptiPlex: Seine bisherigen Produktkategorien reduziert Dell ab sofort auf drei neue: Dell, Dell Pro und Dell Pro Max. Die Änderung gilt für Notebooks, PCs und Monitore – bei den Bildschirmen wird Ultrasharp allerdings noch weiter leben und Alienware als Gaming-Marke bleibt auch bestehen.

Das neue Dell 14 Plus. Ein Dell Premium und damit einen Nachfolger für die XPS-Serie hat der Hersteller noch nicht angekündigt.

Quelle: Dell

Für die private Nutzung sieht der Hersteller seine Dell-Geräte vor. Die Dell-Pro-Modelle sind hingegen für «professionelle Produktivität» im Arbeitsalltag konzipiert. Wer auf maximale Leistung im beruflichen Umfeld angewiesen ist, soll zu den Dell-Pro-Max-Rechnern greifen.

So listet Dell seine neuen Kategorien auf.

Quelle: Dell

Für Orientierung innerhalb der Kategorien soll die Unterteilung in Base, Plus, Premium sorgen. So soll auf den ersten Blick erkennbar sein, ob es sich um Einstiegsmodelle, etwas bessere oder eines der besten Geräte der jeweiligen Kategorie handelt. Zahlen gibt es weiterhin und bei Notebooks stehen sie für die Displaygröße. Zur CES 2025 gab es zum Beispiel folgende Neuankündigungen:

Dell 14 Plus und Dell 14 Plus 2-in-1

Dell 16 Plus und Dell 16 Plus 2-in-1

Dell Pro 13 Premium und Dell Pro 14 Premium

Dell Pro 13 Plus, Dell Pro 14 Plus und Dell Pro 16 Plus

Dell Pro 14 und Dell Pro 16

Dell Pro Max 14 und Dell Pro Max 16

Genaue Konfigurationen für verschiedene Märkte, Preise und Verfügbarkeiten stehen noch aus.