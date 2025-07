News & Trends 3 3

Der erste «Battlefield 6»-Trailer ist da

Nach einem globalen Playtest und zahlreichen Leaks kündigt Electronic Arts «Battlefield 6» offiziell an. Dies mit einem fulminanten Trailer!

Der letzte Ableger von EAs langjähriger Shooter-Serie, «Battlefield 2042», wurde von der Fachpresse und dem Publikum stark kritisiert. Mit «Battlefield 6» will das Franchise zu alter Stärke zurückfinden. Nun zeigt Electronic Arts einen ersten Trailer zum kommenden FPS-Kracher – und der sieht sehr vielversprechend aus.

Der Trailer beginnt mit einer düsteren Rede des US-Präsidenten, der vor Angriffen des privaten Militärkonzerns «Pax Armata» auf US-amerikanischen Boden warnt. Sein Auftritt wird immer wieder von kurzen Kriegsszenen gestört. Diese versprechen klassische «Battlefield»-Action in einer bombastischen Optik.

Helikopter explodieren und stürzen in Häuserfassaden, Panzer sorgen für Chaos, es wird geflogen, gefahren, geklettert und geballert. Auch Brücken und Staudämme werden von der zerstörerischen Kraft nicht verschont. Die Waffen und Fahrzeuge deuten auf ein modernes, jedoch nicht futuristisches Setting hin.

Das Game wird von vier Studios unter dem Kollektivnamen «Battlefield Studios» entwickelt: DICE (u. a. «Battlefield», «Star Wars: Battlefront»), Ripple Effect Studios (ehemalig: DICE LA), Motive Studios (u. a. «Dead Space»-Remake) und Criterion Games (u. a. «Need for Speed»).

Bereits im Frühjahr startete EA ein Spieletest-Programm für «ein neues Battlefield», um Inputs der Community in die Entwicklung und das Balancing mit einfliessen zu lassen. Aus diesen Playtests resultierten bereits einige Leaks.

Ein Releasedatum oder einen Preis nennt EA noch nicht. Gemäss dem renommierten Leaker Billbil-kun wird das Game am 31. Juli vorbestellbar sein – zu einem happigen Preis. Die Standard-Version für Konsolen soll 80 Euro und die Deluxe-Edition 110 Euro kosten. Die PC-Version kostet gemäss Gerüchten zehn Euro weniger. Erscheinen soll das Spiel bereits am 10. Oktober.

Lange müssen wir wohl nicht mehr warten, bis wir alle Infos zum Release erhalten. Am 31. Juli um 20:30 Uhr gibt es einen Livestream mit den Entwicklerinnen und Entwicklern. In diesem soll der Multiplayer-Modus im Fokus stehen. EA schreibt: «Das Event enthüllt erstmals neue Details zu den mit Spannung erwarteten Multiplayer-Features von Battlefield 6 und zeigt, warum dies der ambitionierteste Titel in der Geschichte der Reihe ist – darunter einige der Karten, auf denen Spieler:innen kämpfen werden, neue und altbekannte Modi sowie vieles mehr.»

Es wird erwartet, dass EA im Zuge des zweiten Trailers auch alle weiteren relevanten Informationen zum Titel preisgibt.

Titelbild: EA

