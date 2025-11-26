News & Trends 14 12

Der erste Trailer zur neuen «Scrubs»-Staffel weckt nostalgische Gefühle

Drei Monate vor dem Start der zehnten «Scrubs»-Staffel ist jetzt ein erster Trailer erschienen. Alle Hauptfiguren sind wieder im Krankenhaus vereint.

Die Kult-Krankenhausserie «Scrubs» bekommt rund 15 Jahre nach dem Ende der unpopulären neunten Staffel eine Fortsetzung. Das ist bereits seit einigen Monaten bekannt, und auch, dass der Hauptdarsteller Zach Braff in seiner Rolle als liebenswerter Dr. Dorian («J.D.») zurückkehren wird. In den vergangenen Wochen bestätigten weitere frühere Cast-Mitglieder ihre Rückkehr. Sie sind jetzt in einem ersten Trailer zu sehen, der das Fan-Herz höher schlagen lassen dürfte.

In dem kurzen Ausschnitt versuchen sich J.D., sein bester Freund Turk (Donald Faison) sowie seine Frau Elliot (Sarah Chalke) in einem Krankenhausflur vor einer Gruppe junger Assistenzärzte an einem heroischen Auftritt. Das alternde Ärzte-Trio – das sich erstaunlich gut gehalten hat – erntet dafür schräge Blicke.

Dann taucht überraschend der für seine legendären Schimpftiraden bekannte Dr. Cox (John C. McGinley) auf und macht sich über J.D. lustig. Und damit nicht genug: Hinter Dr. Cox tritt die frühere Krankenschwester Carla (Judy Reyes) ins Bild und nimmt «Bambi» in Schutz. Alles beim Alten also – als hätte es die neunte Staffel nie gegeben.

Rückkehr in den Klinik-Alltag

Eigentlich feierte die «Scrubs»-Crew des Sacred-Heart-Krankenhauses mit der achten Staffel bereits ihren emotionalen und für viele Fans perfekten Abschied. Dann erschien eine weitere Staffel, die sich auf neue Gesichter konzentrierte.

Hier lag der Fokus auf einer Medizinschule und deren Studierende. Mehrere beliebte Darsteller der früheren Staffeln waren in Staffel 9 nicht mehr dabei oder erschienen nur für kurze Gastauftritte, darunter Zach Braff, Sarah Chalke und Judy Reyes. Staffel 9 wurde wegen der Verschiebung der Handlung und dem Fokus auf neue Figuren kritisiert.

Auch das Traumgespann aus «Chief of Medicine» Dr. Cox und Krankenschwester Carla ist am Start.

Quelle: ABC

Die neue zehnte Staffel könnte wieder deutlich besser ankommen. Nicht nur kehrt ein großer Teil des Original-Casts zurück, auch die Handlung scheint sich wieder im Krankenhaus abzuspielen. Damit ist die Voraussetzung für berührende Patientengeschichten gegeben, die bereits in den früheren Staffeln für Emotionen sorgen.

Ein Schriftzug auf den Arztkitteln sowie ein Logo im Hintergrund zeigen, dass es sich bei der Klinik um das Sacred-Heart-Krankenhaus handelt. Staffel 10 wird eine Art Mischung aus Reboot und Sequel sein. Ein Schwerpunkt liegt auf der Interaktion der früheren Figuren und ihrer Eigenarten. Durch die neuen Assistenzärzte kommen neue Gesichter dazu. Gleichzeitig lässt sich mit ihnen der ursprüngliche Handlungsbogen von jungen Ärzten, die sich im harten Klinikleben zurechtfinden müssen, fortsetzen.

Wer könnte noch zurückkehren?

Ob der unleidige frühere Chefarzt Dr. Kelso (Ken Jenkins) wieder auftritt, ist nicht klar – der Schauspieler ist mittlerweile 85 Jahre alt. Ebenso ist nicht bekannt, ob Neil Flynn, der fiese Hausmeister, ins Sacred Heart zurückkehrt. Fehlen wird auf jeden Fall Sam Lloyd, der den schüchternen, schusseligen Klinikanwalt Ted mimte. Er starb bereits 2020 an Krebs. Dafür soll Robert Maschio (Todd) als fähiger, aber kindischer Chirurg dabei sein. Im Trailer ist er allerdings nicht zu sehen.

Die neue «Scrubs»-Staffel startet in den USA am 25. Februar auf ABC. In Europa kannst du sie vermutlich ab diesem Zeitpunkt auf Disney+ streamen.

Titelbild: ABC

Dieser Artikel gefällt mir! 14 Personen gefällt dieser Artikel







