Der Hype wächst: Arc’teryx droppt 3-teilige Kapselkollektion

Kaum ein Brand lässt funktionale Outdoorbekleidung gerade so gut mit stylischer Streetwear verschmelzen wie Arc’teryx. Auch der achte Drop seiner Unterlinie System_A wird den Hype garantiert nur befeuern.

Der kanadische Outdoor-Brand Arc’teryx hat dank der kreativen Leitung des japanischen Designers Taka Kasuga längst in sämtlichen Gorpcore-Herzen einen Karabiner versenkt. Statt wie zu den Anfängen 1989 zweckmässige Kletterausrüstung zu produzieren, zaubert das Label seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, die perfekte Kreuzung aus Funktionskleidung und Streetwear aus dem wasserdichten Ärmel.

Nach der 2009er Lancierung der Arc’teryx-Sublinie Veilance, die die Weichen für den Fokus auf die Bedürfnisse des urbanen Stadtlebens gelegt hat, rief Kasuga 2021 ausserdem die Designserie System_A ins Leben. In kleinen Häppchen serviert der Kreativdirektor mit System_A alle sechs Monate neue textile Highlights, die den Hype um den Brand bei einer jungen, modeaffinen Zielgruppe noch weiter gen Gipfel treiben soll.

Am 22. Januar erscheint der bereits achte Drop von System_A. Ausschliesslich erhältlich im Arc’teryx Onlinestore und in ausgewählten Flagshipstores.

Was beinhaltet der System_A Drop 08?

Genau drei Teile. Wie gesagt – kleine Häppchen. In diesem Fall die «OGEE Jacket», den «OGEE Insulated Bucket Hat» und die «OGEE Insulated Tote». Der rote Faden der kleinen Kapselkollektion zieht sich quasi buchstäblich durch das gefütterte, extra reissfeste Ripstop-Material der Designs: Auf allen drei Produkten prangt Ton-in-Ton und doch unübersehbar das ikonische Archaeopteryx-Logo. Während es die «OGEE Jacket» wahlweise in Rot oder Schwarz zu kaufen geben wird, ist der Bucket Hat ausschliesslich in Schwarz und die Tote Bag wiederum nur in Rot erhältlich.

Die «OGEE Jacket» in Schwarz.

Quelle: Instagram @arcteryx

Der «OGEE Insulated Bucket Hat».

Quelle: Instagram @arcteryx Die «OGEE Insulated Tote».

Quelle: Instagram @arcteryx

Alle weiteren Infos zum System_A Drop 08 und die Preise erfährst du im Laufe des 22. Januars direkt bei Arc’teryx. Darf es etwas aus der regulären Kollektion sein, wirst du selbstredend auch bei uns fündig: Klick dich ins Arc’teryx-Sortiment.