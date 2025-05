News & Trends 7 1

Der zweite «GTA VI»-Trailer ist da

Der Release hat sich zwar auf das nächste Jahr verschoben, dafür gibt es einen neuen Trailer für das heiss erwartete «GTA 6».

Jason Duval und Lucia Caminos sind das infernale Duo, das du kommenden «GTA» steuern wirst. Der neue Trailer, den Rockstar am Dienstag veröffentlicht hat, beginnt damit, wie Jason seine Freundin aus dem Gefängnis abholt. Das Verbrecherleben haben die beiden damit aber nicht an den Nagel gehängt. Als ein einfacher Plan misslingt, finden sich die beiden mitten in einer Verschwörung wieder, die sich über den ganzen Staat Leonida erstreckt.

Die Welt ist Florida, respektive Miami nachempfunden. Der Trailer zeigt das Duo bei Schlägereien in einem Flugzeug, Autoverfolgungsjagden mit Tresor im Schlepptau oder mit Helikopter und Propellerboot durch Sümpfe. Was man halt von einem «GTA» halt erwarten kann.

Jason Duval ist allem Anschein nach die zweite spielbare Figur.

Quelle: Rockstar

Der Trailer stellt auch eine dritte zentrale Figur vor. Cal Hampton ist Jasons Buddy und Partner und dürfte für die humorvolle Note sorgen. Die Stimme hat mich an Matty Matheson erinnert, den die meisten aus der Serie «The Bear» kennen dürften.

Cal Hampton ist eine weitere zentrale Figur.

Quelle: Rockstar

Sollte der Trailer Ingame-Grafik zeigen, was anzunehmen ist, dann kannst du dich auf eine äußerst detaillierte und lebendig wirkende Welt freuen – ausser du besitzt einen PC. Dafür gibt es nach wie vor kein Release-Termin. Auf der PS5 und Xbox Series X/S erscheint das Spiel am 26. Mai 2026.

