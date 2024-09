Design für eine bessere Zukunft: Zurich Design Weeks feiern positive Botschaften

Die dritte Ausgabe der Zurich Design Weeks, die grösste Designveranstaltung der Schweiz, findet vom 12. bis 29. September 2024 statt. Von einer «Poster Safari» bis zu einer Pyjamaparty – ein Besuch lohnt sich.

Einmal pro Jahr lädt das dreiwöchige Festival Zurich Design Weeks (ZDW) ein breites Publikum dazu ein, zahlreiche Ausstellungen, Installationen und Veranstaltungen zu erleben. Es vereint etablierte Institutionen sowie Nachwuchstalente aus der Designszene und bietet ein abwechslungsreiches Programm mit Diskussionen, Stadtführungen und Workshops. Weil das Thema «Good News» (Gute Nachrichten) lautet, werden positive Nachrichten aus der Welt des Designs sowie fortschrittliche, nachhaltige Ideen, die optimistisch stimmen, in den Vordergrund gestellt. Denn Design hat das Potenzial, mit Produkten und Technologien, die Welt positiv zu beeinflussen.

Das Thema spiegelt sich auch in einem neuen Keyvisual wider: Ein schwarz-grüner Würfel, der eine optische Illusion erzeugt, wird während des Events in Zürichs Stadtbild zu sehen sein. Entworfen von ALP Atelier Landolt Pfister, verbindet der Würfel ein Breaking-News-Banner mit einer kraftvollen, spielerischen Botschaft. «Der Würfel wurde explizit für eine mehrjährige Verwendung entwickelt, lässt sich platzsparend einlagern und ist eindeutig ein Blickfang», so Festivalleiterin Gabriela Chicherio. «Wir freuen uns schon auf den Moment, wenn Zürich wieder zur Designstadt wird.»

Das diesjährige Keyvisual wurde von ALP Atelier Landolt Pfister entworfen.

Quelle: Zurich Design Weeks

Zurich Design Weeks, 2023.

Quelle: Pia Seidel Horgen Glarus, 2023.

Quelle: Pia Seidel

Poster Safari

In diesem Jahr nimmt der bekannte Grafikdesigner Stefan Sagmeister neben 19 Grafikerinnen und Grafikern an der Poster Safari der ZDW 2024 teil. Die Plakate werden vom 16. bis 29. September im öffentlichen Raum von Zürich ausgestellt und durch Augmented Reality erlebbar gemacht. Im Format «Newcomer» präsentieren ausserdem fünf Absolventinnen und Absolventen führender Schweizer Designhochschulen ihre Projekte, die sich mit Nachhaltigkeit und Inklusion befassen.

Kyiv Design Week

Die Partnerschaft mit der Kyiv Design Week (KDW), die 2023 teilweise in Zürich stattfand, wird 2024 weitergeführt. KDW kehrt vom 28. August bis 4. September 2024 nach Kiew zurück, wo ebenfalls ein Teil der Poster gezeigt wird. Hierzulande erwarten die Besuchenden zwei Highlights von ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern: «Die Landmark ‹Soul› von Mykola Kabluka und seinem Team von Expolight transformiert die Schalterhalle des Bahnhofs Enge in eine magische Welt,» heisst es im ZDW-Pressebericht. «Mit Good Vibes› zeigt Katerina Bulgakova Zurich Sammlerstücke, Kunsthandwerk, dekorative Objekte sowie einzigartige Kreationen der ukrainischen Marken Furn Object und Mü Store.»

Kyiv Design Week, 2023.

Quelle: Pia Seidel Kyiv Design Week, 2023.

Quelle: Pia Seidel

Gesunder Schlaf

Mehrere Projekte werden Schlafqualität, Matratzenrecycling und ideale Schlafzimmergestaltung erkunden. Ikea Schweiz zeigt die Ausstellung «It’s time for a good night’s sleep» und führt Besuchende durch eine Welt der Träume und Entspannung. Ecomade und Lavie veranstalten eine Pyjamaparty und präsentieren nachhaltige Schlaflösungen unter dem Motto «Design your Sleep».

Ikea Schweiz Ausstellung, 2023

Quelle: Pia Seidel Ikea Schweiz Ausstellung, 2023

Quelle: Pia Seidel

Weitere Ausstellungen und Showrooms

Die diesjährige Ausgabe bringt lokale, nationale und internationale Kreative aus verschiedenen Disziplinen zusammen. In den Ausstellungen und Showrooms werden zahlreiche Projekte präsentiert, die gute Nachrichten verbreiten. Alle Teilnehmenden findest du auf designweeks.ch.