Deutscher Charakter Made in Italy: Das neue E-Bike von Thok

Carbonrahmen, neuer Bosch CX-Motor, ein modularer Akku mit bis zu 1050 Wattstunden und eine veränderbare Geometrie. Der italienische E-Bike-Hersteller Thok bringt zwei neue Modelle mit deutschem Know-how auf den Markt.

Ein E-Bike Made in Italy mit deutschem Charakter. Ausgehend von einem hochwertigen Carbonrahmen entsteht das neue «TP4» laut Pressemitteilung komplett in Italien. Es wird dort entwickelt, konstruiert, montiert und dann mit Komponenten aus Deutschland von Bosch, Magura und Schwalbe ausgerüstet. Hinzu kommen Laufräder von DT Swiss.

Das «TP4» sei kein Massenprodukt, schreibt der Hersteller weiter: «Jeden Monat entsteht eine begrenzte Anzahl E-Bikes.»

Das neue «TP4» von Thok im Gelände.

Quelle: Thok E-Bikes

Zwei Versionen des Thok «TP4»

Das «TP4-R» soll sich speziell durch die High End-Komponenten wie die Fox Federgabel «Float 36 Performance» mit 160 mm Federweg, den Fox «Float X-Dämpfern» mit 150 mm Federweg, den Magura Bremsen «MT5», der Shimano «Deore XT» Schaltung sowie den Alu-Laufrädern von DT-Swiss auszeichnen.

Das neue «TP4-R».

Quelle: Thok E-Bikes

Vom Modell TP4 LTD werden gemäss Hersteller nur gerade 30 Stück produziert. Die Ausstattung besteht aus einer Öhlins Federgabel mit 160 mm Federweg, einem Carbonlenker von Renthal, Magura Bremsen der Version «MT7», einer elektronischen Sram «GX Eagle T-type» Schaltung, DT-Swiss Carbon-Laufrädern, einem Fizik Sattel sowie Pedalen von Crankbrothers.

Das Modell «TP4 LTD».

Quelle: Thok E-Bikes

Neuer Bosch CX-Antrieb und Flip Chip-Technologie

Beide Modelle sind mit dem neuen Bosch Antrieb ausgerüstet. Bosch hat das Getriebe der neuen «Performance Line CX» mit Blick auf eine ausgewogene Balance aus Kraftentfaltung, Effizienz und Geräuschentwicklung optimiert. So sei beim Bergabfahren der externe Antriebsstrang (Kette, Kettenblatt, Kassette) vom internen Antriebsstrang (Freilauf, Getriebe, Motor) entkoppelt. Dadurch würden mechanische Geräusche, die vergleichbare Drive Units auf dem Trail erzeugen, reduziert. Weitere Details dazu findest du hier:

News & Trends Weniger Gewicht, bessere Leistung: Bosch bringt neue Version der «Performance Line CX» von Patrick Bardelli

Laut Thok sind mit dem Range Extender insgesamt sechs verschiedene Kombinationen von Akkukapazitäten von 400 bis maximal 1050 Wh möglich.

Ausserdem sind die neuen Thok-Modelle mit der Flip-Chip-Technologie versehen. Diese erlaubt es gemäss Hersteller, den Lenk- und Sitzwinkel sowie die Tretlagerhöhe zu verändern. Dadurch verändere sich auch das Fahrverhalten des E-Bikes und könne verschiedenen Fahrstilen und Geländetypen angepasst werden.

Das «TP4-R» ist gemäss Pressemitteilung in der Farbe Cloud Dust Grey in den Grössen S, M, L und XL in der Schweiz für 6750 Euro inkl. Mehrwertsteuer, exkl. Zoll und Versand erhältlich.

Das «TP4 LTD» in Iridescent Snow kostet in allen vier Grössen in der Schweiz inkl. Mehrwertsteuer, ohne Zoll und Versand 9770 Euro.