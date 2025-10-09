News & Trends 27 5

Dicke Polsterung plus Luftkissen – der Nike Vomero Premium setzt auf Extreme

Im Wettlauf um die dicksten Sohlen setzt Nike jetzt noch einen drauf und bringt den am stärksten gedämpften Schuh der Marke heraus: Den Vomero Premium. Dass er die Regeln von World Athletics bricht, scheint gewollt.

Optisch erinnern sie eher an Moonboots als an Laufschuhe: die Nike Vomero Premium. Mit einer maximalen Sohlenhöhe von 55 Millimetern und zwei Luftkissen sehen sie aus, als wären sie der Feder eines Comic-Zeichners entsprungen. Die Schuhe mit der Mega-Dämpfung haben eine Sprengung von zehn Millimetern.

Bei Wettkämpfen ist der Schuh illegal

Trotz aller Referenzen zur Weltall-gleichen Schwerelosigkeit – gerade die besitzt der Schuh nicht. Mit einem Gewicht von 351 Gramm für Männerschuhe und 278 Gramm für das Frauenmodell scheint eher Bodenhaftung angesagt – selbst wenn Dämpfung und Luftkissen maximale Bounciness versprechen.

Auch exorbitante Rennergebnisse wirst du mit dem Vomero Premium nicht erzielen. Denn durch die Sohlenhöhe von 55 Millimetern ist er bei Wettkämpfen nicht zugelassen. Der internationale Leichtathletik-Verband, World Athletics, schreibt eine maximale Sohlenhöhe von 40 Millimetern vor. Und der Vomero Premium liegt heftige 15 Millimeter darüber.

Nike hat das Statement «Not Approved by World Athletics» zumindest bei den ersten Modellen auf die Ferse aufgedruckt. Ganz brav? – Nein, eher frech. Denn Nike hat den Schuh ja speziell für Erholungsläufe und nicht für Races entwickelt. Und mangels Carbonplatte käme wahrscheinlich ohnehin keine ernsthafte Sportlerin und kein ernsthafter Sportler auf die Idee, die schweren Treter bei einem Wettkampf zu tragen.

Doch die ironische Anspielung auf World Athletics kommt nicht von ungefähr. Schliesslich war es Nikes Rekorde-brechender Vaporfly-Superschuh, der den Verband 2020 zu einer Regulierung der Sohlendicke motivierte.

Der Trend zur maximalen Polsterung erreicht neue Höhen Der Vomero Premium ist zwar Nikes dickster Schuh, doch es geht noch üppiger. Im vergangenen Jahr machte Puma mit seinem «Fast RB Nitro Elite mit 58 Millimetern Sohlenhöhe Furore.

Weitere Kandidaten im Wettkampf um den Schuh mit maximaler Dämpfung sind der Adidas Adizero Prime X2.0 Strung mit einer Sohlenhöhe, der sogenannten Stack Height, von 50 Millimetern und der Hoka Skyward X mit 48 Millimetern.

Wenn du einen Schuh suchst, der nicht ganz so bouncy und extrem ist, könnte dich der ebenfalls neue Nike Vomero Plus interessieren. Er hat eine Sohlenhöhe von 45 Millimetern und soll ebenfalls für lockere Läufe geeignet sein. Über eingebaute Luftkissen verfügt er allerdings nicht.

Der Vomero Premium ist in den USA bereits erhältlich, weltweit ist der Marktstart für den 16. Oktober 2025 angesetzt.

Titelbild: Nike

Dieser Artikel gefällt mir! 27 Personen gefällt dieser Artikel







