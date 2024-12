Die App-gesteuerte I-Thermic X-Warm-Kollektion von Odlo und Clim8 gewinnt ISPO-Award

Frieren, schwitzen und noch mehr frieren – diese Spirale des Unbehagens gilt es beim Wintersport zu vermeiden. Mit beheizbarer Thermo-Wäsche und einer Jacke wollen die Brands Odlo und Clim8 dabei helfen. Für ihre I-Thermic X-Warm-Kollektion wurden sie jetzt mit einem ISPO-Award ausgezeichnet.

Das passende Mass an Wärme per Knopfdruck – das versprechen der Schweizer Sportbekleidungshersteller Odlo und das französische Unternehmen Clim8 mit ihrer gemeinsamen Wintersport-Kollektion, bestehend aus einem Base-Layer-Shirt, einer Base-Layer-Hose und einer wattierten Jacke. Und richten sich damit an alle, die schon einmal schlotternd im Skilift sassen oder bei Skitouren und beim Wandern ein Wechselbad von Heiss und Kalt durchliefen.

Sensoren sollen für die individuell passende Temperatur sorgen

Das Besondere an der elektrisch beheizbaren Kleidung ist laut Herstellerangaben die intelligente Temperaturanpassung. Gesteuert werden die von einem Akku versorgten Heizelemente durch eine Smartphone-App. Dort kannst du ein Benutzerprofil einrichten. Die in der Kleidung eingearbeiteten Sensoren messen die Temperatur und regulieren sie so, wie du es als angenehm empfindest. Dabei soll dein Aktivitätslevel in Echtzeit einbezogen werden. Du kannst die Wärmeleistung aber auch manuell steuern.

Mit elektrischen Wärmeelementen und einem kleinen Akku soll die Skiunterwäsche dich beim Wintersport wärmen.

Dank einer Funktion zur Körpererkennung schaltet sich die integrierte Heizung ein, sobald du die Kleidung anziehst. Durch Benutzerfeedback soll sich die Temperatursteuerung im Laufe der Zeit noch genauer an die Benutzervorlieben anpassen lassen. Bei der Elektronikintegration arbeiteten Odlo und Clim8 mit dem Unternehmen Softmatter by MAS zusammen, das sich auf neuartige Textilien spezialisiert hat.

In der App lässt sich die Wärmeleistung so anpassen, wie sie deinen Vorlieben entspricht.

ISPO-Jury lobt die Vielseitigkeit der Kleidung und die Anpassbarkeit des Wärmesystems

Um ein Überhitzen zu vermeiden, wärmt dich die Kleidung auf maximal 37 Grad Celsius auf. Laut Herstellerangaben soll der Akku bei voller Leistung vier Stunden halten. Die Kleidungsstücke lassen sich in der Waschmaschine bei 30 Grad waschen, zuvor musst du den Akku entfernen. Dieser ist gegen Regen, Schnee und Staub gemäss Standard IP 67 geschützt.

Neben der Funktionswäsche besteht die Kollektion aus einer wattierten Jacke.

Die I-Thermic X-Warm Bekleidung wurde für alle entwickelt, die gerne den ganzen Tag im Schnee verbringen. Auf der internationalen Sportmesse ISPO in München wurde die Kollektion mit einem Preis ausgezeichnet. Die Jury lobte die «nahtlose Integration des individuell anpassbaren und intuitiven Wärmesystems». Zudem hob sie die Vielseitigkeit der Kleidung hervor, die sich für unterschiedliche Wintersport-Aktivitäten von Schneeschuhlaufen bis Skitouren, aber auch den Spaziergang im Schnee und den Alltag eignet.

