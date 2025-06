Die meisten wollen sie, viele verstehen sie nicht: Lebensmittelkennzeichnungen

Drei Viertel aller Verbraucherinnen und Verbraucher sind an Lebensmittelkennzeichnungen interessiert. Aber nicht einmal die Hälfte fühlt sich damit ausreichend informiert. Das zeigt eine neue Studie.

Eine aktuelle, unabhängige Studie der National Sanitation Foundation (NSF) beschäftigt sich damit, wie Verbraucherinnen und Verbraucher mit Lebensmittelkennzeichnungen umgehen. Die Ergebnisse offenbaren die hohe Bedeutung dieser Verpackungsangaben. Sie zeigen zudem, dass ein großer Teil der Verbraucherinnen und Verbraucher die Angaben nicht richtig interpretieren können.

Die am häufigsten gelesenen Informationen sind das Verfallsdatum (59 %), die Zutatenliste (43 %) und das Herkunftsland (38 %). Verbraucherinnen und Verbraucher im Alter von 18-34 Jahren sind stärker an Allergenwarnungen (27 % vs. 20 %), Bio-Zertifizierungen (30 % vs. 28 %) und Verarbeitungsmethoden (18 % vs. 13 %) interessiert als Ältere über 55 Jahren.

Defizite bei Nährwertinformationen und Nachhaltigkeitsangaben

Nährwertinformationen informieren über die stoffwechselrelevante Zusammensetzung der Nahrung, etwa den Brennwert und die Menge von Zucker, Fett und Eiweißen. 68 Prozent der deutschen Erwachsenen verstehen die Angaben – doch 26 Prozent geben an, Schwierigkeiten bei ihrer Interpretation zu haben, um sie für die Planung einer gesunden Ernährung zu nutzen. Problematisch ist demnach die Verwendung von Fachbegriffen, Prozentsätzen und Portionsgrößen.