Die neue «Pace Pro» ist die erste Sportuhr von Coros mit Amoled-Display

Doppelte Rechenleistung und bessere Akkulaufzeit: Das verspricht Coros für die Sportuhr «Pace Pro». Es wird zudem die erste Uhr des Brands mit Amoled-Display. Der Verkaufspreis beträgt rund 400 Franken.

Sechs Jahre nach der GPS-Multisportuhr «Pace» kommt von Coros mit der «Pace Pro» das neueste Modell der Pace-Serie auf den Markt. Dabei sticht vor allem das 1.3 Zoll Amoled-Display ins Auge. Die neue Sportuhr richtet sich gemäss Pressemitteilung an «Athletinnen und Athleten, die ihre Leistung auf die nächste Stufe heben wollen.» Weiter schreibt der Hersteller, diese brandneue Uhr kombiniere atemberaubende Geschwindigkeit mit einem lebendigen Amoled-Display.

Amoled statt LCD: die neue «Pace Pro».

Quelle: Coros

Helles Display und gute Akkulaufzeit

Mit doppelt so viel Prozessorleistung und dreifacher Zoom-Geschwindikeit bietet die «Pace Pro» laut Coros im Vergleich zu früheren Modellen sehr schnelle Reaktionszeiten. Das 1,3"-Display mit 1500 Nits sorge zudem für gute Lesbarkeit – selbst bei Dunkelheit oder schlechten Lichtverhältnissen. Die Uhr biete bis zu 38 Stunden Laufzeit im GPS-Modus oder 20 Tage im Standardmodus, was ideal für lange Wettkämpfe oder Trainingsphasen sei, so Coros weiter.

Produktdetails

Displaygrösse: 1.3”

Display Typ: Amoled Touch Screen

Display Material: verstärktes Mineralglas

Abmessungen: 46 × 46 × 12.25 mm

Armband: Silikon-/ oder Nylon-Bänder

Gewicht: Nylonband: 37 g, Silikonband: 49 g

Akkulaufzeit: 20 Tage im Normalgebrauch

Satellitensysteme: GPS, GLONASS, GALILEO, Beidou, QZSS

Wasserdicht: 5 ATM (50 Meter)

Ladezeit: 1.5 Stunden

VP: Fr. 409.90

Die «Pace Pro» von Coros gibt es mit Silikon- oder Nylonband.

Quelle: Coros

