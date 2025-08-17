News & Trends 0 0

Die schau ich mir genauer an! 5 Essence-Neuheiten, die mich an der Angel haben

Diesen Herbst ziehen wieder viele neue Produkte ins Sortiment meiner liebsten Drogeriemarke ein. Auf diese fünf Essence-Neuheiten habe ich ein Auge geworfen.

Prinzessinnen im Doppelpack Die Volume Mascara aus Essence' «Lash-Princess»-Linie empfehle ich immer wieder gerne weiter, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach top ist. Neu in der Flaggschiff-Reihe ist die «False Lash Effect», die demnächst neben klassischem Schwarz auch in einem Burgunder-Ton erhältlich sein wird. Auch auf meiner Wunschliste: die «Slim Brush Long & Curl Mascara», ebenfalls Teil der Lash-Princess-Familie. Die eignet sich dank extra-schlanker Bürste bestimmt perfekt dazu, die kurzen Wimpern am unteren Kranz zu tuschen. Dank der wasserfesten Formel dürfte sich die Tusche auch nicht so leicht abtragen oder verschmieren.

In der Mitte: die neue Farbnuance Burgundy.

Quelle: Essence Ideal für die kurzen Wimpern am unteren Lid: die schmale, drahtgebundene Bürste der neuen Long & Curl Mascara.

Quelle: Essence

Halt für die Brauen Ich könnte schwören, dass Essence uns dieses Produkt schon einmal präsentiert hat. Vielleicht in einer alten, limitierten Kollektion? Oder habe ich das nur geträumt? Fakt ist: Der «Brow Lift & Freeze Glue» besitzt einen 3-in-1-Applikator, der dir das Stylen und Fixieren der Augenbrauen im laminierten Look erleichtern soll. Essence verspricht eine transparente Formel und ultra-starken Halt ohne Bröckeln. Genau das, was ich suche, jetzt wo sich mein Brauen-Gel dem Ende zuneigt.

Damit geht das Brow-Styling bestimmt fix.

Quelle: Essence Das Taschenmesser unter den Applikatoren: Hier stehen dir gleich drei verschiedene Bürsten fürs Brauen-Styling zur Auswahl.

Quelle: Essence

Unebener Teint? Schwamm drüber! Essence lanciert eine Cushion-Foundation, yay! Das handliche Konzept, eindeutig inspiriert vom K-Beauty-Hype, ist bei Drogeriemarken (noch) eher selten anzutreffen. Der Launch ist daher umso aufregender. Im kompakten Döschen sind Applikator, Spiegel und ein mit Foundation vollgesogenes Schwammkissen. Essence beschreibt die Textur als leicht. Die Deckkraft? Medium. Das Make-up soll ein natürliches, frisches Finish hinterlassen, das gemäss Brand wasserresistent ist und lange hält. Wirklich schade: Die Farbauswahl lässt mit sieben eher hellen Nuancen zu wünschen übrig.

Das Kissen ist mit einem Bienenwabenmuster überzogen.

Quelle: Essence

Wer strahlt denn hier so? Das transparente «All about matt» Fixing-Puder ist ein Essence-Klassiker, das die Haut mattiert. Nun bringt die Marke etwas Abwechslung ins Game: «All about Soft Glow!» ist die schimmernde Schwester des Drogerie-Lieblings. Wem die matte Optik zu eindimensional ist, kann mit diesem wasserresistenten Finishing-Puder Glanz und Frische ins Gesicht zaubern.

Matt oder glowy: für jede Vorliebe ein Puder.

Quelle: Essence

Farbe, die einen bleibenden Eindruck hinterlässt

Milk Makeup hat's vorgemacht, Essence macht's nach. Zumindest glaube ich das. Denn die beiden «What a Tint Staining Lip & Cheek Tints» scheinen keine gewöhnlichen Sticks zu sein. Vielmehr erinnern sie an die flexible Jelly-Formel, die in den vergangenen Monaten die Märkte erobert hat. Wackelpudding zum Schminken quasi. Ob ich die richtigen Schlüsse gezogen habe? Wir werden sehen. Übrigens: Bei Tints handelt es sich im Vergleich zu Flüssig- oder Cremeprodukten um besonders langanhaltende Produkte, die die Haut leicht einfärben. Also Vorsicht beim Auftragen. Patzer zu korrigieren, könnte schwierig werden.

Hier ohne Kappe zu sehen: Raspberry Vibes.

Quelle: Essence Ob Grapefruit Bliss auch so fruchtig riecht, wie er heisst?

Quelle: Essence

Die Produkte werden ab September auf Galaxus erhältlich sein.

Titelbild: Essence

