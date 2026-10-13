Mattel Uno The Beatles
Die Spice Girls bekommen ihr eigenes Uno
Mattel bringt Baby, Ginger, Posh, Scary und Sporty auf die Uno-Karten. Die Sammeledition weckt 90er-Nostalgie, aber an den Spielregeln ändert sich nichts.
Kaum lese ich Spice Girls, läuft in meinem Kopf «Wannabe». Genau dieses Gefühl will Mattel mit «Uno Canvas Spice Girls» wecken. Das Sammlerdeck feiert 30 Jahre «Spice», das Debütalbum der britischen Girlgroup.
Fünf Spice Girls auf 112 Karten
Die Karten zeigen Fotos aller fünf Bandmitglieder aus ihren frühen Jahren. Kräftige Farben und grafische Muster rahmen die Bilder ein. Auch die Verpackung glitzert. Das Deck enthält 112 Karten. Mattel empfiehlt es ab sieben Jahren.
Mattel hält an den klassischen Uno-Regeln fest und kündigt keine neuen Sonderregeln an. Das Deck lebt damit vor allem von seinem Look und der Nostalgie.
Musikalische Gäste kennt die Uno-Canvas-Reihe bereits: Mattel hat auch den Beatles und Billie Eilish eigene Ausgaben gewidmet.
19 Franken Versand aus dem US-Shop
Mattel teilt uns auf Anfrage mit: «Dieser Artikel ist für die DACH-Region nicht geplant.» Das betrifft Deutschland, Österreich und die Schweiz. Deshalb können wir das Deck leider nicht direkt bei Galaxus anbieten.
Im US-Shop von Mattel Creations ist das Deck allerdings für 22,90 Franken gelistet. Für den Standardversand in die Schweiz verlangt Mattel weitere 19 Franken, nach Deutschland sind es 11 Euro. Ob du dir diesen Aufpreis leisten möchtest, hängt wohl von der Grösse deiner Spice-Girls-Liebe ab.
Bezahlt werde ich dafür, von früh bis spät mit Spielwaren Humbug zu betreiben.
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