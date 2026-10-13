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Die Spice Girls bekommen ihr eigenes Uno

Mattel bringt Baby, Ginger, Posh, Scary und Sporty auf die Uno-Karten. Die Sammeledition weckt 90er-Nostalgie, aber an den Spielregeln ändert sich nichts.

Kaum lese ich Spice Girls, läuft in meinem Kopf «Wannabe». Genau dieses Gefühl will Mattel mit «Uno Canvas Spice Girls» wecken. Das Sammlerdeck feiert 30 Jahre «Spice», das Debütalbum der britischen Girlgroup.

Fünf Spice Girls auf 112 Karten

Die Karten zeigen Fotos aller fünf Bandmitglieder aus ihren frühen Jahren. Kräftige Farben und grafische Muster rahmen die Bilder ein. Auch die Verpackung glitzert. Das Deck enthält 112 Karten. Mattel empfiehlt es ab sieben Jahren.

Die Spice Girls zieren nicht nur die Spielkarten, sondern auch die Verpackung der Uno-Sammleredition.

Quelle: Mattel

Mattel hält an den klassischen Uno-Regeln fest und kündigt keine neuen Sonderregeln an. Das Deck lebt damit vor allem von seinem Look und der Nostalgie.

Jede der fünf Spice Girls bekommt eigene Kartenmotive. Auch Gruppenschnappschüsse aus den 90ern sind dabei.

Quelle: Mattel

Musikalische Gäste kennt die Uno-Canvas-Reihe bereits: Mattel hat auch den Beatles und Billie Eilish eigene Ausgaben gewidmet.

Kartenspiele Mattel Uno The Beatles

19 Franken Versand aus dem US-Shop

Mattel teilt uns auf Anfrage mit: «Dieser Artikel ist für die DACH-Region nicht geplant.» Das betrifft Deutschland, Österreich und die Schweiz. Deshalb können wir das Deck leider nicht direkt bei Galaxus anbieten.

Im US-Shop von Mattel Creations ist das Deck allerdings für 22,90 Franken gelistet. Für den Standardversand in die Schweiz verlangt Mattel weitere 19 Franken, nach Deutschland sind es 11 Euro. Ob du dir diesen Aufpreis leisten möchtest, hängt wohl von der Grösse deiner Spice-Girls-Liebe ab.

Titelbild: Mattel

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