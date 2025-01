Die Ulu-Trailrunning-Schuhe sind auf frostige Trails spezialisiert

Auf verschneiten Trails durch zauberhafte Landschaften zu rennen – das vertreibt den Winter-Blues. Die Marke Ulu Outdoor hat jetzt speziell fürs Trailrunning bei Kälte entwickelte Schuhe vorgestellt. Und wurde dafür bei der internationalen Sportmesse ISPO ausgezeichnet.

Trailrunning im Winter liegt im Trend, ist aber für die Füsse meist kein Vergnügen. Kälte, Nässe und ein rutschiger Untergrund machen Lauf-Fans zu schaffen. Die Marke Ulu, die sich auf Winterschuhe spezialisiert hat, will mit ihrer Amak-Kollektion dagegen angehen. Das wurde mit einem ISPO-Award gewürdigt.

Robuste, rutschfeste Winterschuhe sind das Kerngeschäft von Ulu Outdoor, einer ursprünglich amerikanischen Marke, die vor drei Jahren vom chinesischen Unternehmen FFF gekauft wurde. Den Wurzeln in Alaska seien sie im Geiste treu geblieben, sagt Tony Lu, Brand Director bei FFF. Und: Die Schuhe der Amak-Kollektion seien vollständig in Europa entwickelt worden, das Design komme von einer österreichischen Agentur.

Mit robuster Sohle und wasserabweisendem Obermaterial gegen Kälte und Nässe

Bei den Trailrunning-Schuhen setzt Ulu Outdoor auf eine kälteresistente Sohle, die laut Unternehmensangaben selbst bei minus 20 Grad ihre Flexibilität behält. Damit adressiert sie ein Problem, dass Trailläuferinnen und -läufer kennen: Mit sinkenden Temperaturen werden Kunststoffsohlen oft hart und das Gefühl für den Untergrund geht verloren.

Zusätzlich sind in der Zwischensohle sogenannte M-TPEE Performance Kapseln integriert, das sind kleine Kissen aus speziell gepolstertem Material. Sie sollen die Dämpfung der Zwischensohle aus Maisstärke-basiertem Kunststoff bei Kälte aufrechterhalten. Die Aussensohle kommt vom italienischen Anti-Rutsch-Spezialisten Vibram. Sie ist zusätzlich mit Spikes ausgestattet, so dass selbst vereiste Trails nicht zur Schlitterpartie werden.

Mit Vibram-Sohle und Spikes sollen die Schuhe auch bei winterlichen Bedingungen griffig sein.

Quelle: Siri Schubert

Das Obermaterial ist wasserdicht mit einer Wassersäule von 25000 Millimetern. Damit liegt sie deutlich über der empfohlenen Wassersäule für Regenjacken, die 10000 Millimeter beträgt. Da das Obermaterial ohne Nähte auskommt, gibt es keine Schlupflöcher für Nässe. Das Material soll trotz der hohen Wassersäule atmungsaktiv sein.

Modelle für das Laufen auf Schnee und Steinen

Die Schuhe der Amak-Kollektion gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Ein Modell erinnert an einen Winterwanderschuh und reicht über den Knöchel. Ein anderes hat integrierte Gamaschen, die verhindern, dass Schnee, Nässe oder kleine Steinchen in den Schuh eindringen. Statt mit Metallspikes ist der Schuh mit Gummispikes ausgestattet. Damit eignet er sich eher für das Laufen auf rutschigem Stein statt frostigem Boden. Ein drittes Modell ist geschnitten wie ein normaler Trailrunning-Schuh.

Verschiedene Modelle sollen unterschiedliche Bedingungen bei Winterläufen abdecken.

Quelle: Siri Schubert

Die Amak-Schuhe sollen im kommenden Herbst und Winter auf den Markt kommen. Sie seien speziell fürs Laufen in den Bergen ausgerichtet, sagt Brand Director Tony Lu. Das Unternehmen plant deshalb, in diesem Jahr als Sponsor bei Trailrunning-Events in der Schweiz dabei zu sein.