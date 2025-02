News & Trends 4 2

Die «Westernkrawatte» schwingt sich zurück in unsere Kleiderschränke

Der Ursprung der Westernkrawatte ist umstritten. Glasklar dagegen ist: Sie ist zurück – und vielseitiger zu tragen als du dachtest. Yee-haw!

Recherchierst du, wann und wo die Bolo Tie zuerst getragen wurde, stösst du auf verschiedene Geschichten. Einige behaupten, dass der unkonventionelle Halsschmuck in den 1940er-Jahren vom Cowboy Victor Cedarstaff in Arizona erfunden wurde, der seinen Hut verlor, das Hutband inklusive Verzierung aber weiterhin um den Hals trug. Es könnte aber auch bereits in den 1930ern ein Herr namens Manny Goodman gewesen sein. Seines Zeichens Besitzer eines Handwerksladens in New Mexico, der ein ähnliches Accessoire an Männern der Navajo und Zuni gesehen hatte. Was uns zum vermutlich echten Ursprung der Krawatte bringt: den indigenen Völkern Nordamerikas, die bereits Ende des 19. Jahrhunderts Schmuck im Stil der sogenannten Bolo Tie trugen.

Woher kommt der Name Bolo Tie? Tie (zu deutsch: Krawatte) ist klar. Der Begriff Bolo leitet sich höchstwahrscheinlich vom spanischen Wort Bola (zu deutsch: Kugel) und einer gleichnamigen Schleuderwaffe ab, die optisch stark an die Westernkrawatte erinnert.

Und warum der Zweitname Western Tie, also Westernkrawatte? Nun, nachdem sich die Cowboys das Accessoire angeeignet hatten, entwickelte es sich im (wilden) Westen zu einem echten Must-have. Jahrzehnte später, 1971 nämlich, wurde es sogar zur offiziellen Halsbekleidung des Bundesstaates Arizona erklärt. Seit 2007 wird die Bolo Tie auch in New Mexico und Texas offiziell als Krawatte anerkannt.

Das Bolo-Tie-Comeback … … kommt überraschend, aber mit Karacho. Und das entweder ganz klassisch um den Kragen eines Hemdes oder einer Bluse.

Künstlerin Fuffifufzich trägt eine Bolo Tie von Vivienne Westwood.

Quelle: Instagram @fuffifufzich

Oder neu gedacht als Upgrade für deinen Hoodie. Das Praktische daran: Du sparst dir den Krawatten-Part und brauchst im Grunde nur eine hübsche Brosche, die als Verzierung für die Kapuzenbänder herhält.

Louis Vuitton Herbst/Winter 2024.

Quelle: Spotlight/Launchmetrics

Möglichkeit Nummer drei ist die Zweckentfremdung als Gürtel.

Wer ganz genau hinschaut, entdeckt an Influencer Chloe Mihailovich einen Bolo Belt.

Quelle: Instagram @chloemihailo

Für welche Variante du dich auch entscheidest, das Cowboy- oder Cowgirl-Feeling ist dir sicher. Und das war selten so angesagt wie jetzt. Frag Beyoncé aka Grammy-Gewinnerin Cowboy Carter.

Titelbild: Spotlight/Launchmetrics

