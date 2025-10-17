News & Trends 3 1

Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche im Überblick

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (10.10. bis 17.10.) aus der Gaming-Welt gesammelt.

Auf dem Titelbild, von links nach rechts: «Battlestar Galactica: Scattered Hopes», «Terminator 2D: No Fate», «Avatar Legends: The Fighting Game».

Diese Woche gibt es in der Trailer-Übersicht so viele verschiedene Genres wie noch nie.

Im Angebot habe ich:

Beat'em'Up

Extraction Shooter

Horror

Retro-Sidescrolling-Shooter

Battle Royale

Roguelike

Puzzle

Strategie

Action Adventure

Da sollte auch für dich etwas dabei sein. Ja genau, ich meine dich.

Nachfolgend findest du alle wichtigen Trailer, Neuankündigungen und Highlights zusammengefasst.

Neuankündigungen

Diese Games wurden in der vergangenen Woche angekündigt:

«Avatar Legends: The Fighting Game» – Ankündigung ohne Namen

Die beliebte Zeichentrickserie «Avatar: The Last Airbender» wird als Beat'em'up-Game adaptiert. Optisch ist der Prügler mit handgezeichneten Charakteren und Hintergründen sehr nahe am Original. Bei dem Titel handelt es sich nur um einen Platzhalter – das neu gegründete Entwicklerstudio Gameplay Group International hat sich noch nicht für einen offizielen Namen entscheiden können.

Datum: ???

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Rules of Engagement: The Grey State» – was für ein Trailer

Ein PvEvP Extraction-Shooter, der von Lovecrafts Horrorwerken inspiriert ist. Der unten eingebettete Reveal-Trailer besticht mit einer dichten Atmosphäre und einem düsteren Soundtrack. Ganz grosses Kino!

Zusätzlich gibt es auch einen Gameplay-Trailer, der weniger episch geschnitten ist, dafür einen besseren Einblick in die Spielmechaniken gewährt:

Datum: 2026

Erscheint für: PC

«The Oversight Bureau» – Redebedarf

Sieht ein bisschen aus, wie ein spielbares «Severance». Das Besondere daran: Du redest via Sprachbefehlen direkt mit den Charakteren und Robotern im Game.

Datum: ???

Erscheint für: PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Terminator 2D: No Fate» – entscheide selbst

Ein Retro-Sidescroller, in dem du ikonische Momente aus der «Terminator»-Filmreihe nachspielst. Nach dem ersten Durchspielen kannst du dich in Schlüsselmomenten der Filme anders entscheiden und «was wäre, wenn»-Szenarien durchspielen. Im Trailer bekommst du vertiefte Einblicke in die Mechanik.

Datum: 26. November

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Final Sentence» – tippe, um zu überleben

Ein Battle-Royale-Spiel mit Twist. Du befindest dich in einem Raum mit anderen Spielern und musst auf einer Schreibmaschine Inhalte abtippen. Machst du einen Fehler, wirst du vielleicht abgeknallt – je nachdem, ob sich bei deinem Wächter eine Kugel im Lauf befindet. Auf Steam kannst du die Demo anspielen.

Datum: Winter 2025

Erscheint für: PC

«Cult of the Lamb: Woolhaven» – Winter-DLC

Das verrückte Sekten-Roguelite meldet sich mit neuem DLC zurück. Es gilt, raues Wetter und eisige Temperaturen in den Bergen zu überleben. Neu dabei ist die Option, Tiere zu züchten, um Wolle, Wärme und Fleisch zu ernten.

Datum: Anfang 2026

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Reanimal» – fieses Timing für eine Demo

Tarsier Studios, die Schöpfer der «Little Nightmares»-Reihe, haben ihrem Originalwerk den Rücken gekehrt und den Publisher gewechselt. Ihr neustes Projekt «Reanimal» ist jedoch kein radikaler Bruch mit der bewährten «Little Nightmares»-Horror-Formel. In vielerlei Hinsicht scheint das Game ein spiritueller Nachfolger zu sein.

Datum: Anfang 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Shoe it All!» – Schuhweitwurf

Datum: 2025

Erscheint für: PC

«Lumines Arise» – LSD-Trip

Ein weiteres wunderschönes Puzzlespiel von «Tetris Effect: Connected»-Studio Enhance. Auch spielbar in VR. Ich freue mich – endlich wieder ein Grund, meine PS VR2 hervorzukramen.

Datum: 11, November 2025

Erscheint für: PS5, PC

«Battlestar Galactica: Scattered Hopes» – Strategie im Weltraum

Ein Echtzeitstrategiespiel mit Roguelike-Elementen im «Batlestar Galactica»-Universum. Du spielst einen Captain eines Gunstars, der vor einem Angriff der Zylonen flieht und sich dem Kampfstern Galactica anschliessen will.

Datum: Anfang 2026

Erscheint für: PC

«Where Winds Meet» – Doggos spielen Mahjong

Das chinesische Action_Adventure «Where Winds Meet» zeigt im neuen Trailer vertiefte Einblicke in das Open-World-Gameplay. Gerne würde ich dir an dieser Stelle mehr zum Titel verraten, aber die vier Shiba Inus, die im Trailer Mahjong spielen (Minute 0:11), haben mich komplett aus der Fassung gebracht.

Wieso spielen sie Mahjong? Kann ich mitmachen? Kann ich einen mitnehmen? Lange muss ich mich nicht mehr gedulden, bis ich diese Fragen beantworten kann.

Datum: 11. November 2025

Erscheint für: PS5, PC

