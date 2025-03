News & Trends 15 8

Diese Fahrradbrille ist Action-Kamera, Open-Ear-Kopfhörer und Walkie-Talkie in einem

Eine Brille, vier Funktionen: Der chinesische Brand BleeqUp bringt mit der «Ranger» die erste KI-Fahrradbrille auf den Markt. Die Neuheit wurde in Barcelona auf dem WMC vorgestellt.

Der chinesische Brand BleeqUp hat auf dem World Mobile Congress in Barcelona kürzlich die nach eigenen Angaben weltweit erste 4-in-1-KI-Fahrradbrille mit Kamera vorgestellt. Die «Ranger» vereint Action-Kamera, Open-Ear-Kopfhörer und Walkie-Talkie in einem.

BleeqUp sei Vorreiter bei der Integration einer KI-gesteuerten, hochwertigen Kamera in professionellen Fahrradbrillen. Die Brille ermöglicht es, Videos oder Fotos der Fahrt aufzunehmen, automatisch zusammenzuschneiden und mit den Begleitern auf der Strasse in Kontakt zu bleiben. Dies schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Die KI-Fahrradbrille mit integrierter Kamera und weiteren Gadgets.

Künstliche Intelligenz und gewöhnlich Brille

In erster Linie erfüllt die BleeqUp «Ranger» KI-Fahrradbrille laut Hersteller jeodch alle Kriterien für einen strassentauglichen Augenschutz: mit einer UV400-Bewertung, dem Antibeschlag-Design, einem verstellbaren Nasenpolster und einer Rundumlinse. Die Schutzklasse IP54 schützt die integrierten Smart-Geräte vor Staub und Wasser, die Brille ist mit Korrekturgläsern kompatibel. Sie besteht aus Grilamid TR 90, einem hochwertigen thermoplastischen Material, das speziell für Brillenfassungen entwickelt wurde und eine bessere Elastizität und Verformbarkeit bietet. Inklusive Action-Kamera, Kopfhörer und Walkie-Talkie wiegt die Brille weniger als 50 Gramm.

«Anders als die meisten „intelligenten“ Brillen kann die «Ranger» stundenlange Videos aufnehmen, nicht nur Minuten, um möglichst viele Details der Fahrt festzuhalten. Nehmen Sie mit der Brille selbst bis zu einer Stunde 1080p-Videos auf. Mit dem zusätzlichen, am Helm montierbaren Akkupack – der ein integriertes Rücklicht enthält, um die Sicherheit im Dunkeln zu gewährleisten – sind bis zu vier zusätzliche Stunden Inhalt möglich», schreibt BleeqUp weiter.

Der Akku der Ranger dient auch als Rücklicht.

Integrierte Kopfhörer und freihändige Sprachsteuerung

Die Integrierten Open-Ear-Kopfhörer der «Ranger» bieten Walkie-Talkie-Funktionalität. Die Brille verfügt gemäss BleeqUp über ein Doppelllautsprechersystem mit zwei dynamischen Treibern, die durch zwei Solid-State-MEMS-Treiber ergänzt werden. Sie sind darauf ausgelegt, einen vollwertigen Hochfrequenzklang und eine verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Windgeräusche zu liefern.

Hinzu kommen freihändige Sprachsteuerung mit integriertem digitalen Assistenten, eine am Lenker montierbare Bluetooth-Fernbedienung und Touch-Steuerung. Alle diese Funktionen werden laut Hersteller durch den schnellen und energieeffizienten Snapdragon W5-Chipsatz von Qualcomm ermöglicht. Ob dies einen tatsächlichen Nutzen bringt oder bloss technischer und im Strassenverkehr möglicherweise gefährlicher Schnickschnack ist, bleibt fraglich.

Die Bluetooth-Fernbedienung der Ranger am Lenker.

Ob und ab wann wir die KI-Fahrradbrille im Sortiment haben werden, klärt unsere Einkaufsabteilung ab. Wenn möglich, werde ich die Technologie dann testen und darüber berichten.

