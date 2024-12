Diese ISPO-prämierte Jacke kannst du bei -20 bis +20 Grad tragen

Es klingt nach Science-Fiction: Eine Jacke, die bei Kälte automatisch dicker und bei Wärme dünner wird. Und das ganz ohne Sensoren, Akku oder App. Das gelingt dank eines Materials aus der Raumfahrt. Für diese Neuerung gewann das Graphene-X AeroGraph Jacket den Innovationspreis der ISPO.

Es klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Eine Jacke, die dicker wird, wenn die Temperaturen fallen und dünner, wenn es wärmer wird. Deshalb war ich zunächst skeptisch, als ich das AeroGraph Puffer Jacket auf der internationalen Sportmesse ISPO in München sah. Denn bei fast allen Materialien ist es umgekehrt: Sie dehnen sich bei Wärme aus und ziehen sich bei Kälte zusammen.

Material mit speziellen physikalischen Eigenschaften

Jorge Barros, Gründer und CEO von Graphene-X, demonstriert den Effekt, indem er Aerogel, das ultraleichte Füllmaterial der Jacke, mit Kältespray benetzt. Tatsächlich dehnen sich die Röhren aus und die Isolationsschicht wird dicker. Grund dafür sei die durch weniger Molekülbewegung veränderte Oberflächenspannung in den Röhren, erklärt Jorge.

Hier siehst du den Effekt: Die Röhrchen dehnen sich aus, sobald sie tiefen Temperaturen, hier durch Kältspray, ausgesetzt werden.

Quelle: Graphene-X

Ziel war es, eine Jacke für fast alle Jahreszeiten zu schaffen, die leichter ist als Daunen und auch bei Nässe wärmt, sagt Jorge. Um das zu erreichen, recherchierte er intensiv nach geeigneten Materialien und stiess auf Aerogel.

Aerogel ist ein synthetisches Material, bei dem Luft die flüssigen Komponenten des Gels ersetzt. Dadurch ist es sehr leicht und bietet gleichzeitig sehr hohe Wärmedämmung. In einem Artikel der NASA, die Aerogel unter anderem für die Isolation des Mars Rovers einsetzte, wird Aerogel als der leichteste bekannte Feststoff beschrieben. Graphene-X nutzt eine speziell verstärkte Version des Aerogels, die Graphthermal-Füllung, um es widerstandsfähiger zu machen.

Eine Jacke für drei Jahreszeiten

Die Jacke soll nach Angaben von Graphene-X für Temperaturen von -20 bis +20 Grad geeignet sein. Statt mehreren Jacken für Frühling, Herbst und Winter sei so nur noch eine nötig. Mit einer Füllung von 160 Gramm Aerogel ist die Jacke zudem sehr leicht. Für eine vergleichbare Wärmeleistung seien gemäss Herstellerangaben 250 bis 300 Gramm Daunen nötig. Die Aussenhülle besteht aus bio-basiertem Nylon aus Stärke und ist wasserabweisend ohne die per- und polyfluorierte Chemikalien PFC und PFA.

Von aussen sieht die Jacke aus, wie ein normales Puffer-Jacket, aber im Inneren verbirgt sie ein neuartiges und selbstregulierendes Material.

Quelle: Graphene-X

«Diese Jacke ist so konzipiert, dass sie sie fast das ganze Jahr über bei unterschiedlichen klimatischen Bedingungen begleitet. Die innovative Graphen-Technologie passt sich aktiv an die Temperatur an und sorgt bei jedem Wetter für eine angenehme Temperatur», schreibt die Jury der Fachmesse ISPO zur Begründung des Innovationspreises.

Wir haben die Jacke, die in den nächsten Wochen auf den Markt kommen soll, derzeit nicht im Sortiment. Sollte sich das ändern, erfährst du es natürlich gleich von mir.