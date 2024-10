Diese Katze stösst die «Gazelle» vom Sneaker-Thron

Die Gazelle zählt zu den zehn schnellsten Landtieren der Welt, kann eine Geschwindigkeit von bis zu 90 km/h erreichen. Mit diesem Puma kann sie trotzdem nicht mithalten – denn der läuft ihre gerade den Rang ab.

Es ist angebrochen, das letzte Quartal des Jahres. Für die Modesuchmaschine Lyst höchste Zeit, Bilanz zu ziehen. Und zwar über die vergangenen drei Monate aka Q3 2024. Welche Brands waren besonders beliebt, um welche Produkte wurde sich gerissen?

Nun, die Top Fünf der «Hottest Brands» zeichnet sich, wie immer, durch gefährlich unbescheidene Namen aus, die deine Kreditkarte bereits beim Lesen zum Glühen bringen:

Miu Miu Loewe Prada Saint Laurent Alaïa

Weder very demure, noch very mindful. Und überraschend erst recht nicht. Was im sogenannten Lyst-Report dann allerdings doch noch für Staunen sorgt, ist Platz drei der «Hottest Products». Ein Sneaker. Aber nicht etwa der Adidas «Gazelle», falls das dein (berechtigter) Tipp gewesen wäre. Auch nicht der Adidas «Samba», «Campus» oder «SL 72». Nein, kein einziger dieser Schuhe, die eine gefühlte Ewigkeit die Alleinherrschaft über unsere Füsse hatten, hat es auch nur in die Top Zehn geschafft. Adidas, es scheint, als wäre deine Trend-Glückssträhne gerissen.

Vorhang auf für Puma «Speedcat»

Puma heisst der Brand, der jetzt das Zepter für hippe Footwear schwingt, «Speedcat OG» sein schnittiger Sneaker, der sich ganz oben auf die Must-have-Liste drängelt.

Sneaker EUR 88,78 Puma Ferrari Speedcat - 59919

Beschleicht dich mal wieder das Gefühl eines Déjà-vus? Kein Wunder, denn der «Speedcat» ist nicht neu. Bereits 1999 brachte der deutsche Sportartikelhersteller Puma den Schuh erstmals auf den Markt – und zwar für den Formel-1-Sport. Mit seiner schmalen Silhouette trifft er jetzt, 25 Jahre später, wieder genau den Zahn der Zeit.

Mitschuld am plötzlichen Hype des rasanten Sneakers könnten Sängerin Dua Lipa, Model Emily Ratajkowski und Popstar Troye Sivan tragen. Alle drei wurden bereits mehrfach im «Speedcat OG» gesichtet.

Solltest auch du ganz vorne auf der Trendspur mitrasen wollen: Besonders beliebt ist das rote Wildleder-Modell des «Speedcat OG». Aktuell leider nicht bei uns im Shop erhältlich – aber zum Beispiel direkt auf puma.com