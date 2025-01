Diese neuen Gesellschaftsspiele hat Schmidt angekündigt

Spielzeughersteller Schmidt hat für das neue Jahr einige neue Gesellschaftsspiele präsentiert. Welche das sind, erfährst du hier.

Wegrennen vor einer pupsenden Ente? Ein Kunstwerk aus schimmernden Karten legen? Oder «Mensch ärgere dich nicht» mal ohne nervige Mitspieler? Schmidt hat für das Frühjahr 2025 einige neue Spiele für Kinder und Erwachsene angekündigt.

Kartenspiel «Raus aus der Mausefalle», geeignet für 2-4 Spieler ab vier Jahren

Die Maus kocht, fährt Rad oder baut einen Schneemann. Ziel des Spiels ist es, ihre Abenteuer mit etwas Würfelglück in die richtige Reihenfolge zu bringen. Dabei darfst du aber nicht in die Mausefalle tappen… «Raus aus der Mausefalle» soll laut Hersteller den Kinderspiel-Klassiker «Mausefalle» um ein leicht verständliches Kartenspiel für zwei bis vier Personen ab fünf Jahren ergänzen.

Kinder-Spiel «Pupsparade», geeignet für 2-4 Spieler ab vier Jahren

Die Küken und ihr Papa haben gerade ausgiebig gefrühstückt und nun geht es darum, den Pupsen von Papaente möglichst schnell zu entkommen. Dazu versuchen zwei bis vier Spieler ab vier Jahren ihr Würfelglück. Wer Pech hat, wird mit einem lauten Pups vom Papa vom Spielfeld gefegt und muss wieder vorn beginnen. Eine Runde dauert laut Schmidt ungefähr 15 Minuten.

Kinder-Kartenspiel «Blubbern», geeignet für 2-4 Spieler ab fünf Jahren

Das Spiel «Blubbern» hat 78 Wasserkarten, auf denen jeweils drei von insgesamt acht verschiedenen Unterwasserlebewesen abgebildet sind, und 32 Wertungskarten, mit denen im Verlauf des Spiels eine Tierreihe gebildet wird. Zu Beginn erhält jede Person vier Wasserkarten. Der Rest der Karten kommt in drei verdeckten Nachziehstapeln in die Tischmitte. Die Spieler ziehen reihum weitere Wasserkarten und legen sie auf den eigenen, ausliegenden Karten ab. Wem es gelingt, vier Karten mit dem gleichen Meeresbewohner auf den eigenen Stapeln zu sammeln, darf sich eine Wertungskarte des Tieres nehmen. Das Spiel endet, wenn jemand alle acht Tiere in seiner Reihe vereint oder keine Wasserkarten mehr übrig sind. Dann gewinnt die Person mit der längsten Tierreihe. Das Spiel wird für zwei bis vier Personen ab fünf Jahren empfohlen.

«Blubbern» ist ein Kartenspiel für Kinder ab fünf Jahren.

Quelle: Schmidt

Für den Kindergeburtstag «Benjamin Blümchen: Party-Spaß mit Törööö!»

Dieses Spiel kann für Kindergeburtstage oder andere Veranstaltungen mit kleinen Partygästen ab vier Jahren verwendet werden. Die Spiele lassen sich an verschiedene Gruppengrößen und Schwierigkeitslevel anpassen. Als Einführungsspiele zum Aufwärmen dienen ein Gleichgewichtswettbewerb, ein Benjamin-Blümchen-Versteckspiel, ein Zoo mit Stickern und ein Tierratespiel. Eltern können vorher sehen, ob einfache Utensilien aus dem Haushalt benötigt werden oder welche Spieleideen für besonders viel Bewegung sorgen, darunter die Spiele «Tohuwabohu im Zoo», Zuckerstückchenlauf, Elefanten-Wettlauf und vieles mehr. Auch Klassiker wie Stopptanz, «Wer bin ich?», Topfschlagen und Stuhltanzen gehören zum Set.

Insgesamt zählen 21 verschiedene Spiele zum Set.

Quelle: Schmidt

Legacy-Spiel «Ziggurat», geeignet für 2-4 Personen ab acht Jahren

Im Mittelpunkt dieses Spiels der Autoren Matt Leacock und Rob Daviau steht ein alter, seit Jahrhunderten verlassener Tempelturm. Die Spieler müssen sich in sechs Kapiteln Herausforderungen stellen, die den Spielverlauf beeinflussen können. Jedes Kapitel hat neue Regeln, weiteres Spielmaterial und ein eigenes Spielziel. Um dieses erfolgreich abzuschließen und somit den nächsten Teil der Handlung zu offenbaren, müssen die Spieler zusammenarbeiten. Am Anfang eines jeden Abschnitts wird ein Umschlag geöffnet, der kurz in die Handlung einführt und die Rahmenbedingungen des jeweiligen Kapitels erklärt. Bewegt wird sich über einen Spielplan aus sechs Ebenen, auf denen Leitern zum Emporklettern und verschiedene Aktionsfelder und Gefahren warten. Dazu erhalten alle Spieler pro Zug eine offen sichtbare Bewegungskarte. Mit dieser können sie nicht nur die eigene Figur und die Feuergeister der Ziggurat verrücken, sondern auch ihre Mitspieler.

Das Spiel kann mit zwei bis vier Personen gespielt werden und wird ab acht Jahren empfohlen.

Party-Spiel «One Round?», geeignet für bis zu 12 Spieler ab acht Jahren

Was verbindet die Begriffe «Arbeit» und «Frucht» miteinander? Die Lösung könnte «Bauer» oder aber «Ernte» heißen. In dem Spiel «One Round?» wird man als Team Karte für Karte vor eine solche Herausforderung gestellt. Dabei zählt auch, wie schnell man auf die Lösung kommt. Gespielt wird mit 100 durchnummerierten und individuell beschreibbaren Karten. Zu Beginn werden drei Startkarten kreisförmig ausgelegt und jeweils mit einem frei gewählten Startwort beschriftet. Von den übrigen Karten werden zwölf als verdeckter Stapel in die Tischmitte gelegt. Diese gilt es, im Lauf des Spiels an der richtigen Stelle im Kreis einzuordnen. Die Person, die am Zug ist, sieht sich die Zahl der obersten Karte an und überlegt sich schnell einen Begriff, der auf ihre Position zwischen den ausliegenden Karten hinweist. Je mehr Karten abliegen, desto enger werden die Abstände zwischen den Zahlen und umso schwieriger fällt die richtige Einordnung. Es können bis zu 12 Spieler teilnehmen, empfohlen wird «One Round?» ab acht Jahren.

Party-Spiel «Hilo – dein Königreich», geeignet für 2-4 Spieler ab sechs Jahren

In diesem Kartenspiel geht es darum, möglichst viele Karten zu sammeln. Es ist eine Abwandlung des bereits bestehenden Spiels Hilo von Schmidt und ist für zwei bis vier Spieler ab sechs Jahren gedacht. Am Anfang erhält jede Person zwölf verdeckte Karten und legt diese vor sich aus. In die Tischmitte werden ein verdeckter Nachziehstapel sowie ein offener Ablagestapel ausgelegt. Bei jedem Zug gilt es, sich zu entscheiden, von welchem Stapel gezogen und welche Karte aus der eigenen Auslage dafür hergegeben beziehungsweise umgedreht wird. Je nach Wahl und Kartenabbildung müssen die Spieler dabei immer wieder Teile des eigenen Decks offenlegen. Wer seine Karten so kombiniert, dass er am Ende möglichst viele vollständige Sterntaler in seinem Königreich hat, gewinnt.

Mengenrabatt Gesellschaftsspiel EUR 16,19 Schmidt Spiele Hilo Deutsch 35

Gesellschaftsspiel Mengenrabatt EUR 16,19 Schmidt Spiele Hilo Deutsch 35

«Mensch ärgere dich nicht» für eine Person

In der im Herbst 2023 erschienenen «For One»-Serie stellt Schmidt Spiele vor, die du ganz alleine spielen kannst. Diese wird nun um den Klassiker «Mensch ärgere dich nicht» erweitert. Ein Spieler muss sich hier in zwölf aufeinander aufbauenden Leveln verschiedenen Herausforderungen stellen. Gegner sind dabei eben nicht die anderen Mitspieler, sondern verschiedene Aufbaumöglichkeiten und Aufgaben mit wachsendem Schwierigkeitsgrad. Das Spiel wird ab acht Jahren empfohlen, eine Runde dauert laut Schmidt zirka 20 Minuten.

Andere Spiele der «For One»-Reihe sind zum Beispiel diese:

Gesellschaftsspiel Mengenrabatt EUR 16,74 Schmidt Spiele For One Kniffel (d) Deutsch 1 Gesellschaftsspiel Mengenrabatt EUR 14,15 Schmidt Spiele For One Galaktix (d) Deutsch Gesellschaftsspiel Mengenrabatt EUR 16,74 Schmidt Spiele For One Schwarze Rosen (d) Deutsch Mengenrabatt Gesellschaftsspiel EUR 16,74 Schmidt Spiele For One Kniffel (d) Deutsch 1 Mengenrabatt Gesellschaftsspiel EUR 14,15 Schmidt Spiele For One Galaktix (d) Deutsch Mengenrabatt Gesellschaftsspiel EUR 16,74 Schmidt Spiele For One Schwarze Rosen (d) Deutsch

Familienspiel «Crystalla», geeignet für 2-4 Personen ab acht Jahren

Im Spiel «Crystalla» musst du aus sieben verschiedenen Kristallarten ein Gesamtbild zusammensetzen. Aber auch deine Mitspieler möchten ein punktereiches Kunstwerk schaffen. Zu Beginn erhalten alle Teilnehmer ein Tableau, an welches sie zwölf Kristallkarten anlegen. Diese sind jeweils in zwei schimmernde Segmente unterteilt und zeigen verschiedenfarbige Arten von Edelsteinen. Jeder Kristall wird auf unterschiedliche Weise gewertet. Das Plättchenlegespiel des Autorentrios Yoel Sayada, Renaud Libralesso und Pierrick Libralesso ist ab acht Jahren geeignet und für zwei bis vier Spieler gedacht.

Kartenlegespiel «Atua», geeignet für 1-6 Spieler ab acht Jahren

In «Atua» müssen ein bis sechs Spieler eine Insel erschaffen. Am Anfang erhält jede Person eine Dorfkarte, die sie aufgedeckt vor sich ablegt. Diese bildet den Ausgangspunkt, um den innerhalb von neun Runden die eigene Insellandschaft entsteht. Vier offen aufgereihte Inselkarten und drei verdeckte Nachziehstapel bilden das Baumaterial. Jede Karte ist mit bestimmten Symbolen und Eigenschaften versehen, die in Kombination miteinander verschiedene Harmoniequellen bilden und den Wert einer Insel beeinflussen können. Wer am Zug ist, wählt eine der sichtbaren Karten aus der Reihe und legt sie nach Belieben auf die eigenen Inselkarten, sodass einzelne Symbole überdeckt werden. Dabei müssen Entfernungen klug abgeschätzt und die verschiedenen Zeichen durch geschicktes Aufeinanderlegen gesammelt werden, um das wachsende Eiland immer harmonischer zu machen. Im Verlauf des Spiels gibt es drei Zwischenwertungen und die Spieler können wählen, welche Harmoniequellen sie wann in Punkte umwandeln.

Dazu gibt es optionale Spielbestandteile wie Bewohner- und Schicksalsplättchen. Und die Solo-Variante ist gegen den imaginären Kontrahenten Tahuma in vier verschiedenen Schwierigkeitsgraden spielbar.

Wirst du eines der neuen Spiele ausprobieren? Wenn ja, welches? Schreib es mir gerne in die Kommentare.