Diese neuen Switch-Games hat Nintendo gerade vorgestellt

Nintendo verrät in einer «Direct»-Präsentation, welche Games demnächst auf die Switch kommen. Neuigkeiten zur Switch 2 gibt es erst nächste Woche.

Kurz vor der grossen Switch-2-Präsentation am 2. April zeigt Nintendo in einem Direct-Livestream, welche Games noch auf der «alten» Switch erscheinen sollen. Neben neuen Titeln von First-Party-Studios und Drittherstellern hat das Unternehmen auch noch zwei weitere, grosse Überraschungen parat.

Alle Ankündigungen, Games und Trailer habe ich nachfolgend zusammengefasst.

«Metroid Prime 4: Beyond»: Samus lässt auf sich warten

Das heiss ersehnte vierte Spiel der «Metroid Prime»-Reihe zeigt sich in einem neuen Gameplay-Trailer. Die Kopfgeldjägerin Samus Aran ist auf dem fremden Planeten «Viewros» gestrandet. Um von diesem zu fliehen, muss sie natürlich wieder ganz viele fiese Alien-Monster niederballern und knackige Rätsel lösen.

Neu stehen Samus auch telekinetische Fähigkeiten zur Verfügung, die sie während des Abenteuers nach und nach freischaltet. So kanns sie unter anderem Gegner mit Gedanken umherschleudern. Am Ende des Trailers ist auch noch ein neuer Anzug zu sehen – welche Superkräfte dieser wohl verleihen wird?

Etwas enttäuschend: Das Game hat immer noch kein konkretes Release-Datum. «Metroid Prime 4: Beyond» wurde ursprünglich an der E3 2017 angekündigt. Danach verkündete Nintendo, dass die Entwicklung am Spiel komplett neu gestartet wurde und an Retro Games, das Entwicklerstudio der ersten drei «Prime»-Games, übergeben wurde. An einer letztjährigen Nintendo Direct feierte das Game sein grosses Comeback.

Datum: 2025

Erscheint für: Switch

«Tomodachi Life: Living the Dream»: Das vielleicht absurdeste Nintendo-Spiel ist zurück

Als letztes Spiel der Direct stellt Nintendo einen Nachfolger zum bizarren DS-Spiel «Tomodachi Life» vor. Die Lebenssimulation mit Mii-Charakteren erschien ursprünglich 2013 auf dem 3DS. In dieser konntest du deine selbst erstellten Charaktere auf einer Insel leben und miteinander interagieren lassen. Die Miis konnten auch heiraten und Kinder kriegen.

«Living the Dream» scheint einem ähnlichen Spielkonzept zu folgen und sieht sogar noch absurder aus. So wie es scheint, gibt es im Spiel nun auch Traumsequenzen, in denen verrückte Sachen geschehen können. Tomodachi-Fans müssen sich jedoch noch eine Weile gedulden, bis sie träumen können.

Datum: 2026

Erscheint für: Switch

«Pokémon Legends: Z-A»: Jetzt macht der Name endlich Sinn

Das «Pokémon»-Spinoff zeigt sich in einem neuen Trailer, der den kryptischen Namen erklärt. Ein konkretes Release-Datum gibt es leider immer noch nicht.

Ungewöhnlich für ein «Pokémon»-Spiel: Das gesamte Abenteuer spielt sich in einer einzigen Stadt ab: «Illumina City». Das von Paris inspirierte Zentrum der «Kalos»-Region kennen Fans bereits aus den 3DS-Games «Pokémon X & Y».

Nachts findet in der Stadt das «Z-A Royale»-Turnier statt. Starke Trainer warten in den Strassen darauf, gegen dich zu kämpfen. Du spielst dich vom untersten Rang Z bis zum obersten Rang A hoch. Erreichst du Rang A, wird dir «ein Traum erfüllt» – was auch immer das heissen mag.

Datum: 2025

Erscheint für: Switch

«Rhythm Heaven Groove»: verrückte Musik-Minispiele

Das stylische Ryhthmus-Game kehrt mit einem neuen Ableger zurück. In diversen Minispielen musst du zum Takt der Musik Knöpfchen drücken. Jedes Szenario ist dabei noch verrückter als das vorherige. Das letzte Game der Serie wurde 2015 für den 3DS veröffentlicht.

Datum: 2026

Erscheint für: Switch

«Everybody's Golf Hot Shots»: Konkurrenz für Marios Golfspiele

Das ehemalig Playstation-exklusive Golfspiel schafft erstmals den Sprung auf eine Nintendo-Plattform. Nach dem letztjährigen «Lego Horizon Adventures» ist es das zweite Playstation-Game, das Sony auf der Switch veröffentlicht. Entwickelt wird das bunte Golf-Chaos von Bandai Namco.

Datum: 2025

Erscheint für: Switch, PS5, PC

«Patapon 1 + 2 Replay»: Pata, Pata, Pata, Pon!

Und noch eine ehemals exklusive Sony-Spielreihe kommt auf die Switch. Die «Patapon»-Games wurden ursprünglich auf der PSP veröffentlicht und werden von vielen Playstation-Fans als Kult-Klassiker gehandelt. Auf der PS4 erhielten sie ein Remaster, das nun auch den Sprung auf Nintendos Handheld-Hybrid schafft.

Datum: 11. Juli

Erscheint für: Switch

«Saga Frontier 2 Remastered»: Playstation-RPG in neuem Glanz

Ich will mich ja nicht wiederholen, aber... ein weiterer ehemals exklusiver Playstation-Klassiker schafft den Sprung auf die Switch. Das PS1-Spiel von Square wurde mächtig aufgehübscht und für moderne Systeme angepasst. Und, das beste daran: Es ist ab sofort verfügbar.

Datum: ab sofort

Erscheint für: Switch, PS4, PS5, PC. Mobile

«Marvel Cosmic Invasion»: Old-School-Brawler mit Marvel-Charakteren

Das Studio Tribute Games, bekannt für «Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge» entwickelt einen weiteren Brawler mit Retro-Charme. Insgesamt fünfzehn Marvel-Charaktere kämpfen sich durch New York und diverse intergalaktische Locations, um die Welt zu retten. Du spielst gleichzeitig zwei Charaktere, zwischen denen du während eines Kampfes hin und herwechseln kannst.

Datum: Ende 2025

Erscheint für: Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Gradius Origins»: umfangreiche Arcade-Sammlung

Konamis Arcade-Klassiker «Gradius» erhält eine grosse Kollektion mit 18 Versionen des beliebten Shoot'em'Ups. Mit dabei sind auch neue Funktionen, wie Save States und ein Rewind-Feature. Auch ein komplett neuer Teil hat es mit «Salamander III» in die Sammlung geschafft.

Datum: 7. August

Erscheint für: Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Story of Seasons Grand Bazaar»: Die gemütliche DS-Simulation feiert ihr Comeback

Bei diesem Spiel handelt es sich um ein Remake des DS-Titels «Harvest Moon DS: Grand Bazaar». Für die Switch wurde es von Grund auf neu entwickelt. Wie für die Spielreihe typisch, musst du eine Farm aufbauen, Gemüse pflanzen und Tiere betreuen. Der Fokus dieses Ablegers liegt auf dem heruntergekommenen Marktplatz des Dorfes, dem du mit deinem Angebot zu seinem ehemaligen Glanz zurück verhelfen kannst.

Datum: 27. August

Erscheint für: Switch

«Tamagotchi Plaza»: Hilf den süssen Viechern

Du willst noch mehr cozy Games? Wie wärs mit «Tamagotchi Plaza»? In diesem zuckersüssen Spiel triffst du über 100 putzigen Tamagotchis. Du hilfst ihnen, ihre Shops auf Vordermann zu bringen. Das machst du in diversen Minispielen. Je besser die Shops laufen, dest belebter wird die Stadt.

Datum: 27. Juni

Erscheint für: Switch

«Disney Villains Cursed Café»: Braue Tränke für Bösewichte

Und noch ein cozy Game. In «Disney Villains Cursed Café» schlüpfst du in die Rolle eines «Potionistas» – dem Magische-Tränke-Äquivalent eines Baristas. Diverse Bösewichte aus dem Disney-Universum bestellen fiese Tränke bei dir. Die Tränke, die zu mixst, können den Verlauf der Story beeinflussen.

Datum: ab sofort

Erscheint für: Switch

«Raidou Kuzunoha Remastered: Mystery of the Soulless Army»: Remaster eines obskuren Kult-Klassikers

Das vor allem in Japan beliebte «Devil Summoner: Raidou Kuzunoha Vs. The Soulless Army» erhält ein umfangreichen Remaster für moderne Systeme. Im «Shin Megami Tensei»-Spinoff übernimmst du die Rolle eines Detektivs, der gleichzeitig auch... Dämonen beschwören kann? Mit diesen teuflischen Gehilfen lösen sich Detektivfälle gleich viel einfacher.

Datum: 19. Juni

Erscheint für: Switch, PS4, PS5, Xbox Series X/S, PC

«No Sleep For Kaname Date - From AI: The Somnium Files»: neues Futter für Visual-Novel-Fans

Die Visual-Novel-Reihe «AI: The Somnium Files» erhält einen neuen Ableger. Als Spezialagent mit eingebauter KI im linken Auge musst du ein Pop-Sternchen aus einem perfiden Escape Room befreien.

Datum: 25. Juli

Erscheint für: Switch, PC

Diese Games wurden auch vorgestellt

Neben den grossen Highlights und Ankündigungen wurden auch Trailer zu bereits vorgestellten Games, Updates oder Ports von zuvor veröffentlichten Titeln gezeigt. Alle weiteren Spiele findest du hier in der alphabetischen Übersicht:

«Virtual Game Cards» und neue Nintendo-Smartphone-App

Neben neuen Games präsentiert Nintendo auch zwei Überraschungen: «Virtual Game Cards» und eine neue Smartphone-App. Erstere sollen deine digitale Nintendo-Spielbibliothek flexibler machen und sogar das Teilen von Spielen mit Familienmitgliedern ermöglichen. Die neue App «Nintendo Today» fungiert als Nintendo-Kalender, der Fans täglich neue Überraschungen bieten soll.

