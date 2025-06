News & Trends 6 0

Diese neuen Xbox- und PC-Games hat Microsoft gerade vorgestellt

Der Xbox Showcase im Sommer ist die grösste Trailershow von Microsoft, bei der neue Spiele zu Dutzenden angekündigt werden. In diesem Jahr gab es wenige Überraschungen und ein paar Abwesende.

Gleich zu Beginn eine kleine Quizaufgabe. Welche der folgenden drei generischen Titel oder Untertitel habe ich frei erfunden? «Beast of Reincarnation», «The New Dawn» oder «Solo Levelling Arise Overdrive»… richtig: Gar keinen, das sind alles Titel, die beim Xox Showcase so vorgestellt wurden.

Neben 21 Trailern zu Games hat Microsoft neue Inhalte für bestehende Spiele und Remakes präsentiert. Und neue Hardware, wobei das eher eine Kollaboration mit Asus ist.

News & Trends Xbox und Asus bringen zwei Handhelds von Simon Balissat

Damit etwas Ordnung herrscht, erwähne ich zunächst die ganz neuen Games, dann Nachfolger bestehender Franchises und schliesslich DLCs und Remakes am Schluss. Sortiert sind die Games einzig nach meinem Gutdünken. Alle kommen direkt zum Release auch auf dem Gamepass.

Ganz neue Games

Diese zwölf Titel sind frisch und haben keine Vorgänger und höchstens eine Vorlage in einem anderen Medium wie Comic oder Anime. Das heisst nicht, dass die Inspiration nicht woanders herkommt. Ich meine dich, «Animo»…

«Clockwork Revolution» Das neue Game von inExile, bekannt für die «Borderlands»-Serie, ist ein Steampunk-Krimi mit Zeitmanipulation. Eingängige Charaktere, witzige Sprüche und eine wütende Holzpuppe. Was will ich mehr? Für mich die grösste Überraschung des Showcases.

Termin: Unbekannt Erscheint für: Xbox Series X/S, PC

«Keeper» Im neuen Game von Double Fine («Psychonauts») übernehme ich die Kontrolle über einen lange vergessenen Leuchtturm. Mein bester Freund ist ein Vogel. Tönt herrlich schräg und sieht knuffig aus. Ob das Gameplay dann mehr hergibt, als im Trailer zu sehen ist?

Termin: 17. Oktober 2025 Erscheint für: Xbox Series X/S, PC

«Cronos: The New Dawn»

Wir sind beim ersten von zwei völlig unabhängigen Games, die «Dawn» (Dämmerung) im Titel haben. Wenn du die polnischen Entwickler von Bloober Team kennst, dämmert (höhö) es dir vielleicht schon… Es ist ein Survival Horror Spiel, das im Trailer die Klaviatur der Genreklischees sehr gekonnt spielt. Kein Wunder, war das Studio doch zuletzt für das «Silent Hill 2»-Remake verantwortlich.

Termin: Herbst 2025 Erscheint für: Xbox Series X/S, PS5, PC

«The Blood Of DawnWalker»

Das zweite Spiel mit «Dawn» im Titel ist ebenfalls von einem polnischen Studio. Das RPG spielt in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt mit Vampiren. Alles sehr düster. Im Trailer sind Gemeinsamkeiten mit «The Witcher 3» nicht zu übersehen. Kein Wunder, schliesslich wurde das Studio «Rebel Wolves» von ehemaligen «Witcher»-Entwicklern gegründet.

Termin: 2026 Erscheint für: Xbox Series X/S, PS5, PC

«No Ghosts at the Grand» Schon wieder ein Game, bei dem du der Erbe eines Hotels bist. Nach «Blue Prince» hat das Genre also schon zwei Vertreter! Auch hier ist nichts so, wie es scheint. Was als gemütliches Renovations-Game beginnt, scheint schnell aus den Fugen zu geraten. Ich mag den Reggae Soundtrack.

Termin: 2026 Erscheint für: Xbox Series X/S, PC

«Aphelion» Eine Astronautin und ein Astronaut sind gestrandet auf dem neunten Planeten unseres Sonnensystems. Nein, nicht Pluto, der ist schon lange kein Planet mehr. Aphelion heisst der Planet und ich übernehme die Rolle von Ariane, die nach ihrem Partner Thomas sucht. Das Game entsteht in Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumagentur ESA. Drum ist jetzt auch klar, wieso die Protagonistin Ariane heisst. Entwickelt wird das Game von «Don’t Nod», die vor allem für die narrative «Life is Strange»-Serie bekannt sind

Termin: 2026 Erscheint für: Xbox Series X/S, PS5, PC

«Beast of Reincarnation»

Ein bisschen Ninja, ein bisschen Roboter, viel Action. Das wirkt alles wirklich mittelmässig. Dass das Studio «Game Freak» vor allem für «Pokémon»-Games bekannt ist, macht es nicht besser.

Termin: 2026 Erscheint für: Xbox Series X/S, PS5, PC

«Animo»

Apropos «Pokémon»: Hier hat man sich offensichtlich gefragt, wie viel Pokémon man in ein Spiel verpacken kann, ohne dass es eine Klage von der Pokemon Company reinschneit.

Termin: 2026 Erscheint für: Xbox Series X/S, PC

«Mudang Two Hearts»

Und gleich noch ein Abklatsch. Eine mysteriöse Terrorgruppe. Nachtsichtgeräte. Rumschleichen in Industriekomplexen und Grossraumbüros. Tönt alles wahnsinnig nach «Metal Gear Solid». Ist aber aus Korea.

Termin: 2026 Erscheint für: Xbox Series X/S, PC

«At Fates End»

Ein wunderschön animierter Sidescroller mit einer Karten-Mechanik. Den Titel merke ich mir auf jeden Fall vor.

Termin: 2026 Erscheint für: Xbox Series X/S, PS5, PC

«Invincible VS»

Ein 3 gegen 3 Fighting Game zum Comic und der Amazon Superhelden-Serie.

Termin: 2026 Erscheint für: Xbox Series X/S, PS5, PC

«Solo Levelling Arise Overdrive»

Und gleich noch eine Comic / Anime-Serie, die zum Spiel wird.

Termin: 2026 Erscheint für: Xbox Series X/S, PC

Nachfolger

Wieso das Rad neu erfinden? Gleich neun Nachfolger wurden gezeigt. Und ja: Auch das neue «Call of Duty» ist dabei…

«The Outer Worlds 2»

Ein Abenteuer für den Kapitalismus, vom Kapitalismus. Dass ausgerechnet Microsoft den Showcase mit diesem Trailer eröffnet hat, zeugt von Selbstironie. Ich habe den ersten Teil nie gespielt, nach diesem Trailer habe ich aber richtig Bock auf den zweiten Teil.

Termin: 29. Oktober Erscheint für: Xbox Series X/S, PS5, PC

«Super Meatboy 3D»

Er ist zurück! Der Fleischberg ohne Haut und viel Wut kämpft sich erstmals durch 3D-Levels. Eine blutige Angelegenheit mit Charme.

Termin: 2026 Erscheint für: Xbox Series X/S, PS5, PC

«Resonance: A Plague Tale Legacy»

Nein, das ist kein Vertipper! Nachdem die Vorgänger jeweils «A Plague Tale:» und dann «Innocence» und «Requiem» hiessen, wird der Präfix nun zum Suffix. Vielleicht, weil es sich um ein Prequel handelt, das fünfzehn Jahre vor «Requiem» spielt?

Termin: 2026 Erscheint für: Xbox Series X/S, PS5, PC

«Call of Duty: Black Ops 7» Ein neues Jahr, ein neues «Call of Duty». Black Ops hat das Stängeli bald voll und ist schon bei Version 7 angelangt. Im Teaser ist noch nicht viel zu sehen, ausser einer Frau in der stereotypen «Tech CEO»- Rolle. Auch ist klar, dass David Mason, Protagonist aus «Black Ops 2» mit von der Partie ist. Hut ab Microsoft! Die Trailershow hat mit Kapitalismuskritik begonnen und mit Kapitalismuskritik geendet.

Termin: 2025 Erscheint für: Xbox Series X/S, PS5, PC

Weitere Trailer von neuen Sequels

Remakes oder Remasters

Noch einfacher als ein Sequel: ein altbewährtes Spiel aufpolieren! Keine Überraschungen hier, das meiste war schon bekannt. Einzig «Persona 4» war noch nicht offiziell angekündigt…

Erweiterungen

Ganz viele Bindestriche und Doppelpunkte.

Die grossen Abwesenden

Für mich hatte es bei diesem Showcase gleich ein paar Abwesende: «Halo» hat komplett gefehlt, «Fable» ebenso. Ganz am Rande wurde «das nächste Forza» erwähnt, was «Forza Horizon 6» sein dürfte. Mit einem der drei Titel hätte ich fest gerechnet.

Dieser Artikel gefällt mir! 6 Personen gefällt dieser Artikel