Diese Spiele-Neuheiten hat Kosmos angekündigt

Der Kosmos-Verlag hat einige Neuheiten angekündigt. Ein paar der Spiele stelle ich dir hier einmal vor.

Der Kosmos Verlag setzt seinen Schwerpunkt traditionell auf Naturspiele, Ratgeber und Experimentierkästen. Nun kommen einige neue Sets hinzu, diese sollen noch im März erscheinen. Darunter sind neben naturwissenschaftlichen Sets auch Strategiespiele, Kinderspiele und Neuauflagen.

Für kleine Entdecker: Wetterstation und Experimentierkästen

Der Experimentierkasten «Wetterstation» soll bei Kindern ab sieben Jahren die wissenschaftliche Neugierde stillen. Sie wird im Garten oder auf dem Balkon angebracht und kommt unter anderem mit Kompass, Windmesser, Regenmesser und Thermometer. In der Anleitung findet dein Kind außerdem Ideen für Wetterexperimente. Der «Mono Racer» besitzt ein großes Schwungrad, das sich mechanisch mit Energie aufladen lässt. Dann soll er mit nur einem Rad durch die Gegend düsen. Hierbei sollen die Kinder verstehen, dass das Rad dank gyroskopischer Effekte nicht einfach zur Seite kippt. In der Aufbauanleitung finden sie neben passenden Wissenschaftsfakten auch Ideen für einen Parcours oder einen Hindernislauf. Der «Bionic Robotic Arm» ist mit einer Preisempfehlung von 49,99 Euro das teuerste der Wissenschaftssets. Dabei handelt es sich um einen Arm, der den Bewegungen eines Elefantenrüssels ähneln soll. Er kann greifen und in alle Richtungen drehen. Möglich machen dies laut Kosmos künstliche Muskeln aus Nylon sowie zwei Joysticks.

Neue Gesellschaftsspiele

Das Spiel «Die Legenden von Andor» bekommt mit «Das ferne Land» einen weiteren Teil. In dem Brettspiel ab zehn Jahren befinden sich die Spieler in einer untergegangenen Zivilisation und müssen mit Ereigniskarten die Legenden durchspielen. Ebenfalls angekündigt wurde das 3-D Spiel «Schattenwald». Kinder ab sieben Jahren sollen hier in einem Wald die passenden Zutaten für Zaubertränke sammeln und dabei Hindernisse umgehen.

Für Krimi-Fans Neu erscheint zudem das Brettspiel «Murder Mystery Party Cocktail Mortale». Es spielt in Chicago in den Zwanziger Jahren. Dort wird bei der Eröffnung eines Nachtclubs eine Politikerin ermordet. Nun stehen alle Gäste im Verdacht und müssen schnell herausfinden, wer der Mörder ist. Das Spiel wird ab 16 Jahren empfohlen, es gibt bereits weitere Spiele der Reihe:

Was du sonst noch wissen solltest Der Spiele-Klassiker «Catan» bekommt eine Neuauflage, außerdem wird es eine Kinderversion von «Cascadia» geben.

Kollege Ramon hat das Original «Cascadia» vor drei Jahren schon getestet und war begeistert.

