Diese Spiele wurden an der State of Play im Juni vorgestellt

An einer State of Play hat Sony gezeigt, was für die PS5 und PS5 Pro demnächst erscheint. Neben Trailern zu bereits angekündigten Spielen, gab es auch diverse neue Ankündigungen – sogar für die PS VR2.

Ein neues Bond Game mit dem Namen «007 First Light», «Silent Hill f», «Metal Gear Solid Delta Snake Eater» und «Nioh 3» dürften für viele die Highlights der neuesten State of Play sein. Für mich stechen «Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles» und «Bloodstained: The Scarlet Engagement» hervor.

«Bloodstained: The Scarlet Engagement» «Bloodstained: Ritual of the Night» erhält endlich einen Nachfolger. Das 2,5D-Metroidvania «The Scarlet Engagement» spielt erneut in einem riesigen Schloss, deren dämonische Bewohner die Menschheit terrorisieren. Statt eines Helden steuerst du gleich zwei: Leo und Alex. Du wirst zwischen ihnen hin und her wechseln können. Kommt das Spiel auch nur annähernd an den Vorgänger heran, verspricht es feinste Metroidvania-Kost.

Datum: 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S und PC

«Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles» Beinahe 30 Jahre hat «Final Fantasy Tactics» mittlerweile auf dem Buckel. Nun gönnt Square Enix dem Spiel die zweite Frischzellenkur, nachdem es bereits für die Playstation Portable wiederveröffentlicht wurde. Das Spiel bietet wohl das beste Storytelling in einem «Final Fantasy»-Spiel, weshalb es zu meinen Favoriten der Serie zählt. Das dürfte jetzt noch besser werden, denn das Spiel bietet nun eine komplette Sprachausgabe. Daneben wurden auch die Grafik und das User Interface aufgebohrt. Wer lieber die klassische Version spielt, kann das auch. Sie ist ebenfalls integriert.

Datum: 30. September 2025

Erscheint für: PS5, PS4, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S, und PC

«007 First Light» Eine Frischzellenkur erhält auch James Bond. In «007 First Light» spielst du nämlich eine junge Version des künftigen britischen Geheimagenten. Zu Beginn des Spiels ist Bond noch ein Besatzungsmitglied der Navy. Der Trailer zeigt dennoch all die Bond-Klischees, die Fans der Serie lieben: Autos, Waffen, Frauen und Action.

Datum: 2026

Erscheint für: PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S, und PC

«Silent Hill f» Konami macht mir dieses Jahr ein schönes Geburtstagsgeschenk, denn «Silent Hill f» erscheint auch dann. Das Spiel wird actionreicher werden als das letztjährige Remake von «Silent Hill 2». Dennoch soll auch der Horror nicht zu kurz kommen. Im Spiel übernimmst du die Rolle von Shimizu Hinako, einer High-School-Schülerin in den 1960ern in Japan. Neben Horror und Action gibt es auch wieder Rätsel. Die sollen gemäss Entwickler auf seelischen Ängsten und Leiden beruhen. Deinen Gehirnschmalz wirst du auf jeden Fall wieder aktivieren müssen.

Datum: 25. September 2025

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, und PC

«Nioh 3»

Mit «Nioh 3» gibt es demnächst neues Futter für Fans der Reihe – und eine Demo gibt es auch schon. Der neueste Teil der Soulslike-Serie von Team Ninja spielt in Japans Sengoku-Zeit. Im Spiel stehen dir zwei Kampfstile zur Verfügung: Samurai und Ninja. Der Samurai-Stil wird Serienveteranen vertraut sein, sie werden sich aber an neue Aktionen gewöhnen müssen. Der Ninja-Stil sorgt für viel Bewegung in der Luft und wirkt durchgehend agiler. Du wirst zwischen den beiden Stilen hin und her wechseln können.

Datum: 25. September 2025

Erscheint für: PS5, und PC

«Metal Gear Solid Delta Snake Eater»

Im neuen Gameplay-Trailer zu «Metal Gear Solid Delta Snake Eater» – dem Remake von «Metal Gear Solid 3: Snake Eater» – werden diverse Schauplätze und Gadgets gezeigt. Mit an Bord ist wie im Original wieder das Minispiel «Snake vs. Monkey». Die absurden Äffchen dürften für Abwechslung im sonst ernsten Spiel sorgen.

Datum: 28. August 2025

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, und PC

«Thief VR: Legacy of Shadow»

Sonys PS VR2 wurde in letzter Zeit nicht gerade mit vielen Games bestückt. Mit «Thief VR: Legacy of Shadow» gibt es nun endlich neues Futter. Der Trailer gibt einen Einblick in die Stealth-Action.

Datum: 2025

Erscheint für: PS VR2

Neuer Fight Stick

Auch neue Peripherie wurde an der Stat of Play gezeigt. Mit Project Defiant, so der Codename, kündigt Sony einen eigenen Fight Stick für die PS5 an. Allzu viel verriet der Hersteller an der Präsentation dann aber doch nicht. Am besten schaust du dir den Teaser an:

Diese Games wurden auch gezeigt

Neben den grossen Highlights wurden auch kleinere Titel, Updates zu bereits ausführlich vorgestellten Games und Ports gezeigt. Alle weiteren Spiele und die dazugehörigen Trailer findest du hier in der alphabetischen Übersicht:

