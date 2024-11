Diese Sticks werden die TikTok-Stars von morgen, wollen wir wetten?

In der Schweiz sind sie noch nicht mal erhältlich, trotzdem ist meine Vorfreude gigantisch. L'Oréal hat nämlich vielversprechende Highlighter-Stifte lanciert, mit denen sich der beliebte Glass Skin Look einfach nachschminken lassen soll.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis L'Oréals neue Highlighter deinen Smartphonescreen erobern. Die «Lumi Le Glass Sticks» haben nämlich eindeutig das Zeug zum viralen Social-Media-Hit. Das aus zwei Gründen: Erstens versteht sich L'Oréal gut darauf, TikTok mit gezielten Kampagnen für sich zu nutzen. Zweitens entsprechen die Jumbo-Stifte zum Herausdrehen genau dem Make-up-Zeitgeist. Und der beinhaltet eine Haut, die so stark glänzt und strahlt, dass man sie glatt mit einem Spiegel verwechseln könnte. Makellose Glass Skin eben.

So sehen die Swatches zu den Produkten auf unterschiedlichen Hauttönen aus.

Quelle: L'Oréal Paris

Die Lumi-Kollektion umfasst drei Nuancen der «Le Glass Highlighter» (weisse Verpackung). Sie besitzen eine transparente Basis und lassen sich am ehesten mit einem Gloss für die Haut vergleichen. Das Ergebnis sieht dann ein bisschen so aus, als wären deine Wangenknochen nass. Oder schweissig. Ergänzt wird die «Le Glass»-Kollektion um drei weitere Farben des «Le Glow Highlighter Sticks» (rosa Verpackung), der in Sachen Textur und Finish mehr einem traditionellen Creme-Highlighter entspricht. Sie sollen etwas weniger Glanz abgeben, sind dafür reicher an Pigment.

Clever, so holt L'Oréal gleich zwei Zielgruppen ab. Und ich gehöre da definitiv dazu. Also zu beiden. Deshalb hoffe ich, die Sticks so bald wie möglich testen zu können. Doch noch ist unklar, ob und wann die Neuheiten den Schweizer Markt erobern. In den USA sind sie bereits erhältlich.