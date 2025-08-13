News & Trends 28 13

Dieser Handheld hat mehr Power als so mancher Gaming-PC

Dieses Handheld verzichtet auf Zurückhaltung: Mit einer RTX 4090 und Intel i9 liefert es Leistung wie ein Gaming-PC, verpackt in ein tragbares Gehäuse.

Handhelds stehen eigentlich für Kompaktheit und Mobilität. Ein chinesischer Modder strapaziert diese Begriffe aufs Extremste. Er hat ein tragbares Gerät gebaut, das so leistungsstark ist, dass es selbst mit aktuellen Desktop-Gaming-PCs mithalten kann. Die Hauptrolle spielt dabei eine Nvidia RTX 4090 Laptop-GPU, verbaut in einem 12,5-Zoll-Gehäuse mit integriertem Controller.

Der chinesische Tüftler, der sich online «Qingchen DIY» nennt, präsentierte sein Projekt auf der Plattform Bilibili. Als Basis dient ihm ein Chassis des ODM-Herstellers Tongfang. Normalerweise ist dies für Gaming-Notebooks gedacht. Er erweiterte es um zwei Analogsticks, ein Steuerkreuz, Aktionstasten und zusätzliche Funktionstasten, um daraus ein vollwertiges Handheld-System zu machen.

Hardware auf Notebook-Spitzenlevel

Im Inneren arbeitet ein Intel Core i9-14900HX mit 24 Kernen, flankiert von einer Nvidia GeForce RTX 4090 Laptop-GPU mit 9728 CUDA-Kernen und 16 Gigabyte VRAM. Dazu kommen 64 Gigabyte DDR5-5600 RAM und eine 2-TB-NVMe-SSD. Das 12,5-Zoll-IPS-Touchdisplay löst in 4K (3840 × 2160 Pixel) auf und bietet 60 Hertz Bildwiederholrate.

An der Rückseite befinden sich neben den Lüftungsschlitzen diverse Schnittstellen für HDMI, USB-A, USB-C, Strom und einen SD-Kartenleser.

Quelle: Qingchen DIY / Bilibili

Die Kühlung stammt aus dem ursprünglichen Notebook und hält die Temperaturen laut «Qingchen» unter Kontrolle: Unter Volllast bleibt die GPU bei maximal 72 Grad Celsius, die CPU bei etwa 67 Grad.

Benchmarks sprengen Handheld-Maßstäbe

In Benchmarks zeigt das Gerät, was es kann: «Cyberpunk 2077» läuft in 4K mit stabilen 60 bis 70 FPS, «God of War» (2018) erreicht über 100 FPS, teilweise bis zu 120. Die GPU arbeitet dabei mit einer Leistungsaufnahme von 174 Watt. Das ist deutlich mehr, als man von einem Handheld erwarten würde. Das Display ist zwar auf 60 Hertz begrenzt, höhere Bildraten bleiben daher unsichtbar. Die Leistungsreserven für anspruchsvolle Spiele und Grafikmodi sind jedoch klar vorhanden.

So viel Leistung hat allerdings ihren Preis: Der eingebaute 50-Wh-Akku reicht unter Volllast nur für etwa 15 bis 20 Minuten. Damit ist das Gerät zwar technisch tragbar, praktisch aber auf eine Steckdose angewiesen. Auch Größe und Gewicht liegen deutlich über dem, was man von einem Handheld erwartet. Ein mobiles Leichtgewicht ist es nicht. Genaue Angaben nennt «Qingchen» allerdings nicht.

Titelbild: Qingchen DIY / Bilibili

