Dieser Skischuh von Head gewinnt dank exklusiver BOA-Schalenkonstruktion

Präzision und Komfort sind zwei der Merkmale eines guten Skischuhs. Head nutzt beim neuen Modell «Kaliber 130 MV GW BOA2» eine duale BOA-Integration für eine bessere Passform. Das Konzept wurde kürzlich mit einem ISPO-Award ausgezeichnet.

Der neue «Kaliber 130 MV GW BOA2»-Skischuh setzt gemäss Head neue Massstäbe in Sachen Präzision. Er verfüge über eine exklusive BOA-Schalenkonstruktion, einen völlig neuen Leisten, eine moderne Geometrie und einen neuen Innenschuh. Der Schuh wurde auf der Sportmesse ISPO in München präsentiert und gewann dort einen Award im Bereich «Snowsports».

Die Jury schreibt dazu: «Dieser Skischuh bietet einen grossen Fortschritt in Bezug auf die BOA-Integration, einschliesslich des separaten Einstellrads in der Schaftmanschette. Darüber hinaus bieten die Schalenbauweise sowie Verbesserungen bei Innenschuh und Form eine grossartige Lösung für eine präzise Passform ab Werk.»

Der «Kaliber 130 MV GW BOA2» Skischuh von Head auf der ISPO München.

Quelle: Patrick Bardelli

Ein Boah dem Boa

Head hat das BOA-System laut eigener Aussage jedoch nicht einfach in ein bestehendes Schuh-Design integriert, sondern vollständig in den Schaft und den unteren Teil des Skischuhs verbaut. Dieses Design ermögliche «mikroverstellbare Präzision, gleichmässigen Halt und zuverlässige Stabilität» und sorge dafür, dass sich Skifahrerinnen und Skifahrer auf die Piste konzentrieren können und nicht auf ihre Ausrüstung.

Beim Festdrehen des Verschlusssystems passt sich der Schuh gemäss Hersteller automatisch der Wadenform an. Gemäss Head kann sich «das Kabel frei bewegen, sodass sich die obere und untere Manschette automatisch und unabhängig voneinander an die Wadenform anzupassen.» Die BOA-Manschette gleiche sich ausserdem selbst aus und könne von einem einzigen Kontaktpunkt aus eingestellt werden, während eine herkömmliche Schnallenmanschette manuell an zwei Punkten eingestellt werden müsse.

Head verarbeitet in seinem neuen Skischuh auch Graphen.

Quelle: Patrick Bardelli

Graphen im Skischuh

Der «Kaliber 130 MV GW BOA2» verfügt über die integrierte Liquid-Fit-Technologie, die eine zusätzliche präzise Anpassung an den Fuss ermöglicht. Und er enthält laut Head eingewebtes Graphen, «das eine Revolution in der Temperaturregulierung darstellt: Es hält dich je nach Bedarf warm oder kühl, je nach den Bedingungen auf der Piste. Es wirkt auch der Vermehrung von Bakterien entgegen, ist antistatisch und widerstandsfähig gegen Abnutzung und Waschen.»

Der Head «Kaliber 130 MV GW BOA2» soll ab September auch in einer 110er-Flex- und einer 105er-Damenversion zu einem Preis von 700 Euro erhältlich sein. Ob und ab wann wir das Produkt im Sortiment haben werden, klärt unsere Einkaufsabteilung ab. Wenn möglich, werden wir das Produkt testen und darüber berichten.