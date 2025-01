Dieses «InkPoster» von Pocketbook musst du nur einmal im Jahr aufladen

Mit dem «InkPoster» kannst du deine Lieblingsbilder in hoher Auflösung genießen. Dank der Verbindung über Wi-Fi und Bluetooth fügst du jederzeit neue Kunstwerke oder Fotos hinzu, um dein Zuhause immer wieder neu zu gestalten.

Ein Blickfang für dein Zuhause. Das neue «InkPoster» wurde kürzlich auf der CES 2025 vorgestellt. E-Ink hat es in Zusammenarbeit mit Pocketbook und Sharp entwickelt. Das «InkPoster» bringt deine Lieblingsbilder in hoher Qualität an deine Wohnungswände. Es ist in drei Größen erhältlich: 13,3 Zoll mit einer Auflösung von 1200 × 1600 Pixeln, 28,5 Zoll mit einer Auflösung von 2160 × 3060 Pixeln und 31,5 Zoll mit einer Auflösung von 2560 × 1440 Pixeln.

Die Modelle mit 13,3 und 31,5 Zoll nutzen die Spectra-6-Bildschirmtechnologie von E-Ink, während das 28,5-Zoll-Modell mit Sharps IGZO-Technologie ausgestattet ist. Diese Bildschirme bieten eine Farbpalette von 60.000 Farben und sind blendfrei. Das «InkPoster» benötigt nur dann Strom, wenn das angezeigte Bild gewechselt wird. Das bedeutet, dass es bis zu einem Jahr ohne Aufladen betrieben werden kann. Die kleinste Version verfügt über einen 14.000-mAh-Akku, während die größeren Modelle mit einem 20.000-mAh-Akku ausgestattet sind.

Die Spectra-6-Bildschirmtechnologie von E-Ink verwendet sechs verschiedene Tintenfarben, um lebendige Bilder zu erzeugen

Quelle: Pocketbook

Das «InkPoster» kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat an der Wand montiert werden. Es verfügt über eine USB-C-Schnittstelle, einen LED-Indikator und einen physischen Ein-/Ausschalter. Es unterstützt Wi-Fi und Bluetooth, sodass du es mit einer Smartphone-App verbinden kannst, um aus einer Vielzahl kuratierter Kunstwerke oder persönlichen Fotos auszuwählen.

Das Display ist papierähnlich. Im Gegensatz zu ähnlichen Produkten wie E-Readern oder anderen digitalen Wandbildern hat es keine Bildschirmbeleuchtung verbaut. Du kannst sie also auch im Schlafzimmer aufhängen, ohne dass du nachts dadurch möglicherweise wachgehalten wirst.

Die voraussichtlichen Preise für den «InkPoster» beginnen bei etwa 599 US-Dollar für das 13,3-Zoll-Modell. Das 31,5-Zoll-Modell wird rund 1700 US-Dollar kosten, während das 28,5-Zoll-Modell bei etwa 2400 US-Dollar liegen soll. Ob wir die Modelle in den Shop bekommen werden, kann ich dir leider noch nicht sagen.