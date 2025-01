Dieses Smartphone ändert bei Kälte seine Farbe

Das neueste Smartphone von Realme ändert seine Farbe, wenn es kalt wird. Unter 16 Grad färbt sich die Rückseite des Realme 14 Pro blau ein. Für die Ewigkeit ist dieser Effekt aber nicht.

Das neueste Smartphone von Realme ändert seine Farbe, wenn es kalt wird. Unter 16 Grad färbt sich die Rückseite des Realme 14 Pro blau ein. Für die Ewigkeit ist dieser Effekt aber nicht.

Mit Eis oder ähnlichem lässt sich die Verfärbung zwar beschleunigen oder gezielt auf einzelne Bereiche anwenden. Sobald das Realme 14 Pro oder seine Plus-Variante wärmer wird, verschwindet die blaue Farbe wieder.

Farbwechsel-Pigmente leben nicht ewig

Die Kälte-Verfärbung gibt es nur bei der Farbvariante «Pearl White» des Realme 14 Pro und Pro Plus. Die lila und die graue Variante behalten ihre Farbe. Für den Farbwechsel arbeitet der Hersteller mit dem dänischen Designstudio Valeur Designs zusammen. Von denen stammen die thermochromatischen Pigmente, die ihre Farbe von Weiß zu Blau ändern, sobald sie kälter als 16 Grad sind. Je niedriger die Temperatur ist, desto schneller ändert sich die Farbe. Im folgenden Video ist der Farbwechsel etwa ab Minute 2:00 zu sehen.

Der Farbwechsel-Effekt besteht allerdings nicht für die Ewigkeit. Realme zufolge verlieren die Pigmente im täglichen Gebrauch nach und nach ihren Effekt. Wie lange oder wie viele Wechsel sie durchhalten, dazu äußert sich der Hersteller allerdings nicht.

Nur die weiße Variante ändert ihre Farbe.

Quelle: Realme

Drei Blitzlichter und IP69

Weitere Besonderheiten des Realme 14 Pro und Pro Plus sind drei Blitzlichter auf der Rückseite und eine IP69-Zertifizierung. Die Smartphones sind demzufolge nicht nur beim Untertauchen wasserdicht, sondern auch bei hohen Temperaturen und starkem Druck. Die Blitzlichter sollen Realme zufolge für besonders natürliche Hauttöne bei schlechter Beleuchtung sorgen.

Davon abgesehen handelt es sich beim Realme 14 Pro und Pro Plus um typische Mittelklasse-Smartphones. Im Pro Plus verbaut der Hersteller den Snapdragon 7s Gen 3 und im Pro-Modell den Dimensity 7300 von Mediatek. Beide haben eine 50-Megapixel-Hauptkamera, aber nur das Pro Plus hat drei Kameras – Tele- und Ultraweitwinkel ergänzen die Hauptkamera – auf der Rückseite neben den Blitzlichtern. Bei 14 Pro sind zwar auch drei Öffnungen für Linsen zu sehen, aber nur in zwei davon befinden sich Kameras und eine davon macht nur monochrome Bilder.

Vorder- und Rückseite vom Realme 14 Pro Plus.

Quelle: Realme

Das Realme Pro Plus verfügt mit 6,83 Zoll über ein etwas größeres OLED-Display. Beim Pro ist dieses mit 6,77 Zoll aber nur geringfügig kleiner. Der Akku in beiden Smartphones hat eine Kapazität von 6000 mAh, lädt im Pro Plus mit bis zu 80 Watt aber schneller. Das Pro nimmt maximal 45 Watt entgegen.

Bisher hat Realme sein 14 Pro und Pro Plus nur für den indischen Markt vorgestellt. Dort sind die Smartphones ab 22.999 Rupien erhältlich. Das sind umgerechnet etwas über 250 Euro oder knapp unter 240 Franken.