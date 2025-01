Dinos, Pferde und Monster: Das sind die neuen Schleich-Figuren 2025

Im ersten Halbjahr 2025 präsentiert der Spielwarenhersteller Schleich jede Menge neue Figuren – hier stelle ich dir eine Auswahl vor.

Neues Jahr, neue Schleich-Figuren: Wie in jedem Jahr präsentiert der Spielwarenhersteller zum Januar einen Schwung Neuheiten fürs erste Halbjahr.

Ich persönlich liebe es ja, wenn Schleich neue Tiere auf den Markt bringt, von denen ich noch nie etwas gehört habe. In diesem Jahr sind das etwa der Indri, die größte bekannte Lemurenart der Welt, das «Plymouth-Rock»-Huhn, eine spezielle Haushuhnrasse aus den USA und ein nordatlantischer Glattwal, dessen Schleich-Version mir dank des Glitzers sofort gefällt. Was sind die verrücktesten Schleich-Tiere, die du kennst? Schreib es gerne mal in die Kommentare.

Hunde

Für Freunde der besonderen Hunderassen kommen ein Welsh Corgi (ohne die Queen) und ein Collie hinzu. Auch ein Polarwolf und dessen Welpe erweitern das Sortiment.

Bauernhoftiere

Die Welt der Nutztierewächst unter anderem um ein Maultier, Wollschwein, ein Lama-Fohlen und eine Ziege.

Dinos

Für mich besonders wichtig: Die neuen Dinosaurier. Neu kommen ein Velociraptor, ein Dilophosaurus, Diplodocus und ein Carcharodontosaurus hinzu. Bei letzterem musste ich googeln: Er gilt als einer der größten Fleischfresser, die jemals auf der Erde lebten, war fast 14 Meter lang und hatte besonders scharfe Zähne.

Pferde

Auch wenn ich den Hype nicht verstehe, sind Schleich-Pferde ja in vielen Kinderzimmern nicht wegzudenken. Auch hier wird das Repertoire wieder einmal erweitert, unter anderem um die Rassen Marwari, Andalusier und Paint Horse

Magische Welten

Nun noch zu den Tieren, die der reinen Phantasie entspringen: Unter anderem sollen ein Steintriceratops, ein magisches Hirschkalb, ein Mondlöwe und ein Babydrache erscheinen.

Eldrador-Kreaturen

Die Welt der Fantasie-Figuren von Eldrador wächst um einen Schattenwurm mit roten Augen und violetten Zacken. Er eignet sich sicherlich auch als Halloween-Deko.

Besondere Editionen

Friedrich Schleich hat das Unternehmen im Jahre 1935 gegründet. In diesem Jahr feiert das Spielzeugunternehmen also sein 90-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass werden einige Sonderfiguren präsentiert, unter anderem ein Löwe, eine Schildkröte und eine Giraffe.