Discounter Lidl sucht den besten pflanzlichen Käse

Startups, die pflanzlichen Käse entwickeln, haben die Chance, ihre Produkte bald bei Lidl ins Regal zu bringen. Gesucht wird der beste pflanzliche Käse.

Wer sich für pflanzliche Ernährung interessiert, findet mittlerweile Massen an Rezepten für leckere Mahlzeiten ohne tierische Bestandteile. Auch gut gelungene Ersatzprodukte für Fleisch, Ei, Milch und vieles mehr gibt es im Einzelhandel zuhauf. Womit viele Menschen aber ein Problem haben, ist Käse. Käse aus dem Supermarkt, der ohne Kuhmilch hergestellt wird, schmeckt oft – ich spreche aus eigener Erfahrung – zwischen «nääää» bis zu «okay, aber richtiger Käse ist das nicht».

Dabei gibt es etwas versteckt wirklich gute Produkte. Zahlreiche kleine Startups konzentrieren sich auf die Entwicklung und Herstellung leckerer pflanzlicher Käsealternativen, zum Beispiel Casheury aus Schweden oder Veeze aus Oldenburg in Deutschland. Sie sind nur schwer zu finden, weil ihre Produkte oft nicht im Supermarkt stehen, sondern nur im eigenen Ladengeschäft, im Online-Shop und auf Veggie-Veranstaltungen verkauft werden.

Mehr Reichweite für leckere Käsealternativen

Genau diese Startups lädt die deutsche Discounterkette Lidl in Kooperation mit ProVeg Incubator nun zu einem Wettbewerb ein. Das Ziel: «hervorragende europäische Käse-Alternativen entdecken» und bei Lidl unter der veganen Eigenmarke Vemondo in die Regale bringen. Jedenfalls für «mindestens drei Monate» in «mindestens 50 Filialen». Dadurch gewinnen die Startups an Bekanntheit und mehr Menschen könnten sich von pflanzlichen Käsealternativen überzeugen lassen.

Gesucht werden vor allem Hartkäse-Alternativen, aber Lidl ist laut eigener Aussage auch offen für andere Käsesorten. Bis zum 27. April haben die kleinen Unternehmen Zeit, ihre Produkte, besondere Zutaten oder innovative Herstellungsprozesse einzureichen. Am 18. Mai wählt Lidl die Finalisten aus. Eine Jury ermittelt dann den Gewinnerkäse zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen eines Probier-Events.

Zwei große Player im Bereich der Plant-Based-Ernährung Lidl bietet mit seiner Eigenmarke Vemondo bereits ein großes Sortiment an Lebensmitteln ohne tierische Zutaten an. Dabei stehen auch tiefe Preise im Vordergrund: der Discounter hat 2023 die Vemondo-Produkte an die Preise der nicht-veganen Pendants angeglichen. Der Discounter möchte zudem den Anteil der verkauften pflanzlichen Lebensmittel bis 2030 um 20 Prozent steigern.

ProVeg Incubator gehört zur internationalen Organisation ProVeg, die Aufklärungsarbeit über den veganen Lebensstil leistet. In der Politik und Wirtschaft setzt sich das Unternehmen für Tierschutz, Nachhaltigkeit und Alternativen für tierische Inhaltsstoffe ein. In Deutschland vergibt ProVeg das aus der Schweiz stammende V-Label – grün für vegetarische und gelb für vegane Lebensmittel – auf Produktverpackungen. ProVeg Incubator unterstützt vegane Food-Startups unter anderem durch den Zugriff auf ein Netzwerk mit Industriekontakten und finanzielle Starthilfen.

