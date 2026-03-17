News & Trends 20 4

Disney x Essence: 5 neue Produkte, die mega befriedigend anzusehen sind

In dieser Kollektion gibt's so unfassbar viel zu entdecken. Vielleicht sogar etwas zu viel. Hier sind die fünf schönsten Perlen aus Essence' Disney-Kollektion rund um die kleine Meerjungfrau Arielle. Luft anhalten, wir tauchen ab.

Da hat es Essence aber wirklich gut gemeint mit den Disney-Fans. Ganze vierzig Teile umfasst die neue Frühlingskollektion. Allesamt limitiert. Und inspiriert von der kleinen Meerjungfrau. Wo meine liebste Drogeriemarke und mein liebster Disney-Film zusammentreffen, da bin auch ich nicht weit. Irgendwo im Seegras lauernd.

Doch für mich reicht es nicht, ich will meeeeeehr!, höre ich Arielle förmlich singen.

Quelle: Essence

Diesen Unterwasser-Schätzen aus dem schier endlosen Meer an Produkten kann ich optisch besonders viel abgewinnen.

1. Die Auster als Inspiration

Gleich fünf Farben finden Platz in dieser Face-Palette. Auffällig: Bronzer-, Blush- und Highlighter-Pfännchen sind organisch geformt, genau wie die Schatulle selbst. Dadurch wirkt das von einer Auster inspirierte Gesamtbild besonders anschmiegsam. Mit dabei: ein Spiegel und Puderoberflächen, die mit Seesternen und Co. geprägt sind. Das Produkt trägt übrigens den Namen «The World Is My Oyster». Cute!

Sieh diesen Schatz, mein Lieblingsstück.

Quelle: Essence Ich hab's gefunden, fand ich nicht mein Glück? – Arielle die Meerjungfrau

Quelle: Essence

2. Das Comeback des Silikonschwamms?

Ich dachte, wir hätten Silikonschwämme ein für allemal im Jahr 2017 zurückgelassen. Essence sieht das anders und lanciert mit «Double The Magic» einen Beauty-Schwamm mit glitzernder Silikonfläche. Ein Feature, das «gleichmässiges Auftragen und minimale Produktaufnahme» garantieren soll. Das Konzept hat für mich nie funktioniert. Deshalb könnten mich auch keine zehn Seepferdchen dazu bringen, so ein Ding wieder in die Hand zu nehmen. Trotzdem muss ich gestehen: Hübsch sieht der Sponge dennoch aus!

Glitzert wie ein Wassertropfen im Sonnenlicht: die Silikonfläche des 2-in-1-Schwamms.

Quelle: Essence

3. Damit kommen auch müde Schnecken morgens in die Gänge

Der «Ice Face Roller» ist ein kühlendes Massage-Tool. Dabei besteht die Silikonform aus zwei Hälften, die du erst zusammensetzt und anschliessend mit Wasser füllst. Zu diesem Zweck sitzt ganz oben auf der Spirale eine Öffnung, die mit einem verschliessbaren Pfropfen versehen ist. Danach ab in das Kühlfach damit. Das Ergebnis? Ein XXL-Eiswürfel in der Form einer Meeresschnecke, mit dem du dir übers Gesicht fahren kannst. Er soll müde Haut wecken. Das ist zwar nichts, was ich meiner Hautpflegeroutine hinzufügen will, aber den hypnotisierenden Effekt, den das Visual auf mich hat, kann ich nicht leugnen.

Keep it cool, Mermaid!

Quelle: Essence

4. Zum Anbeissen, findest du nicht?

Solche yummy Donut-Applikatoren wirst du in Zukunft häufiger sehen. Nach dem Erfolg der Laneige «Glaze Craze Tinted Lip Serums» setzt nun auch Essence bei seinen zwei «Peptide Shimmer Lipglossen» auf die weichen Silikonkissen mit dem Loch in der Mitte. Die sind ultra angenehm in der Anwendung – und noch angenehmer anzusehen, wie ich finde. Essence verspricht eine pflegende Formel, die nicht klebt. Inklusive goldenem Anhänger.

Diese Lippen-Applikatoren sehen aus wie Donuts aus Eis.

Quelle: Essence

5. Hier stimmt die Chemie

Sie sehen ein bisschen aus wie Reagenzgläser. Das macht die «Bi-Phasen Lip Oils» für mich besonders interessant. Das und der Farbwechsel, der sich im unteren Drittel abzeichnet. Der entsteht durch die Kombination aus pflegenden Ölen und einer wasserlöslichen Basis. Aufgrund der unterschiedlichen Dichte trennen sich die Phasen. Ein cooler Effekt entsteht. «You Can Swim With Us» (blau) und «Swim Towards Your Dreams» (rosa) besitzen laut Essence eine leichte Textur, die ein glänzendes, schimmerndes Finish zaubern soll.

Sieh dich nur um. Ist das nicht schön? Hast du sowas denn schon einmal gesehen? – Arielle

Quelle: Essence

Die «The Little Mermaid»-Kollektion von Essence kommt demnächst in den Handel.

Titelbild: Natalie Hemengül

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