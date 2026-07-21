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Drei Teile mehr, 20 Euro teurer: Spaniens Lego-WM-Pokal

Nach dem WM-Titel erhält Spanien eine eigene Version von Legos FIFA-Pokal. Sie bietet drei zusätzliche Teile und neue Drucke, kostet aber 20 Euro mehr. Lego verkauft das Set nur in Spanien.

Spanien gewinnt die Fussball-WM – und Lego passt seinen Pokal an. Kurz nach dem Finalsieg bietet der Hersteller die «Champions Edition» seiner FIFA-WM-Pokal-Nachbildung im spanischen Onlineshop zur Vorbestellung an. Lego liefert das Set ab dem 1. Oktober aus.

Lego gestaltet die Verpackung der «Champions Edition» in Spaniens Nationalfarben.

Quelle: Lego

Ein völlig neues Modell ist die Siegeredition nicht. Lego nutzt den offiziellen WM-Pokal mit der Setnummer 43020 als Grundlage. Die goldfarbene Nachbildung bleibt 36 Zentimeter hoch. Auch der obere Teil des Globus lässt sich weiterhin öffnen.

LEGO EUR 140,03 LEGO Offizieller Pokal der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 43020, LEGO Editions 91

Spanien steht jetzt auf dem Pokal

Die Siegeredition trägt die Setnummer 4000351 und besteht aus 2845 Teilen. Damit enthält sie drei Teile mehr als das reguläre Modell. Äusserlich unterscheiden sich die beiden Pokale kaum.

Der obere Teil des Pokals lässt sich öffnen. Im Innern erinnert eine kleine Szene an Spaniens WM-Titel.

Quelle: Lego

Die Unterschiede zeigen sich im Detail. Auf der Unterseite nennt eine neu bedruckte Rundfliese Spanien als Weltmeister 2026. Im Innern steht der kleine Pokal auf einem Podest vor einer bedruckten Wand. Beide Elemente erinnern an Spaniens Titel. Auch die Verpackung trägt Spaniens Nationalfarben.

Ein Miniaturpokal und eine bedruckte Wand erinnern im Innern an Spaniens Titelgewinn.

Quelle: Lego

Lego erhöht zudem die Altersempfehlung von zwölf auf 14 Jahre. Die fast identische Konstruktion soll plötzlich zwei zusätzliche Jahre Bauerfahrung erfordern. Eine Erklärung liefert Lego nicht.

In einem Punkt widersprechen sich die Angaben. Auf der offiziellen Produktseite erwähnt Lego ausdrücklich eine Minifigur für das Innere des Pokals. Auf den Produktbildern fehlt sie jedoch. StoneWars berichtet, Lego habe die Figur gestrichen.

Der Weltmeister-Aufschlag

Für die Siegeredition verlangt Lego 199.99 Euro. Der reguläre Pokal kostet im spanischen Lego-Shop 179.99 Euro. Für drei zusätzliche Teile, neue Drucke und die angepasste Verpackung zahlen Käuferinnen und Käufer damit 20 Euro mehr.

Eine neue Fliese auf der Unterseite nennt Spanien als Weltmeister 2026.

Quelle: Lego

Lego verkauft die «Champions Edition» ausschliesslich über seinen spanischen Onlineshop. Das Unternehmen begrenzt die Bestellung auf ein Exemplar pro Haushalt. In der Schweiz und anderen Ländern bietet Lego die Siegeredition nicht an. Dort verkauft das Unternehmen nur den regulären Pokal ohne spanische Siegerinschrift.

Der Weltmeistertitel hat auch im Lego-Regal seinen Preis. Würdest du für die spanische Siegeredition 20 Euro mehr bezahlen?

Titelbild: Lego

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