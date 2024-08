Du hast die Lust am Sex verloren und willst sie wiederfinden? Dieser Ratgeber kennt den Weg

Alles ist Übungssache, findet Dania Schiftan. Orgasmen. Sex. Und das Empfinden von Lust. Die Sexualtherapeutin hat ein Handbuch für alle Frauen geschrieben, die ihre Libido verloren glauben. Good news: Du kannst sie zurückholen – mit nur drei Minuten Commitment täglich.

In ihrem ersten Buch «Coming Soon» widmete sich Sexualtherapeutin Dania Schiftan dem weiblichen Orgasmus. Sie erklärte, wie der Höhepunkt durch gezielte Übungen für mehr Frauen erlebbarer wird. Band zwei – «Keep it Coming» – rückte die Paarsexualität in den Vordergrund. Ganz nach dem Motto, dass guter Sex vor ­allem eine Sache der Übung ist. Jetzt ist ihr neues und drittes Werk aus der Reihe erschienen. «Das Comeback deiner Lust» nimmt sich einem Problem an, das viele Frauen kennen: das Schwinden der eigenen Lust. Aber keine Sorge, verloren ist sie deshalb noch lange nicht. Laut Dania kannst du sie wiederbeleben und das mit ein paar – wie könnte es auch anders sein – Übungen.

Über Dania Schiftan Dania Schiftan arbeitet in ihrer Zürcher Praxis als Sexologin und Psychotherapeutin. Als Autorin hat sie zwei Bücher über Sex und den weiblichen Orgasmus geschrieben, darunter einen Spiegelbestseller. Schiftan ist regelmässig Gast bei Schweizer Tageszeitungen und Radios. Mit ihrem Podcast «Release» erreicht sie im Monat mehr als 50 000 Menschen und schafft es auf iTunes und Spotify immer wieder in die Podcast-Charts. Sie hält Referate, leitet Workshops und ist bei Parship als Psychologin tätig. Sexualtherapeutin Dania Schiftan

Ein vielversprechender Ansatz soll's möglich machen

Vielleicht denkst du jetzt: Wer hat denn für sowas Zeit? Fairer Einwand. Deshalb setzt die Autorin in ihrem Buch auf eine Technik, die sie «Lust-Micro-Training» nennt. Kurz LMT. Dieses spezielle Training basiert auf dem Konzept der sogenannten «Micro Habits». Damit sind klitzekleine Gewohnheiten und Verhaltensweisen gemeint, die du in deinen Alltag integrierst und die über einen längeren Zeitraum zu grossen Veränderungen führen. Sie sind deshalb so wirkungsvoll, weil die Hürde, sie konsequent täglich auszuführen, klein ist. («Atomic Habits» von James Clear greift das Thema übrigens hervorragend auf.)

Unter LMT fasst die Autorin einen Übungskatalog zusammen, der Berührungen, den Beckenboden und die Bewegung mit einbezieht. Auf diese Weise soll die Leserin mit gewohnheitsmässig ausgeführten Mini-Schritten zurück zur Erregbarkeit und zum Lustempfinden finden. Welche Übungen für dich am geeignetsten sind, findest du übrigens mithilfe eines Tests im Buch heraus.

Das Thema trifft bei dir einen Nerv? Schon bald liest du hier mehr dazu. Alles im Rahmen der Artikel-Serie zur Sexualität, die in Zusammenarbeit mit Dania Schiftan im Galaxus-Magazin erscheint. Mehr über sie und ihre Arbeit als Sexologin und Psychotherapeutin erfährst du im Interview:

